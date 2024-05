Od EÚ sa izolovať nechceme. Čo teda od nej chceme?

Efektívna spolupráca nepopiera štátnu suverenitu a Slovensko by sa malo viac zapájať do politiky EÚ. Nie len na tom sme našli zhodu v diskusii z mája 2023. Ako by však chceme, aby naša spolupráca vyzerala? Chceme suverénnejšiu EÚ, či národné štáty? Ochranu životného prostredia a zelenú transformáciu, alebo blahobyt a ekonomický rast? Môžeme chcieť oboje? Ak áno, ako na to?

Skrátka – čo od Európskej únie (ne)chceme?

Zapojte sa do diskusie, budujme mosty a možno zistíme, že naše predstavy nie sú až tak odlišné, ako sa na prvý pohľad zdajú.

Prečo sa pýtame?

Podpora hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest, obrana a bezpečnosť EÚ, budúcnosť EÚ, či poľnohospodárska politika… Práve to sú témy, ktoré podľa posledného eurobarometra považujeme za tie najpodstatnejšie. Čo je však za tým? Čo konkrétne (ne)chceme?

Eurovoľby na Slovensku v účasti dlhodobo zaostávajú za inými. A to príliš nepomáha ani našej verejnej diskusii, ani sile hlasu Slovenska v inštitúciách EÚ. Preto otvárame nový blok diskusií k európskym témam, ktoré považujeme za dôležité. Pretože na “diktáte Bruselu” sa môžeme podieľať aj my a naši politici. Európa sme jednoducho my.

Budúcnosť Únie?

Posledné roky prinášajú do našich životov jednu výzvu za druhou. Svet okolo nás sa mení, a podobne sa musí meniť postavenie Európskej únie v ňom. V demokratickom spoločenstve, prechádzajúcom zmenami, je dôležitý dialóg, ktorý nám pomáha pochopiť, aké máme na zmeny a prípadné reakcie na ne názor. Ako si predstavujeme budúcnosť únie? Má ísť o tesnejšie spoločenstvo, alebo o voľné združenie? Ako chceme spoločne čeliť výzvam, ktoré nás čakajú?

Obrana a bezpečnosť

V našom susedstve – na východných hraniciach únie – zúri vojna. Nie sme síce do konfliktu priamo zapojení, no napriek tomu nás ovplyvňuje. Tvárou v tvár tejto skutočnosti musíme prehodnotiť, ako vnímame vlastnú bezpečnosť. Európske krajiny dlho individuálne hľadali partnera v USA. Nemali by radšej hľadať spôsob, ako si pomôcť navzájom? A nie je Európska únia dosť veľká a bohatá na to, aby záujmy svojich členov dokázala vynucovať sama? Alebo je požiadavka na obrannú nezávislosť len naivnou predstavou?

Ako svoju bezpečnosť zaistiť? Máme sa sústrediť na výrobu zbraní, integráciu armád, alebo digitálnu bezpečnosť?

Blahobyt, zodpovednosť, alebo oboje?

Postupné vyrovnávanie veľkého rozdielu v životnej úrovni medzi západom a východom Európy je jednou z dôležitých tém nášho členstva v únii. Rast ekonomiky a zvyšovanie životnej úrovne však môžu ísť na úkor našej budúcnosti, a to najmä v oblasti životného prostredia. Je v našom záujme, aby bola prosperita udržateľná do budúcna, či už ide o priemysel, poľnohospodárstvo, alebo prírodné dedičstvo, na ktoré sme takí hrdí. Ako rásť, a pritom nezničiť prostredie, v ktorom žijeme, a zabezpečiť rovnaké možnosti svojim deťom?

Kam sústrediť výrobu, aby sme nemuseli kvôli práci opúšťať svoju krajinu? Ako budovať dopravné a informačné siete?

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.