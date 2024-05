Nočná práca je slabo ohodnotená, tvrdí premiér. Fico otvára diskusiu o náročnosti práce na zmeny

Zvýšené riziko obezity, ochorenie ciev a srdca či poruchy spánku a psychiky. Práca v nočnej výrobe spôsobuje zamestnancom mnoho problémov, ktoré sa odrážajú na ich zdraví. Tisíce ľudí odchádzajú každú noc do práce a ekonomický profit z nočnej práce zamestnanca nevyváži zdravotné a sociálne riziká, ktoré táto práca prináša.

Fico za pásom. Podľa vedúceho zmeny splnil požadovanú normu Video

Premiér Robert Fico (Smer) si z utorka na stredu pripomenul Sviatok práce nočnou zmenou vo fabrike. Otvoril tak tému problematiky nočnej práce, s ňou spojených príplatkov nadviazaných na minimálnu mzdu a preťaženosti zamestnancov. „Trénujem každý deň, ale musím vám povedať, že som uťahaný ako kôň. Bolí ma celý človek, oči mám ako angorák,“ dodal predseda vlády po tom, čo na linke kontroloval kvalitu krytov na svetlá. Podľa vedúceho zmeny Marka Juríčeka premiér splnil požadovanú normu.

Po zmene strávenej s pracovníkmi závodu ZKW Slovakia, s. r. o., v Krušovciach pri Topoľčanoch uviedol, že je potrebné hovoriť so zamestnávateľmi o podiele nočnej práce na Slovensku. „Klobúk dole pred všetkými zamestnancami,“ zhodnotil po skončení zmeny v závode na produkciu svetelných systémov a elektroniky so zhruba tritisíc zamestnancami. Pracoval pri komponentoch do svetlometov a ocenil pracovné nasadenie kolektívu pracovníčok.

Nočná práca rozhodne patrí k sociálnodemo­kratickým témam a podčiarkuje ju fakt, že Slovensko je v tomto smere lídrom v rebríčku v rámci Európskej únie. Fico pripomenul, že Slováci pracujú v noci najviac spomedzi všetkých členských krajín, podobne je to aj v prípade práce nadčas. „Čo môžeme urobiť s tým, že ľudia u nás tak veľmi robia v noci? Ak si to vedia v iných krajinách zariadiť, mohlo by aj Slovensko hľadať modely v týchto krajinách,“ uviedol predseda vlády.

Posledné desaťročie má krajina najvyšší podiel pracujúcich osôb v noci v celej Európskej únii. Podľa posledných údajov z roku 2021 pracuje pravidelne v noci 11,1 percenta Slovákov. To je v prepočte vyše 280-tisíc pracujúcich. Slováci sú v tomto smere skutočne nočné sovy. Existujú povolania, v ktorých si charakter práce vyžaduje prácu v noci. Je to napríklad zdravotníctvo, bezpečnosť či energetika. Druhý dôvod práce v noci, predovšetkým v priemysle, je ekonomický. Práca vo viaczmenných prevádzkach umožňuje intenzívnejšie využívať výrobné kapacity, skrátiť dodacie lehoty a podobne.

„Mieru ekonomickej výhodnosti využívania práce v noci môže spoločnosť regulovať rôznymi nástrojmi. Najefektívnejší je veľkosť príplatkov za prácu v noci,“ ozrejmil pre Pravdu Viliam Páleník zo Slovenskej akadémie vied. Príplatok za prácu v noci je na Slovensku priemerne 1,7 eura za hodinu. Fico po zmene povedal, že hodnoty sa na Slovensku vytvárali podľa neho predovšetkým pred rokom 1989. „Vtedy boli vytvorené strategické perly nášho hospodárstva, ktoré boli potom hnusne sprivatizované,“ uviedol predseda slovenskej vlády.

