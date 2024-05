Druhý pokus: Černák sa znova postaví pred súd a chce prehovoriť. Čo na to psychiater?

Súd mal začať pojednávať o prepustení niekdajšieho bosa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka minulý týždeň vo štvrtok. Černák však po necelých desiatich minútach zo súdnej siene odišiel v sprievode ozbrojenej eskorty. „Zatiaľ nie,“ reagoval na otázku, čo sa stalo. Prokurátor Peter Repa neskôr uviedol, že sa nestihol oboznámiť so žiadosťou o podmienečné prepustenie, ktorú dostal až na vlastnú žiadosť vo štvrtok ráno pred konaním pojednávania. Rozhodovať by sa tak malo začať dnes. Pred súdom chce prehovoriť aj Černák. Dostane sa na slobodu?

Bývalý bos slovenského podsvetia sa doteraz priznal k 16 vraždám, no pripisujú mu ich viac ako tridsať. Odporúčanie na prepustenie dostal od šéfa leopoldovskej väznice a priaznivé mal aj psychologické posudky. Prokurátor priznal, že muselo dôjsť k silnej resocializácii.

Prokurátor nedostal návrh

O žiadosti na jeho podmienečné prepustenie sa malo rozhodovať už vo štvrtok 25. apríla o pol deviatej ráno na Okresnom súde v Trnave s vysunutým pracoviskom v Piešťanoch. Do budovy súdu ho v sprievode policajných sirén priviezla eskorta Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a neskôr ho v putách s 15-minútovým meškaním priviedli do súdnej siene. Bývalý bos mafiánskeho podsvetia sedel v súdnej sieni niekoľko minút a následne odišiel v sprievode ozbrojených mužov. „Zatiaľ nie,“ reagoval na otázku, čo sa stalo.

Hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová uviedla, že verejné zasadnutie bolo odročené na 2. mája, pretože neboli splnené procesné podmienky na jeho vykonanie. Advokát Mikuláša Černáka Erik Magál uviedol, že ide o formálny nedostatok. „Nebudem nič komentovať, všetko sa dozviete na verejnom zasadnutí. Predpokladám, že dokazovanie bude rozsiahlejšie,“ povedal minulý týždeň novinárom. Prokurátor Peter Repa uviedol, že sa mu návrh na prepustenie dostal do rúk až vo štvrtok ráno na jeho žiadosť. „Nebola dodržaná lehota piatich pracovných dní na prípravu,“ uviedol. Repa vysvetlil, že občianske združenie pôvodne podalo návrh na podmienečné prepustenie, no súd ho vyhodnotil ako nekvalifikovaný. Neskôr návrh doplnili, ale prokurátor nemal ešte čas sa s týmto návrhom oboznámiť.

Silná resocializácia

Černák podľa svojho obhajcu situáciu vníma dobre. Či verí, že sa na slobodu dostane, by sme sa mali dozvedieť z jeho výpovede pred súdom. „Bude sa vyjadrovať na verejnom zasadnutí,“ reagoval Magál. Riaditeľ väznice a väzenskej komisie v Leopoldove mal dať Černákovi odporúčanie na jeho prepustenie na slobodu. Je to prvýkrát v histórii, keď niekto odsúdený na doživotie dostal takéto odporúčanie priložené k žiadosti o prepustenie. ZVJS sa však nevyjadril, či návrh podal šéf väznice, keďže nemá súhlas dotknutej osoby.

Na súde prehovoria aj znalci z oblasti psychológie a psychiatrie. Černák musel naplniť všetky zákonné podmienky, ktoré sú potrebné na prepustenie. Hlavnou podmienkou bolo dobré správanie počas pobytu za mrežami a verdikt psychológa o predpoklade jeho resocializácie. Práve resocializačná prognóza vyšla podľa prokurátora Repu u Černáka ako priaznivá. „Asi došlo k silnej resocializácii,“ poznamenal. Obhajoba chce vypočuť ešte niekoľkých svedkov. Podľa slov Repu je hodnotenie Černáka zo strany riaditeľa väzenského ústavu takisto priaznivé. Časom by sa Černák možno dostal na slobodu. „Či ten čas nastal teraz, to je ťažké povedať,“ dodal. Prokurátor nepredpokladá, že by súd o možnom prepustení Černáka rozhodol už 2. mája.

