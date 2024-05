Pellegrini: Hovoríme nie rušeniu právu veta, migračným kvótam, hovoríme áno mierovým inicatívam a solidarite v EÚ

Dnes, na Sviatok práce, sa už nemusí hovoriť o vysokej nezamestnanosti, ale o potrebe dobrej práce za dobrý plat. Nemusí sa už hovoriť o tom, že ľudia si za svoje platy môžu dovoliť čoraz menej, pretože už to tak nie je. Vyhlásil to predseda strany Hlas-SD a budúci prezident Peter Pellegrini na oslavách 1. mája v Nitre.

Pellegrini o otázkach, ktoré by si Slovensko ako kandidátska krajina nedovolilo klásť Video

Ako uviedol, dnes nie je potrebné upozorňovať na to, ako sa život ľudí na Slovensku zhoršuje, pretože je tu vláda, pre ktorú je dôstojný život Slovákov prioritou. Pri príležitosti Sviatku práce Pellegrini podotkol, že ich čaká množstvo práce, aby sa Slovensko stalo prosperujúcou krajinou a bolo lepším miestom pre život.

„Určite máme spoločne čo zlepšovať, ale teším sa z toho, že sme na tom začali pracovať od prvého okamihu, a že v tom budeme pokračovať aj naďalej,“ vyhlásil Pellegrini, ktorý si súčasne pripomenul aj 20. výročie vstupu Slovenska do EÚ, čo považuje za jeden z kľúčových míľnikov slovenskej histórie.

„Pred 20 rokmi sme spoločne dokázali, že patríme do vyspelého spoločenstva štátov postavených na podobných hodnotách, mierovej spolupráci a ekonomickej i sociálnej prosperite. Ak mi dnes z týchto čias niečo chýba, tak je to schopnosť zjednotiť sa na silnej idei v prospech nášho národa, pretože v tom čase aj súperiace politické strany či spoločenské skupiny dokázali spoločne vyslať jasný signál, že chceme patriť do propserujúceho a civilizovaného sveta,“ dodal Pellegrini a pokračoval, že táto jednotnosť v kľúčových otázkach sa však rokmi vytratila.

„Ako novozvolený prezident budem robiť všetko preto, aby Slovensko opäť malo svoje idey a záujmy, na ktorých sa dokážeme všetci zhodnúť a pre ich naplnenie aj spoločne konať,“ zdôraznil Pellegrini.

Budúci prezident dodal, že EÚ bola od začiatku koncipovaná ako projekt suverénnych štátov, ktoré sa nevzdajú svojej národnej identity. Takouto krajinou je podľa Pellegriniho aj Slovensko a má podľa neho rovnaké právo hovoriť o slobode, svojej vízii a o predstavách budúcnosti EÚ.

„Dnes máme plné právo klásť si otázky, ktoré by sme si ako kandidátska krajina nedovolili. Dnes sa môžeme pokojne pýtať, či stále platia základné myšlienky európskej spolupráce na báze mieru, solidarity a sociálnej pomoci,“ doplnil predseda Hlasu s tým, že kladenie si týchto otázok nie je opúšťaním spoločnej európskej lode.

„Naopak. SR do EÚ jednoznačne patrí a chce byť jej súčasťou aj naďalej. Ale ako suverénny štát máme právo hovoriť o tom, kam táto spoločná európska loď smeruje, či je pripravená zvládnuť aj nepokojné vody a či má svoj kurz v podobe dlhodobej vízie do budúcnosti. Máme právo o tom nielen hovoriť, ale aj právo na to, aby náš hlas bol vypočutý,“ uviedol Pellegrini s tým, že preto sú proti rušeniu práva veta, migračným kvótam či vytváraniu superštátu.

„Hovoríme jasné áno všetkým mierovým iniciatívam a solidarite. Hovoríme áno aj kľúčovým zásadám, z ktorých EÚ vzišla,“ uzavrel Pellegrini, ktorý súčasne zdôraznil dôležitosť účasti občanov na voľbách do Európskeho parlamentu.