Vláda má však podľa Fica záujem zvyšovať minimálnu mzdu a podľa jej zámeru by v rokoch 2026 až 2027 mala dosiahnuť tisíc eur. „Na minimálnu mzdu sú nadviazané ďalšie príplatky vrátane príplatku za prácu v noci. Ak zostanú na minimálnu mzdu nadviazané, tak budú rásť s ňou,“ povedal. Druhá možnosť je podľa jeho vyjadrenia odčleniť tieto veličiny a nájsť v spolupráci so zamestnávateľmi iný parameter. „Takže nateraz stúpa s minimálnou mzdou aj príplatok za nočnú prácu a myslím si, že ľudia si ho zaslúžia. Mňa po zmene bolí celý človek,“ doplnil, pričom podiel nočnej práce na Slovensku je v porovnaní s ostatnými krajinami vysoký a podľa Fica sú odvetvia, kde sa nemôže prevádzka zastaviť. No sú aj také, kde by zamestnávatelia mohli túto prácu prehodnotiť a upustiť od nočných zmien zamestnancov.

Ako sa dá zmierniť negatívny vplyv „nočnej“ Dodržiavanie zásady postupnej adaptácie pri prechode zamestnanca na nočné zmeny.

Zabezpečenie dostatočne dlhého intervalu medzi jednotlivými nočnými zmenami (každých 5–6 dní), aby sa organizmus dokázal zregenerovať.

Vylúčenie náhlych a nepravidelných nočných zmien.

V nočných zmenách by nemali byť vykonávané práce so zvýšenými nárokmi na zamestnancov (napríklad zavádzanie nových parametrov výroby, nové technológie, nové výrobné postupy a pod.), ale pracovné úlohy by mali predstavovať štandard z hľadiska nárokov na zamestnancov.

Zabezpečenie kvalitného osvetlenia, vytváranie vhodných mikroklimatických podmienok na pracovisku (vetranie, vykurovanie, chladenie a pod.).

Zabezpečenie edukácie zamestnancov o správnom spánkovom režime, t. j. spánok pred nástupom na nočnú službu a dodržiavanie požiadavky dostatočne dlhého spánku po nočnej práci má byť pre každého, kto pracuje na zmeny, samozrejmosťou. Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Čo spôsobuje práca na zmeny? Problémy s imunitou a metabolizmom.

Zvýšené riziko obezity.

Zvýšené riziko tvorby žalúdočných vredov.

Pokles sexuálneho vzrušenia.

Ochorenie ciev a srdca.

Poruchy spánku a psychiky.

„Chápem, existuje nejaká miera únosnosti, nechceme urobiť nejaké rozhodnutia a opatrenia, ktoré by poškodzovali slovenskú ekonomiku, musí byť rovnováha medzi záujmami zamestnancov, ktorých ja mimoriadne chcem zastupovať, a zamestnávateľov, na ktorých mi ako premiérovi musí záležať, lebo si ich vážim, že vytvárajú pracovné miesta a tvoria hospodársky rast Slovenska,“ doplnil.

Negatívnemu vplyvu nočnej práce na zdravie a psychiku zamestnancov sa venujú viaceré výskumy a štúdie. Britskí vedci z Centra pre výskum spánku prišli na to, že nočná práca môže v tele spôsobiť chaos a narušenie organizmu až na molekulárnej úrovni. Biologické hodiny totiž nútia človeka v noci spať a byť aktívny cez deň. Práca v noci takýto prirodzený rytmus narúša. Ovplyvňuje to potom hormóny, teplotu organizmu, mozog či náladu.

Na to, že človek nie je stvorený na prácu v noci, upozorňuje vo svojej publikácii aj Miroslava Kordošová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Človek pracujúci v noci musí totiž okrem záťaže z práce ako takej prekonávať i útlm vlastného organizmu. Takéto fyzické a psychické vyčerpanie organizmu potom vyúsťuje do chronickej únavy a chronických chorôb. „Medzi najčastejšie sa vyskytujúce fyzické prejavy patria najmä narušený spánkový režim, problémy so zaspávaním, poruchy príjmu potravy, bolesti hlavy, vznik srdcovo-cievnych ochorení, problémy s vyprázdňovaním, narušená činnosť žalúdka a čriev, ťažkosti s orientáciou v čase po zobudení,“ píše v publikácii.

Nočná zmena, ktorú Robert Fico odpracoval dnes v závode ZKW Slovakia v Krušovciach, nebola jeho prvou skúsenosťou s nočnou prácou vo výrobe. „Podobnú misiu som už absolvoval v Malackách. Myslím si, že politici by si mali ohmatať, čo ľudia reálne v živote robia,“ poznamenal premiér. Dodal, že osobnú skúsenosť s náročnou fyzickou prácou môže využiť práve pri rokovaniach so zamestnávateľmi.