Krátko na to, čo sa v roku 2015 rozhodol spolupracovať s políciou a prelomil dlhoročné mlčanie, mu urobili psychologický posudok. Traja renomovaní odborníci – dvaja psychiatri a psychológ – skúmali jeho správanie viac ako rok a pol. V posudku skonštatovali, že jeho náprava možná je. Návrat k starým návykom je podľa nich málo pravdepodobný, keďže uplynul už dlhší čas od jeho skutkov a sám sa podieľa na ich odhaľovaní.

Vyjadrili sa aj k agresivite, ktorú označili za jeho významný osobnostný rys. Podľa psychológa Dušana Kešického u Černáka „neboli zistené tak hlboko fixované kriminogénne faktory, a teda je možné očakávať úspešnejšiu resocializáciu“. Znalci ďalej opakovanými vyšetreniami zistili, že u Černáka nedochádza v podmienkach dlhoročnej väzby k úpadku osobnosti, ale je zjavný jeho osobnostný rast, minimálne na úrovni kognitívnej a vzdelanostnej.

Pred šiestimi rokmi sa Mikuláš Černák rozhodol prelomiť mlčanie. Postupne začal rozkrývať svoju temnú minulosť, preto súd nariadil odborníkom opäť vypracovať znalecký posudok o jeho duševnom stave. Pôvodne bol skeptický, obával sa, že posudkoví experti budú zaujatí. Černákovi vypracovali posudky už predtým v hlavnom procese v roku 2009 dvaja psychiatri. Údajne s ním však vôbec neprehovorili. Duševné zdravie Černáka spochybnil psychológ Robert Máthé, ktorý na súde vypovedal ako znalec. Podľa psychológa má Černák trvalú disociálnu poruchu osobnosti, ktorá sa prejavuje vo forme nekompromisného správania a túžby po manifestácii moci. Naznačil, že jeho problémy nie sú výsledkom duševnej poruchy, ale skôr vývojovej chyby, ktorá sa vytvorila v jeho detstve pre jeho nadmerné hyperaktívne správanie. Možnosť jeho polepšenia považoval za málo pravdepodobnú.

Posudku Máthého, ktorého za znalca určil súd, vtedy odporoval názoru psychologičky Márie Gažiovej. Tú si vybral samotný Černák. „Jeho osobnosť je činorodá, má široký okruh záujmov,“ uviedla pred súdom Gažiová. Černákovo správanie podľa nej síce ovplyvňujú paranoje, ale je nadpriemerne inteligentný. Gažiová zároveň pripustila, že jeho výkonnosť je kolísavá. Vysvetlila to liečbou vysokého tlaku, ktorú Černák v minulosti podstúpil. Muž, ktorý je obvinený z niekoľkých vrážd, podľa nej „nie je psychopatickou osobnosťou a nebezpečný by nebol ani jeho pobyt na slobode“.

Začleniť sa bude obtiažne

Na to, aby bola človeku diagnostikovaná disociálna porucha osobnosti, musia byť splnené tri zo šiestich príznakov. Čo stojí za touto poruchou, nie je doteraz úplne jasné. Odborníci sa domnievajú, že svoju rolu môže zohrať dedičnosť a biológia, ďalším faktorom môže byť aj agresívne, dysfunkčné prostredie, v ktorom jedinec vyrastal. „Príznaky sa postupne vystupňujú pričom svoj vrchol dosiahnu okolo 30 roku života,“ uviedol pre Pravdu psychiater Miroslav Čerňan.

Agresivita ako osobnostný rys, ktorý uviedli v Černákovom posudku psychiatri a psychológovia, sa podľa Čerňana nestráca. „Avšak v úspešnom procese, v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody, k zmene mohlo prísť,“ predpokladá na základe vyjadrení v spomínanom posudku. Začleneniu do spoločnosti, t. j. resocializácii, by mal podľa Čerňana napomôcť práve resocializačný proces vo väzení – v tomto prípade ide o resocializačný proces Šanca na návrat, ktorý Černák absolvoval a v ktorom preukázal, že je schopný viesť riadny život.

„Dá sa však predpokladať vysoká obtiažnosť pri takomto začlenení, mal by to byť výsledok práce viacerých disciplín. Ide o psychológov či pedagógov, ktorí sa na tomto procese podieľali,“ povedal. Je však ťažké odpovedať na otázku, či by mal byť prepustený. „Vyššie uvedené kritéria a súčasné zistenia kolegov znalcov zakladajú pozitívnu odpoveď,“ myslí si Čerňaň. Resocializácia sa začína priznaním viny, čo sa v tomto prípade stalo. „Z mediálnych zdrojov však zároveň plynie, že nie všetky skutky, ktoré sú mu dávané za vinu, sú objasnené,“ dodal.