Žilinka rázne odmietol, že sa vyhol otázkam: Médiá ma neoslovili a zákon nepozná 'neformálnu debatu s opozíciou'

Reagoval na článok denníka Sme s titulkom ‚Žilinka pred otázkami uteká. Keď odpovedajú jeho podriadení, trestá ich‘, ktorý tvrdil, že „namiesto neformálnej diskusie s opozíciou, aká bežne prebieha, ak výbor nie je uznášaniaschopný, Žilinka z parlamentu ihneď odišiel“.

Žilinka na to reagoval na sociálnej sieti, článok považuje za neetický, podľa neho redaktor postupoval „v rozpore s hlavnými zásadami práce novinára, akými sú pravdivosť a objektivita“:

„I. SPLNIL SOM SI ZÁKONNÚ POVINNOSŤ a prišiel som na schôdzu ústavnoprávneho výboru. II. Pred plánovaným termínom schôdze výboru som bol pred rokovacou miestnosťou prítomný desať minút, zástupcovia médií si ma FOTILI a NATÁČALI na kameru, napriek tomu ma SO ŽIADNOU OTÁZKOU NEOSLOVILI. III. Do rokovacej miestnosti výboru som NEBOL VÔBEC ANI LEN ZAVOLANÝ, napriek vedomosti poslancov, že som prítomný. IV. Odhliadnuc od faktu, že zákon o rokovacom poriadku Národnej rady SR NEPOZNÁ právny inštitút "neformálnej diskusie s opozíciou“, so zreteľom na zjavný prejav vzťahu poslancov ku generálnemu prokurátorovi SR v podobe nezavolania do rokovacej miestnosti, NEPRICHÁDZAL DO ÚVAHY. Zhrnúc uvedené, NIE JE PRAVDOU, že by som sa "vyhol otázkam poslancov aj médií“."

„Generálna prokuratúra SR reaguje na dopyty médií vždy jasne, vecne, spôsobom a formou primeranou konkrétnemu prípadu. Len v roku 2023 poskytla prokuratúra médiám takmer 1 400 informácií (prvý štvrťrok 2024 – 382 informácií),“ citoval Žilinka zo stanoviska Generálnej prokuratúry.