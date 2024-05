Ódor, Beňová, Danko či Sulík. Jednotiek na eurokandidátkach sme sa pýtali, ako vidia budúcnosť Slovenska v EÚ

Od 1. mája 2004 sa Slovensku otvorili európske dvere, no vstupu do nich predchádzalo dokázanie svetu, že štát dokáže hájiť európske hodnoty. O pár dní, necelý mesiac pred piatymi eurovoľbami, si pripomíname Deň Európy ako pripomienku na 9. máj 1950, keď francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predstavil svoj návrh na vytvorenie európskeho úradu pre uhlie a oceľ, ktorý malo cez vzájomnú reguláciu posilniť mier na starom kontinente.

Eurovoľby sú aj šanca na ochranu demokracie a slobody Video Príbeh generácií, ktoré zažili vojnu a neslobodu, pripomína, aké doležité je voliť. Európska únia si bude vyberať poslancov do Európskeho parlamentu už 6. až 9. júna, na Slovensku sa volí 8. júna. / Zdroj: TV Pravda/EP

Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pri tejto príležitosti 7. mája v Košiciach a 9. mája v Bratislave organizujú rôzne podujatia. „Tohtoročné oslavy sú výnimočné tým, že sa odohrávajú v čase, keď si pripomíname dvadsiate výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Navyše, už o mesiac nás čakajú európske voľby. Program sa preto zameria aj na výsledky práce odchádzajúceho Európskeho parlamentu a výzvy, ktorým budú čeliť nové europoslankyne a europoslanci,“ uviedol pre agentúru SITA vedúci Kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek. „Výsledky európskych volieb však okrem zloženia Európskeho parlamentu ovplyvnia aj prácu Európskej komisie a rozhodnú tak o ďalšom smerovaní Európskej únie ako celku. Chcel by som preto vyzvať všetkých voličov, aby využili svoj hlas v týchto dôležitých voľbách a nenechali za seba rozhodnúť iných,“ dodal.

Denník Pravda pri tejto príležitosti oslovil lídrov kandidátnych listín do Európskeho parlamentu s otázkami, ako členstvo Slovenska v únii vnímajú, čo považujú za najväčšie prínosy alebo straty a čo očakávajú od spoločenstva do budúcna. Väčšina z respondentov sa zhodla, že roky reforiem a zapájania sa do spoločných európskych aktivít sa Slovensku vyplatili. Potvrdzujú to aj čísla: keď si porovnáme, koľko peňazí dostávame z Európskej únie a koľko tam platíme, sme vo výraznom pluse. Slovensko získalo od vstupu do Európskej únie (EÚ) pred dvadsiatimi rokmi z eurofondov dokopy viac ako 30 miliárd eur.

Podľa Európskej komisie bolo Slovensko v roku 2020 čistým prijímateľom finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ, z ktorého vyčerpala až 2,59 miliardy eur, čo predstavuje 2,8 percenta HDP. V tom istom období Slovensko prispelo do rozpočtu EÚ sumou 957 miliónov eur, teda zhruba jedno percento HDP. Navyše od roku 2021 posilnila únia v dôsledku pandémie covidu svoj súčasný dlhodobý rozpočet do roku 2027. Spolu s dočasným nástrojom obnovy, NextGenerationEU, sa sprístupnilo ďalších 2,018 bilióna eur na zmiernenie škôd, ktoré spôsobila pandémia, a na to, aby Európa po kríze bola ešte silnejšia a odolnejšia.

Pôjdete voliť v eurovoľbách? Áno Nie Ešte neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 89,4% Nie 7,1% Ešte neviem 3,6%

Najsilnejší kandidáti sa v názoroch rozchádzajú

Podľa aprílových výsledkov prieskumu Agentúry SCIO, ktorý organizovala v spolupráci so spoločnosťou MafraResearch, medzi jednotlivými kandidátmi vedie reprezentant Progresívneho Slovenska, expremiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor. Dlhoročný ekonóm vysvetlil, že pripojením sa na „krvný obeh“ najväčších európskych ekonomík, najmä Nemecka, Slovensko získalo technológie, odbyt aj zamestnanie.