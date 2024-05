Vašečka a Záborská opäť idú proti transrodovým ľuďom. Život im chcú skomplikovať novým zákonom o rodnom čísle

Poslanci Kresťanskej únie Richard Vašečka a Anna Záborská (obaja klub hnutia OĽaNO) predložili do Národnej rady novelu zákona o rodnom čísle, ktorá by prakticky znemožnila tranzíciu. Poslanci v pléne dnes otvorili k tomuto zákonu rozpravu.

„Zmena rodného čísla je možná v takom prípade, ak bol lekársky posudok vydaný na preukázanie originárne nesprávne určeného pohlavia, a teda na potvrdenie toho, že určené pohlavie nie je v súlade so skutočným genetickým pohlavím osoby,“ píšu predkladatelia v zákone. V minulom volebnom období tento návrh prešiel do druhého čítanie 87 hlasmi poslancov Sme rodina, Smeru a OĽaNO a niektorých nezaradených poslancov klubov ĽS NS a Republika.

Lukáč pridal k návrhu neskôr aj pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal zmeny mena a priezviska. Ak by novela prešla v podobe aj s pozmeňovacím návrhom, transrodoví ľudia by si síce nemohli zmeniť rod a rodné číslo v dokladoch, no meno a priezvisko áno.

Opozícia však oponuje, že návrh je bezohľadný a bezcitný, pričom má zásadné dopady na život konkrétnych ľudí. Poslanec František Mikloško (KDH) síce rozumie, že štát by mal kontrolovať zmenu pohlavia ak ju niekto vykoná len z „roztopaše“. Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) sa ohradila, že tento zákon znemožňuje právnu tranzíciu a zabráni tak prepisu základných údajov, aby ľudia po tranzícii nemohli by mať svoju novú identitu v úradných záznamoch.

„Vychádzame z niečoho prirodzeného a normálneho. Ľudia majú rôzne životné situácie a nepísali sme ten zákon proti niekomu, ale chceme jasne ochrániť fakt že ľudia sú muži a ženy a to je základ spoločnosti,“ obhajoval návrh zákona Vašečka. Zároveň verí, že tým prospievajú slovenskej republike a všetkým občanov. „Právna istota na prirodzený základ mužnosti a ženskosti je dôležitý. Ako sa hovorí, že otepľovanie bolo vždy a človek prispel k akcelerácii, tak takisto aj takéto veci boli vždy, no pod vplyvom propagandy to akceleruje a toto je ochrana proti tomu, aby to neprekročilo zdravú mieru,“ podotkol predkladateľ novely.

Poslanci, ktorí zákon predložili sa odvolávajú aj na Dohovor o ochrane ľudských práv, v ktorom je pohlavie „nespochybniteľnou biologickou skutočnosťou“. V zákone navrhovatelia plánujú ponechať možnosť administratívnej zmeny rodného čísla nesprávne určeného pohlavia.

„S ohľadom na funkcie a potreby štátu a spoločnosti je rozhodujúca a smerodajná evidencia skutočnej biologickej reality pohlavia, aby bolo možné aplikovať právny poriadok v súlade s pôvodne zamýšľaným zámerom zákonov,“ uvádza sa v návrhu.

Podľa súčasného zákona vykoná ministerstvo na požiadanie zmenu rodného čísla na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby. Po novom by rezort takúto zmenu vykonal na základe posudku o zmene „nesprávne určeného“ pohlavia osoby „preukazujúceho na základe genetického testu správne určenie pohlavia osoby“.

Transrodovým ľuďom by to úplne znemožnilo po absolvovaní tranzície zmeniť si rodné číslo tak, aby zodpovedalo ich novému pohlaviu. V dokladoch by ostalo pôvodné označenie pohlavia aj pôvodné rodné číslo, preto by si nemohli zmeniť ani meno, ani priezvisko. V súčasnosti platí, že muž si nemôže zmeniť meno na ženské a opačne, no ak osoba prejde zmenou pohlavia, teda medicínskou tranzíciou, takáto zmena možná je.