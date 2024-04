Prieskum: Smer aj pol roka po voľbách prvý. Hlas posilnil, progresívci klesli

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v apríli vyhrala strana Smer so ziskom 21,2 percenta hlasov. Druhé by skončilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) s podporou 20,1 percenta voličov. Po ňom by nasledovala strana Hlas so ziskom 16,5 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (7,9 percenta) a SaS (6,5 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročila aj SNS (5,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Pred bránami parlamentu by zostala koalícia hnutie Slovensko (bývalé OĽANO), Za ľudí a Kresťanská únia. Získala by 5,2 percenta hlasov, no ako koalícia troch strán by na postup potrebovala aspoň sedem percent.

Keby boli voľby v apríli, komu by ste dali svoj hlas? Smer Progresívne Slovensko Hlas SaS KDH Republika SNS Hnutie Slovensko Aliancia Demokrati Sme rodina ĽSNS inej strane nikomu Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 37,5% Progresívne Slovensko 18,3% Hlas 12,5% Republika 8,7% KDH 4,3% SNS 4,2% SaS 4,0% Demokrati 3,5% nikomu 2,4% Hnutie Slovensko 1,8% Aliancia 1,2% inej strane 0,9% ĽSNS 0,5% Sme rodina 0,3%

Do parlamentu by sa nedostali ani Aliancia (4,9 percenta), Republika (4,9 percenta), Demokrati (3,3 percenta) či Sme rodina (2,3 percenta). Zisk ostatných strán a hnutí by skončil pod jedným percentom.

Na základe prieskumu by Smer v parlamente získal 41 kresiel, PS 39 a Hlas 32. S 15 poslancami by v NR SR bolo KDH, SaS s 13 poslancami. SNS by mala desať kresiel.

Prieskum sa realizoval od 9. do 16. apríla na vzorke 1000 respondentov.