Černák prekvapil aj plánoval. Kedy bude známy verdikt? Pred súdom ľutoval, že sa dostal do pavučiny podsvetia: Bola to nezmyselná vojna

Bos bosov Mikuláš Černák sa dnes po týždni znova postavil pred súd v Piešťanoch, ktorý pojednával o jeho podmienečnom prepustení na slobodu. Černák si odsedel viac ako 26 rokov, priznal sa k šestnástim vraždám, no pripisujú mu ich viac ako tridsať. Pred súdom oľutoval to, čo spravil. Podľa jeho slov sa po rokoch pozrel do tváre temnoty 90. rokov a jeho hodnoty sa zmenili. Svoje činy po rokoch prehodnotil po početných stretnutiach s odborníkmi, ale najmä s matkou, ktorej sa musel pozerať do ubolených očí. Zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sa zhodli na tom, že je pripravený začleniť sa do spoločnosti. Prokurátor Peter Repa však uviedol, že s viacerými, ktorí k tomuto záveru došli, nebol v priamom kontakte.

Napriek tomu, že ide o človeka s mimoriadne temnou a krvavou minulosťou, ak by ho prepustili, stal by sa prvým na doživotie odsúdeným, ktorý sa dostal na slobodu. Ako historicky sa jeho proces začal, tak sa môže aj skončiť. Zatiaľ však nie je jasné, kedy bude súd rozhodovať.

Prekvapenie od Černáka

Žiadosť o podmienečné prepustenie podalo občianske združenie (OZ) Reštart – Nový život. Černák na súde prekvapil a uviedol, že žiadosť o prepustenie podal aj on. Spravil tak kvôli tomu, aby vylúčil špekulácie o tom, že kalkuje. Ak by súd návrh na prepustenie, ktoré podalo OZ, zamietol, žiadosť by mohli podať znova o rok. Ak ho podá Černák, lehota je tri roky. „S návrhom plne súhlasím. Chcem požiadať a uviesť, aby sa rozhodovalo o tomto návrhu, aj o mojom osobnom návrhu na podmienečné prepustenie,“ povedal.

„Došlo k medializácii niektorých osôb, ktoré dnes (2. 5., pozn. red.) vypovedali. Rozprávali sme sa o tom, že zo strany verejnosti hrozí, že budú stigmatizované za to, že sa za neho postavili alebo sa vyjadrovali v jeho prospech. Aj preto sme chceli dôkazné bremeno aj zo strany občianskeho združenia preniesť na samotného pána Černáka, že je to aj jeho návrh,“ komentoval advokát Černáka Erik Magál. Pred súdom dostal slovo aj sám Černák, ktorý zopakoval, že svoju minulosť ľutuje. „Plne si uvedomujem skutky z 90. rokov a hanbím sa za ne. Bohužiaľ, neviem to vrátiť späť,“ povedal v úvode. „Urobil som zlé rozhodnutie, keď som sa dostal do organizovaného zločinu. Bolo to moje osobné zlyhanie,“ uviedol. „Po rokoch som sa temnote postavil čelom,“ povedal súdu.

V resocializácii mu pomáhali pracovníci ZVJS, psychológovia, pedagógovia. „Vrátil som sa k hodnotám, ktoré mi vštepovali rodičia,“ povedal. „Ja som sa zločincom nenarodil, vyrastal som v zdravej a slušnej rodine,“ pokračoval bývalý bos. Vďačný je najmä svojej matke, ktorej sa musel každý mesiac pozerať do jej „ubolených očí“. Práve v tom čase si začal uvedomovať, že neublížil len svojej rodine, ale aj ďalším a obrátil sa v súdnej sieni na jedného z pozostalých – Miroslava Novotného, ktorému sa ospravedlnil, že mu zabil otca. Novotný je synom bývalého bosa Petra Novotného alias Tigra.

„Bola to naša nezmyselná vojna. Nedá sa to vrátiť späť, aspoň preto som sa na sebe snažil pracovať,“ uviedol. „Vážený súd, ak mi dáte šancu dožiť na slobode, chcem vás ubezpečiť aj všetkých prítomných, že moja hodnotová orientácia je nastavená tak, ako má byť,“ dodal Černák s tým, že rozumie súdu aj verejnosti, keď pre nimi sedí človek s jeho minulosťou. Občianske združenie je v kontakte s Černákom najmenej tri roky. Združenie pripravilo aj resocializačný plán na prvých 180 dní po jeho prepustení a zabezpečilo mu aj psychologické poradenstvo.

