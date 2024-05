Opozícia dvakrát prehrala, pred eurovoľbami však Progresívci v prieskumoch dominujú. Zamieša kartami strašenie vojnou a kritika únie?

Rozbeh predvolebnej kampane považuje politológ Tomáš Koziak za mimoriadne pomalý a „lenivý“, čo podľa neho ukazuje, že pre politické strany nie sú eurovoľby veľmi dôležité, hoci verbálne deklarujú opak.

To je aj podľa politológa dôvodom, prečo je to, na rozdiel od preferencií parlamentných strán, kde víťazí s malým rozdielom Smer pred Progresívnym Slovenskom, ohľadom eurovolieb naopak. Progresívci v nich majú navrch nad Smerom o päť až do 12 percentuálnych bodov. „Pre PS sú európske témy mimoriadne dôležité a žiadny z jej politikov nejakým spôsobom neznevažoval EÚ, jej politiku a európskych partnerov, čo sa o politikoch Smeru rozhodne povedať nedá,“ hovorí Koziak.

Na druhej strane v posledných dňoch vidieť výraznú mobilizáciu zo strany premiéra Roberta Fica a koaličných politikov, ktorí pri každej príležitosti spomínajú zachovanie práva veta v EÚ, nelegálnu migráciu a zdôrazňujú, že únia má byť mierový projekt. Tým ju nepriamo kritizujú, kvôli tomu, že vojensky pomáha Ukrajine.

Hoci sa im zrejme takto podarí nastoliť hlavné témy kampane, politológ Tomáš Koziak nepredpokladá, že budú mať taký mobilizačnú silu ako v predošlých parlamentných a prezidentských voľbách. „Všetky tieto témy sú negatívne. Kritizujú EÚ a nenájdeme v nich niečo, čo by sa týkalo aj pozitívneho vyzdvihovania úlohy EÚ pre Slovensko a pre život ľudí. Práve z tohto dôvodu sa možno domnievať, že voliči koalície nebudú považovať tieto voľby až za také dôležité. Na rozdiel od voličov PS, ktorým politici pripomínajú pozitívne témy,“ domnieva sa Koziak.

Predpokladá, že na rozdiel od predchádzajúcich volieb nebude mať negatívna kampaň pred voľbami do európskeho parlamentu tak veľký mobilizačný efekt. „Pokiaľ len kritizujeme úniu a zdôrazňujeme jej problémy, tak si časť voličov povie – na čo by som išiel voliť,“ dodáva politológ.

