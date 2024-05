Dvestomiliónová injekcia pre nemocnice má vyriešiť ich nekončiace dlhy. Dolinková však nastavila pravidlá

Ministerka zdravotníctva Dolinková v Ide o pravdu Video

Premiér Robert Fico (Smer) odobril ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej (Hlas) dofinancovanie nemocníc len za podmienky, že pripraví kontrolné mechanizmy, ktoré majú zaručiť, že zariadenia zlepšia svoje hospodárenie a zbavia sa čiernych ekonomických vyhliadok na budúcnosť. Na oddlženie má štátna kasa vyčleniť dovedna 191 miliónov eur. Ďalších 70 miliónov pôjde ešte na pokrytie nárastu produkcie z dôvodu skracovania čakacích lehôt, zavádzania DRG systému, ako aj na optimalizáciu siete nemocníc.

Práve systém DRG, ktorý chce ministerstvo spustiť od budúceho roka, by mal nastaviť medicínsky oprávnené náklady. Teda aby nemocnica dostala od zdravotnej poisťovne správne zaplatené za prácu, ktorú zdravotníci odvedú. Systém DRG je tak odpoveďou na to, čo vlastne nemocnica vyrába a akú hodnotu má jej produkt. Keďže pacienti majú rôzne diagnózy, je potrebné mať mechanizmus, ktorý by vedel povedať, koľko jednotlivý pacient nemocnicu stál a koľko má zaňho od zdravotnej poisťovne dostať peňazí.

Od nového roka chce štát sledovať, ako nemocnice postupujú pri pôrodoch, starostlivosti o fyziologických novorodencov, pri endoprotézach bedrového kĺbu a kolena, pri vybraných výkonoch v kardiológii či pri časti výkonov v onkológii. Ak sa nemocnici nebude dariť skracovať čakacie doby pri týchto zákrokoch, od štátu dostane menej peňazí na rozbehnutie DRG, ale i na oddlžovanie.

Cukor a bič

Dlh štátnych a univerzitných nemocníc tvorí momentálne viac ako 80 percent z dlhu v celom sektore. Ten vlani stúpol až na 817,03 milióna eur. Ministerka je však presvedčená, že mohol byť ešte vyšší, ak by nedošlo k dofinancovaniu. Rezort zdravotníctva priblížil, že šieste oddlženie nebude pokrývať už existujúce dlhy, no 191 miliónov eur má slúžiť ako bariéra, aby zostávajúci dlh nerástol. Nemocniciam, teda ich vedeniu, by malo pomôcť zastabilizovať financie sedem parametrov, ktoré bude štát sledovať.

„Komisia apeluje na štát, aby problém systémovo riešil, opakované kolá oddlžovania tento účel nesplnili. Náprava danej situácie a zastavenie zadlžovania môže mať zásadný vplyv na výšku sankcií, o ktorých sa bude v tomto roku zrejme rozhodovať,“ priblížil rezort. Ministerstvo tak bude kontrolovať, akú dostupnú majú nemocnice ambulantnú starostlivosť, aká je ich produkcia či efektivita zdrojov, či majú centralizované procesy a na to naviazané zodpovedné rozpočtovanie, a taktiež musia posilniť dohľad nad hospodárením ako i udržateľnú personálnu politiku.

Čierna diera

Ak sa vedeniu nemocnice podarí splniť všetky požiadavky štátu, dostane plnú sumu na splatenie dlhov. Na začiatok dostane každá nemocnica len polovicu sumy peňazí, ktorá bude vyplácaná priebežne počas piatich mesiacov. Druhá polovica tejto sumy bude podliehať plneniu dohodnutých požiadaviek a bude vyplatená až po finálnom hodnotení.

Podľa percentuálnej miery plnenia kritérií bude nemocnica zaradená do pásma, ktoré určí, koľko percent z tranže dostane. Plnenie kritérií bude vyhodnocovať ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 15. októbra. Ak budú niektoré nemocnice neúspešné, ich peniaze sa rozdelia medzi tie zariadenia, ktorým sa podarilo financie ozdraviť. Bez kontrolných mechanizmov by to inak znamenalo, že čo štát naleje do nemocníc, stratí sa v dlhoch. „Štandardne prvé, kde štátne nemocnice neplatia, sú, žiaľ, odvody do Sociálnej poisťovne. Tam sú si totiž isté, že odtiaľ žiadne návrhy na exekúciu neprídu, lebo by štát exekvoval sám seba,“ ozrejmil zdravotnícky analytik a riaditeľ inštitútu INEKO Dušan Zachar. Štátne, univerzitné a fakultné nemocnice sú kritickou infraštruktúrou a zároveň by mali byť aj výkladnou skriňou slovenského zdravotníctva, no v skutočnosti nemajú ani na to, aby platili svoje podlžnosti štátu. Ak by nemocnice uhradili všetky svoje dlhy voči Sociálnej poisťovni, s veľkou rezervou by sa tým pokryli výdavky na rodičovské dôchodky.

Na to, aby sa po desaťročiach dlhov podarilo štátu zdravotníctvo zveľadiť, je podľa Zachara dôležité zaviesť tzv. tvrdé rozpočtové obmedzenia, ktoré obsahujú rôzne opatrenia, aby sa neoplácalo vytvárať dlhy, a aby za ne prišiel „trest“. „Tých foriem trestu môže byť, samozrejme, niekoľko – od politických, personálnych až po finančné a ekonomické. Ide o to, vytvoriť súbor zdravých motivácií. Teraz sa oplatí riaditeľom štátnych nemocníc vytvárať dlhy a nesplácať ich. Štát ich totiž beztrestne vyrovná,“ podotkol.

Aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upozorňuje, že rozpočtovanie slovenského zdravotníctva je plné dier, do ktorých miznú milióny eur. Zachar je preto presvedčený, že štát by nemal pristúpiť k oddlžovaniu. „Neoddlžovať, kým sa čo najviac dier nezapláta. Oddlžovanie nesmie byť bezpodmienečné a podmienky treba aj následne reálne vymáhať. Plus treba do budúcnosti mať zavedené tvrdé rozpočtové obmedzenia, aby tu existovali demotivácie pre tvorbu nového dlhu,“ podotkol.