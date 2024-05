Hlas Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie (EÚ) zosilnel a naša spoločnosť sa stala prosperujúcejšou. Vyplýva to z vyjadrenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej na sociálnej sieti X. Uviedla to pri príležitosti stredajšieho 20. výročia vstupu SR do EÚ.