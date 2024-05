Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) má podozrenie, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer) koná v záujme cudzích zbrojárskych spoločností na úkor slovenských. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej besede v súvislosti s vývozom húfnic Zuzana 2 na Ukrajinu.

„Slovensko vyviezlo len dva kusy húfnic Zuzana 2, a to bolo ešte minulý rok,“ povedal Krúpa s tým, že SR by mala na Ukrajinu vyviezť 16 húfnic Zuzana 2 do konca tohto roka. „Máme podozrenie, že sa tak nestane,“ tvrdí Krúpa s tým, že Kaliňák podľa neho uprednostňuje zahraničnú firmu, ktorá vyrába húfnice Dita. Krúpa sa tiež nazdáva, že obe húfnice majú rovnakú hlaveň.

Krúpa avizoval, že téma sa možno bude riešiť aj na budúcotýždňovom Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý zvolal.