Pripravený začleniť sa do spoločnosti

Jeho advokát Erik Magál zvýraznil aj resocializačný faktor plynutia času a potvrdil, že prepustiť ho odporúča aj riaditeľ väznice v Leopoldove. Zamestnanec ZVJS neskôr pred súdom prečítal hodnotenie ústavu. Spočiatku sa u Černáka vyskytli nedostatky v správaní, napríklad nedovolené kontakty či nerešpektovanie pravidiel. „Jeho správanie sa postupne stabilizovalo a bolo na primeranej úrovni,“ uviedol pracovník ZVJS. Svoj voľný čas trávil čítaním kníh, počúvaním rozhlasu, pozeraním televízie, zúčastňuje sa aj duchovných cvičení a venuje sa aj posilňovaniu.

Po presune z Ilavy do Leopoldova v apríli 2016 jeho vzorné správanie pokračovalo „žiaducim smerom“. „Pracovný čas využíva riadne a efektívne a možnosť pracovať vníma kladne ako prostriedok k jeho resocializácii,“ uviedol zamestnanec. Po presunutí do výstupného oddielu sa prostrediu prispôsobil bez problémov. „Vystupovanie je vždy zdvorilé, vyznačuje sa trpezlivosťou. Je komunikačne zdatný, v kolektíve disponuje prirodzenou autoritou,“ uviedol s tým, že svoju dominanciu vie využívať aj účelným spôsobom.

V jeho správaní sa zdôrazňuje zmenu hodnotovej orientácie a rozvoj empatie. „Z pohľadu odsúdeného sa jednalo o proces dozrievania,“ uvádza sa v hodnotení. „Uvedomil si dôsledky svojich činov, hovorí, že chce byť lepším človekom a viesť riadny život,“ píše sa v posudku. Ako svedkovia vystupovali aj ďalší štyria zamestnanci ZVJS. Prvou bola špeciálna pedagogička Miriam Surovská, ktorá s Černákom absolvovala niekoľko stretnutí od roku 2016.

Černák absolvoval dva programy – Proplán a Vnímam i teba. „Pochopila som zákonitosti, ktoré sa tam odohrávali, ktoré som predtým nepoznala, a vedela som lepšie ich vyhodnotiť,“ povedala Surovská. „Môžem to hodnotiť iba pozitívne,“ povedala na margo programov Proplán a Vnímam i teba. „Je si vedomý toho, že v prípade, že by sa dostal na slobodu, bude pod drobnohľadom,“ skonštatovala. „Prebehol v ňom vnútorný prerod. Určite chce byť riadnym členom spoločnosti a chce byť pre spoločnosť prospešný,“ zhodnotila.

Pedagóg Andrej Brehovský takisto uviedol, že súhlasí s hodnotením, ktoré bolo podpísané riaditeľom ústavu. Každý pedagóg má svoj kolektív a Černák nebol priamo pridelený Brehovskému, ale prichádzali do kontaktu. „Nemám negatívne skúsenosti počas môjho obdobia s pánom Černákom,“ dodal na margo zhodnotenia jeho správania. Treťou svedkyňou bola pedagogička Andrea Brezovská, ktorá tiež súhlasí s hodnotením. „Čo sa týka výstupného oddielu, máme iné podmienky na návštevu,“ uviedla s tým, že miestnosti sú v štýle rodinnej obývačky. „Pán Černák sa pravidelne stretáva s matkou, navštevujú ho bratranci aj priateľka, takže si myslím, že má silné rodinné zázemie. Má sa kam vrátiť, myslím si, že v jeho prípade rodina nie je problém,“ uviedla.

Prokurátor predpokladá, že sa rozhodne do konca roka

Posledným svedkom bol sociálny pracovník Martin Popelka, ktorý s ním začal pracovať vo februári 2023. Od roku 2018 pracoval na projekte Šanca na návrat, ktorý Černák absolvoval. „Hlavná činnosť je realizácia základného resocializačného programu. Výchovno-vzdelávací program má sedem tém – sociálna komunikácia, sebapoznanie, právne aspekty, zamestnanosť, rodinné vzťahy, finančná gramotnosť a závislosť,“ povedal.

