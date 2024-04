Ministerstvo električku popred SND neodmietlo. Divadlo argumentuje garážami a štúdiám neverí

Ministerstvo kultúry žiada pre plánovanú električkovú trať pred novou budovou Slovenského národného divadla (SND) na Pribinovej ulici v Bratislave garanciu splnenia všetkých podmienok na odstránenie negatívneho dosahu na prevádzku divadla. Akýkoľvek negatívny dosah považuje za neakceptovateľný. Vedenie SND s trasou nesúhlasí, naďalej to nepovažuje za ideálne riešenie. Uviedli to pre TASR v reakcii na výsledky štúdie, ktorú odprezentovalo hlavné mesto. Tento variant trasovania trate magistrát dlhodobo presadzuje.

„V prípade, že bude garantované splnenie všetkých podmienok na odstránenie negatívneho dosahu na prevádzku divadla, rezort kultúry nemá dôvod robiť prekážky pre rozvoj infraštruktúry v hlavnom meste," skonštatovala riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská.

Ministerstvo však podľa nej jednoznačne trvá na tom, aby boli splnené všetky podmienky odporúčané odborníkmi v rámci štúdie realizovateľnosti. Tá sa venovala vplyvu hluku a vibrácií z prevádzky električky na chránené priestory jednotlivých sál SND, respektíve na činnosť jeho umeleckej produkcie. „Žiadny negatívny dosah na činnosť Slovenského národného divadla nie je pre nás akceptovateľný,“ zdôraznila Bačinská.

Vedenie SND trvá naďalej na svojom odmietavom stanovisku,. Nepozdáva sa mu, že v rámci inžiniersko-stavebného riešenia má dôjsť k zasypaniu podzemných garáží SND. Podľa divadla to bude mať zásadný dosah na jeho inžinierske siete a technológie, ktoré sa v týchto priestoroch nachádzajú. Ide napríklad o mestskú kanalizáciu a jej rozvetvenie do budovy divadla, vodovod, strojovňu chladenia či únikové východy v prípade požiaru.

SND argumentuje garážami

„Akýkoľvek stavebný zásah do priestorov garáží bude mať veľmi zásadný vplyv na celkové fungovanie budovy SND. Vedenie divadla preto od mesta žiada vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a projektu plánovanej celkovej stavebno-technologickej realizácie,“ uviedla Jana Alexová z úseku komunikácie a obchodu SND.

Na základe tejto dokumentácie bude podľa nej možné posúdiť, či je reálne preložiť spomínané technológie. Rovnako tak, aký dosah bude mať odstavenie týchto technológií na prevádzku divadla z časového hľadiska i hľadiska funkčnosti celej budovy vrátane dosahu na príjmový rozpočet divadla.

Vedenie SND zároveň žiada magistrát o návrh riešenia kompenzácie minimálne 45 parkovacích miest, o ktoré by divadlo v garáži prišlo. Rovnako pripomína, že nemá vedomosť o existencii oficiálneho súhlasu autorov diela stavby s architektonickými zmenami a zásadnými stavebnými zmenami pri prekládkach inžinierskych sietí a technológií divadla.

Štúdie dali posúdiť

Vedenie SND si okrem toho plánuje dať posúdiť výsledky štúdií, na ktoré sa hlavné mesto odvoláva a ktorými pri presadzovaní daného variantu argumentuje. „SND si štúdie preštudovalo, ale z dôvodu technickej náročnosti daných štúdií si dá posúdiť výsledky nezávislými odborníkmi v oblasti hluku a vibrácií,“ doplnila Alexová.

Hlavné mesto v pondelok (29. 4.) informovalo, že plánovaná trať popred novú budovu SND nebude predstavovať problém na prevádzku divadla a nebude v priestoroch opery a baletu, činohry a štúdia spôsobovať žiadne rušenie. Nedostatočne izolovaný je len modrý salón, čo sa však dá napraviť. Projekt je podľa mesta aktuálne v procese zapracovania pripomienok posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Trať by mohli podľa magistrátu začať stavať v roku 2027 až 2029.

To, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom októbra 2019. Argumentoval tým, že sa po analýze javí tento variant ako najlepší. Padol aj návrh alternatívnej trasy, ktorá divadlo obchádza okolo neho. Tieto návrhy zapracovali aj do zmien a doplnkov územného plánu. Mesto má pri realizácii trate spolupracovať so súkromným investorom.