Slovensko sa na rozdiel od Česka Putinovej inaugurácie zúčastní. Rezort diplomacie je „proti vytváraniu novej železnej opony“

„Slovenská republika si uvedomuje zložitosť situácie, ale napriek tomu je proti vytváraniu novej železnej opony a takýto postoj potvrdzujú aj tie európske krajiny, ktoré na inauguráciu posielajú svojich diplomatických zástupcov,“ uviedol komunikačný odbor rezortu diplomacie.

Na oslavách Dňa víťazstva 9. mája na moskovskom Červenom námestí však Slovensko nebude mať svoje zastúpenie. „Zastupiteľský úrad SR v Moskve nedostal pozvánku na oslavy konca druhej svetovej vojny,“ uviedol rezort zahraničia pre Pravdu.

Naopak Česko nevyšle nijakého svojho zástupcu na Putinovu inauguráciu a odvoláva ku koncu mája svojho veľvyslanca v Moskve. Oznámil to český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy spravodajského portálu Novinky.cz.

Česká republika momentálne v Moskve veľvyslanca nemá. Končiaci veľvyslanec Vítězslav Pivoňka sa vrátil do Prahy ešte koncom roka 2022 a vo funkcii zostane do konca mája. „Na výmene a novom veľvyslancovi intenzívne pracujeme,“ povedal Lipavský pre televíziu Nova.

Českú diplomatickú misiu v Moskve v súčasnosti vedie Pivoňkov zástupca Jan Ondřejka. Ani ten sa však nezúčastní na Putinovej inaugurácii. „Nemyslím si, že súčasné vzťahy medzi Českom a Ruskom zodpovedajú tomu, aby sa náš charges d’affairs, čiže pán Ondřejka, na takejto ceremónii za Česko zúčastnil,“ povedal Lipavský.

Aj keby Česko veľvyslanca v Moskve malo, na inauguráciu by podľa Noviniek nešiel. Putinovo znovuzvolenie totiž Západ spochybnil a Európsky parlament prijal koncom apríla uznesenie, v ktorom krajiny Európskej únie vyzval, aby výsledky ruských prezidentských volieb neuznali, pripomínajú Novinky.

Nemecko nie, Francúzsko áno

Rovnako tak Nemecko nebude mať svojho zástupcu na inaugurácii, oznámilo to dnes nemecké ministerstvo zahraničia. Naopak Francúzsku na slávnostnom uvedení do úradu bude reprezentovať veľvyslanec, povedal agentúre Reuters francúzsky diplomatický zdroj. Ten zároveň zdôraznil, že Francúzsko vzalo do úvahy výsledky prezidentských volieb v Rusku z 18. marca, pričom rázne odsúdilo represívny kontext, v ktorom sa konali.

The Kyiv Independent píše, že inauguráciu chcú bojkotovať napríklad aj Británia a Estónsko. „Estónsko nemôže legitimizovať diplomatické vzťahy s agresorským štátom a rozhodli sme sa nezúčastniť Putinovej inauguračnej slávnosti,“ cituje server hovorcu estónskeho ministerstva zahraničia. Spojené štáty sa zatiaľ nevyjadrili, ale diplomatické zdroje Reuters uviedli, že účasť amerického zástupcu na inaugurácii je nepravdepodobná.

Ani lotyšskí diplomati sa nezúčastnia na takzvanej inaugurácii Putina. Uviedla to na mikroblogovacej sieti X lotyšská ministerka zahraničných vecí Baiba Braže. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.

„Reprezentanti lotyšského veľvyslanectva sa nezúčastnia na inaugurácii hlavy agresorského štátu, ktorý útočí na všetko, za čím stojíme. Putina pre vojnové zločiny hľadá Medzinárodný trestný súd,“ napísala šéfka lotyšskej diplomacie. Už skôr aj Estónsko potvrdili, že ich predstavitelia sa 7. mája na Putinovej takzvanej inaugurácii nezúčastnia.