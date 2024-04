Čaputovej poradkyňa: Vláda vníma to, čo sa deje na Ukrajine ako bezpečnostnú hrozbu, rozdiel v porovnaní so susedmi je v rétorike

Slovenská vláda vníma to, čo sa deje na Ukrajine ako bezpečnostnú hrozbu pre našu krajinu, veľký rozdiel v porovnaní s našimi susedmi je v tom, ako tej hrozbe predísť, čo je možné vidieť v ich rétorických rovinách a vyhláseniach. Uviedla to poradkyňa prezidentky Zuzany Čaputovej pre zahraničnú politiku Jana Kobzová v rozhovore v relácii Okno do sveta pre agentúru SITA.

Tvrdí, že náš severný sused Poľsko sa jednoznačne vybral cestou, „ak chceš mier, priprav sa na vojnu, a to v tom najlepšom zmysle slova. Ideme posilňovať naše obranné kapacity, posilniť naše spojenectvá s tými, ktorým veríme, pretože my nechceme dať Rusku ako hrozbe akúkoľvek zámienku na to, aby si myslelo, že sme slabí a môžu to vôbec skúsiť“.

Fico: Podporujeme ambíciu EÚ, aby bola Ukrajina členským štátom, nebudeme však ratifikovať jej vstup do NATO Video

Súčasne pripomenula, že Poľsko je krajinou, ktorá z členov Severoatlantickej aliancie dáva na obranu percentuálne najviac, tento rok by malo ísť o 3,9 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). „Myslím si, že oni pochopili jednu základnú vec. Úlohou zahraničnej politiky je primárne zaistiť bezpečnosť štátu a jeho rozvoj. A tomuto podriadi už všetko ostatné. Poľsko to nevie dosiahnuť samé, toho si je vedomé a chce to dosiahnuť v partnerstve hlavne s krajinami ako Nemecko či Francúzsko. Vidí sa na ich úrovni,“ tvrdí Kobzová.

Čítajte viac Iniciatíva Munícia pre Ukrajinu vyzvala Fica, aby zdvojnásobil vyzbieranú sumu

Zdôraznila, že podpora Ukrajiny je veľmi dôležitá a jej susedia majú na výber z dvoch alternatív. Jednou z nich je, že Rusko zostane za medzinárodne uznanými východnými hranicami Ukrajiny, alebo sa „presunie“ na tie naše. „Všetci, niektorí menej, niektorí už iba z kníh, si ešte pamätáme, čo znamenalo byť súčasťou železnej opony, čo to znamenalo, pokiaľ ide o veľkosť armád, výdavkov na zbrojenie a všetko ostatné. Je to nepomerne väčší podiel toho, čo by sme my ako spoločnosť museli namiesto našej prosperity, školstva či zdravotníctva vynakladať na obranu,“ dodala s tým, že na to sme ako spoločnosť už dávno zabudli, pričom Poliaci si to stále pamätajú.