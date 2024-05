Vláda chystá znefunkčnenie enviropolície, otvára tým dvere zločincom, tvrdí PS

Vláda chystá znefunkčnenie enviropolície a otvára tým dvere zločincom, ktorí ničia prírodu. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré varuje, že to povedie k nezvratným škodám na životnom prostredí. „Keby koalícia chcela dosiahnuť beztrestné ničenie nášho prírodného dedičstva, nerobí to inak,“ vyhlásil podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík (PS).

Podľa informácií PS hrozí to, že väčšina zo súčasných 200 policajtov, ktorí v súčasnosti pôsobia v rámci enviropolície, môže byť preradená naspäť na kraje a okresy. „Formálne sa síce budú venovať týmto témam, ale v skutočnosti budú tak ako v minulosti riešiť množstvo iných problémov – a to v čase, keď dôležitosť riešenia environmentálnej kriminality stúpa,“ podčiarkol.

Kuffa: Ponad národný park sme leteli normálne v súlade so zákonom Video

Hojsík pripomenul, že enviropolícia rieši široké spektrum kriminality – od ohrozenia druhov rastlín a živočíchov, cez drevo, odpady, mŕtve rieky až po zničené zásoby vody. „Po drastickom znižovaní trestov v Trestnom zákone teraz idú prakticky rozložiť enviropolíciu. Hrozí preto, že ak niekto nelegálne uloží toxický odpad na vašom pozemku, vyrúbe chránený les či zničí zdroj vody, nebude to mať kto vyšetriť. A takíto zločinci budú naďalej veselo ničiť životné prostredie, ktoré patrí nám všetkým,” upozorňuje Hojsík.

Pokuta tisíc eur za 10-miliónovú škodu

Exemplárnym prípadom je podľa neho človek, ktorý pomocou drona údajne identifikoval medveďa z Liptovského Mikuláša. Za nelegálnu skládku odpadu na Žitnom ostrove dostal len podmienečný trest a pokutu 1 000 eur, hoci spôsobil škodu za skoro 10 miliónov eur. Nedávno ho enviropolícia obvinila znovu. „Je absurdné, že ministerstvo životného prostredia s ním spolupracuje v čase, keď sa hovorí o de facto likvidácii enviropolície. Tá je napojená priamo na Plán obnovy a odolnosti a hrozí tak, že budeme vracať peniaze, za ktoré bola budovaná,“ podotkol Hojdík. Zároveň zdôraznil, že nová európska smernica o environmentálnych zločinoch kladie na enviropolíciu ďalšie úlohy. Vláda tak robí jeden nezmyselný krok za druhým, ohrozuje nielen prírodu, ale aj už investované peniaze, dodal Hojsík.

Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová poukázala na to, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte nedávno efektivitu enviropolície vyzdvihoval. Nedávno napríklad v okrese Prievidza odhalila skládku nebezpečného odpadu s výskytmi rádioaktívneho materiálu, vysokorizikových chemických látok, jedov a výbušnín. „Pomáhajú tiež v dôležitých medzinárodných vyšetrovaniach nelegálneho lovu tigrov či obchodovania s primátmi. Ministri vnútra Šutaj Eštok a životného prostredia Tomáš Taraba aj preto hovorili o kľúčovej úlohe enviropolície, no zrazu ju chcú zničiť,” uviedla Stohlová.

Čítajte viac Odstrelom problémového medveďa v L. Mikuláši sa bude zaoberať enviropolícia

Zdecimovanie enviropolície v kontexte vládnej novely Trestného zákona navyše môže podľa poslankyne zničiť akýkoľvek preventívny charakter trestov za environmentálnu trestnú činnosť. „Pre zločincov by vlastne bolo výhodné ju páchať, pretože možný trest by bol nižší ako potenciálna vidina zisku. Obaja ministri by sa mali prestať zahrávať s ohňom. V PS budeme robiť všetko pre to, aby sme im v ich nebezpečných plánoch zabránili,” uzavrela Stohlová.