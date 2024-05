Po 20 rokoch v únii nemôžeme na ňu najmä nadávať, ak ju chceme zmeniť

Slovensko je 20 rokov v Európskej únii a aj vďaka nesporným výhodám, ktoré nám členstvo v nej prináša, dnes stále väčšina ľudí považuje úniu za spolok, ktorý nevyhnutne potrebujeme pre náš rozvoj a prosperitu, prečo chceme byť naďalej jeho súčasťou.

Vo svetle blížiacich sa volieb do európskeho parlamentu a najmä kampani a výrokoch vládnych politikov sa však stále viac diskutuje o tom, akú politiku chceme v únii robiť, do akej miery sa prispôsobovať ostatným krajinám, v akej miere má byť naša politika suverénnejšia a čo to vlastne znamená.

Faktom je, že únia je po rokoch fungovania zrejme opäť zrelá na reformy, čo akceleruje aj stále neistejšia geopolitická situácia a bezpečnostná hrozba, keďže rovno na hranici únie, rozpútalo Rusko krvavú vojnu. Kam smeruje únia a aké miesto by sme v nej chceli mať? Aké miesto v nej budeme mať, ak sa bude súčasná zahraničná politika naďalej uberať súčasným smerom? Vypočujte si podcast denníka Pravda so zahranično-politickým redaktorom Andrejom Matišákom, ktorý vďaka svojej 20 ročnej novinárskej práci súvisiacej s EÚ aktuálne získal aj prezidentské vyznamenanie.