Čo sa týka siedmich modulov, Černák je vo všetkých „zbehnutý“, podľa sociálneho pracovníka tak môže byť začlenenie do života úspešné. Popelka bol jedným zo štyroch nezávislých odborníkov, ktorí vypracovali resocializačnú prognózu. „Vyhodnotili sme ju ako priaznivú,“ uviedol. „Vzhľadom k tomu, že máme dosť veľa recidivistov, nie je to obvyklé. Väčšinou vychádzajú ako menej priaznivé,“ uviedol Popelka na margo resocializačnej prognózy u Černáka.

Prokurátor Peter Repa upozornil, že niektorí zamestnanci ústavu, ktorí vypovedali, nemali Černáka ani v skupine odsúdených, ktorí im boli zverení. „Hodnotenie riaditeľa ústavu je vždy nejakým vodítkom pre sudcu i prokurátorov. My si samotné správanie odsúdeného aj prognózu do budúcnosti vyhodnocujeme sami,“ poznamenal Repa. Zdôraznil, že vo svojej praxi sa pri predbežných prepusteniach bežne stretávajú s resocializačnými prognózami, ktoré sú priaznivé, no nepovažuje ich za objektívne.

„Keď má odsúdený disciplinárne odmeny iba za pracovnú činnosť, ide o prispôsobenie sa podmienkam výkonu trestu odňatia slobody. Ak by tam boli náznaky resocializácie, vo všeobecnosti by mal dostať aj odmenu nie len za pracovnú činnosť,“ myslí si prokurátor. Neprekvapilo ho, že Černák sa pridal k žiadosti občianskeho združenia a súd o podmienečné prepustenie požiadal napokon aj sám.

Repa predpokladá, že by sa malo o prípadnom podmienečnom prepustení Černáka rozhodnúť ešte tento rok. Pripomenul, že ide o prvého doživotne odsúdeného, ktorý o prepustenie požiadal. Černákov obhajca verí, že súd rozhodne zákonne. Bývalý bos to zatiaľ vníma dobre. „Nehovorím, že to je štandardný prípad, ale tie kritériá, ktoré sa na súde hodnotia, pán Černák spĺňa. Berieme to tak, že nebolo na čo čakať a veríme, že súd návrhu vyhovie,“ uviedol.

Čo má Černák v pláne?

Bývalý bos opísal, že z väzenia riadi niekoľkých ľudí a prostredníctvom svojej priateľky podniká. Venuje sa charitatívnej činnosti, ktorú sám inicioval a časť peňazí daroval onkologickým oddeleniam v Bratislave, v Banskej Bystrici aj v Košiciach. Ak by ho prepustili, v pláne má viacero vecí. „Chcel by som sa venovať oblasti cestovného ruchu aj stavebníctva,“ hovoril s tým, že kým sa stal mafiánom, prešiel rôznymi pozíciami. Okrem toho má aj ponuky od viacerých producentov a chce pokračovať v podnikateľskej činnosti.

Jeho hlavnou činnosťou by však bola pomoc mladým, aby ich varoval pred trestnou činnosťou, a dlhodobo odsúdeným, ktorým by pomáhal s resocializáciou. „Chcem im povedať, ako som rozmýšľal a ako by nemali rozmýšľať,“ hovoril. Diana Messingerová, ktorá zastupuje OZ, dodala, že chce byť lepším človekom. „Treba vnímať ducha 90. rokov, ktorý mu umožnil vytváranie pavučiny podsvetia, z ktorej nebolo možné vystúpiť,“ povedala. „Táto doba ho zvalcovala,“ uviedla. „Je nevyhnutné prekročiť prizmu mena Mikuláša Černáka,“ dodala.

Okrem toho má Černák k dispozícii viacero nehnuteľností, o ktoré sa stará jeho matka a prenajíma ich. Väčšina jeho financií pochádza zo zisku z knihy a z podnikania. Na súde bol zdôraznený aj fakt, že sa blíži k dôchodkovému veku a zvyšný čas by strávil ako dôchodca. Súd zasadnutie o Černákovom podmienečnom prepustení odročil na neurčito za účelom doručenia spisu z Prešova a vypracovania znaleckých posudkov z odboru psychológie a psychiatrie, na ktoré majú znalci čas 60 dní. Prokurátor Repa v závere navrhol vypočuť riaditeľku občianskeho združenia Reštart Adinu Ioanu Popu. Ak by ho prepustili, bude mať skúšobnú dobu desať rokov a probačný dohľad päť rokov s prostriedkami na kontrolu.