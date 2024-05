Ministerstvo školstva chce z plánu obnovy zaplatiť výchovnú šou. Odborník nápad kritizuje

Minister Drucker: Slovenskí žiaci v testovaní PISA dopadli tragicky Video Zdroj: TV Pravda

Jedným z komponentov plánu obnovy je dostupnejšie, kvalitnejšie a inkluzívnejšie vzdelávanie pre slovenských žiakov. Jedným z najzásadnejších cieľov v tejto oblasti je odstránenie segregácie v školách. K splneniu tohto míľnika sa slovenská vláda totiž zaviazala tak, že pripraví balík legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a ministerstvo školstva vytvorí metodické materiály na rozšírenie témy vo vzdelávaní.

„Hlavným cieľom tejto reformy je zaviesť právnu definíciu segregácie, ktorá by sa mala uplatňovať v každej škole na Slovensku. Desegregácia v školách sa bude implementovať vypracovaním metodických usmernení pre jednotlivých aktérov vzdelávania (napr. zriaďovateľov, školy a školské zariadenia, riaditeľov, učiteľov atď.) pre prevenciu a odbúravanie segregovaného vzdelávania,“ uvádza sa vo vládnych materiáloch. Legislatívne zmeny mali byť schválené do konca vlaňajška a účinné by mali byť budúci rok.

Analytici Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA), ktorí dohliadajú na realizáciu plánu obnovy, v nedávnej správe skonštatovali, že ministerstvo školstva s plnením tohto cieľa mierne mešká. Desegregačné opatrenia v školách ešte implementované nie sú, poukazuje NIKA. „Nakoľko MŠVVaM SR je s implementačnými krokmi vedúcimi k celkovému splneniu opatrenia v omeškaní, NIKA vníma riziko možného omeškania splnenia cieľa plánu obnovy,“ upozornili vládni analytici. V miernom omeškaní je tiež príprava pracovných verzií štandardov a metodiky monitoringu rizika segregácie, uviedli v správe.

Šou o desegregácii

NIKA však ocenila pokrok rezortu pod vedením Tomáša Druckera (Hlas) v otázke desegregačných štandardov, ktoré sa majú v školách prijať a uplatňovať. Ministerstvo sa podľa expertov posunulo aj vo vytvorení metodiky monitoringu rizika segregácie. „Európskej komisii bola zaslaná koncepcia implementácie reformy s požiadavkou na diskusiu na technickej úrovni. Bol spustený pilotný systém monitorovania rizika segregácie na základných školách,“ skonštatovali v správe.

Ďalším krokom k desegregácii v slovenských školách by mohol byť seriál. Podľa vládneho dokumentu plánuje ministerstvo školstva na túto tému vyprodukovať televíznu šou. Zámer pre Pravdu potvrdilo aj tlačové oddelenie rezortu, no bez bližších podrobností. „Spomínaný projekt je len v úvodnej fáze prípravy a takisto všetky diskusie, ktoré o tejto téme sú, sú v informatívnej rovine,“ reagovalo ministerstvo na žiadosť priblížiť, z akých prostriedkov by mala byť financovaná tvorba seriálu a tiež na akú sumu sú odhadované náklady na šou.

Rezort tiež doplnil, že zatiaľ ide o jeden z potenciálnych projektov, ktorými by sa jednak mohlo prispieť k naplneniu míľnika vyplývajúceho z plánu obnovy, ale zároveň aj podporiť desegregačné aktivity samotného ministerstva, ale aj spoločnosti ako takej. „Len čo sa diskusie posunú od teoretickej roviny k samotnej implementácii, budeme vás informovať. V tejto chvíli je, vzhľadom na spomínanú úvodnú fázu rozpracovania, predbežné sa k projektu vyjadrovať,“ uzavreli v stanovisku.

Rozdúcha vášne

Nápad Druckerovho rezortu v porovnaní s ostatnými investíciami z plánu obnovy pôsobí prinajmenšom netypicky. Opatrenia financované z bruselských zdrojov totiž predpokladajú hmatateľné a merateľné výsledky. Napríklad pri míľniku obnovy súdnych budov treba zrekonštruovať konkrétny počet metrov štvorcových, inak Európska komisia neuzná cieľ za splnený. Pri nemocniciach by k istému dátumu mali vzniknúť dohodnuté počty nových lôžok pre pacientov. Ministerstvo školstva totiž nášmu denníku neodpovedalo, ako sa bude merať efektivita televíznej šou a jej vplyv na odstránenie segregácie. Sekcia plánu obnovy Úradu vlády SR, ktorá je zodpovedná za implementáciu reforiem, sa v stanovenom termíne k téme nevyjadrila. Pravda sa totiž pýtala, či je natáčanie televíznej šou vhodnou investíciou pre splnenie cieľov plánu obnovy. O jej stanovisko článok budeme aktualizovať.

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny Ákos Horony zámer rezortu školstva považuje za dobrú myšlienku. „Môže poukázať na existujúce problémy a napomôcť k odbúraniu predsudkov v rámci spoločnosti. Samozrejme, samotný seriál nevyrieši segregáciu, ale môže byť súčasťou komplexného riešenia,“ uviedol pre Pravdu. Doplnil tiež, že základom projektu musí byť kvalitná realizácia, „aby sa seriál stal efektívnym nástrojom“.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška o projekte seriálu informácie nemá, ak podobný zámer dostane, je pripravený sa mu venovať a prípadne ho pripomienkovať. „Ťažko sa však hodnotí, aký by mal potenciálny dopad, resp. či je vhodným nástrojom na riešenie segregácie bez konkrétnych informácií. Je potrebné túto tému komunikovať citlivo, aby si majorita, ale aj samotní Rómovia uvedomovali, aké môže mať segregácia negatívne dopady na kvalitu vzdelávania,“ skonštatovali v stanovisku.

Riaditeľ občianskeho združenia eduRoma Vlado Rafael hodnotí zámer rezortu školstva kriticky. Jeho organizácia sa vyše desať rokov venuje téme vzdelávania žiakov z vylúčených komunít a podľa Rafaela televízna šou nikomu nepomôže. „Naopak – keďže ide o zložitú tému – môže spôsobiť šírenie nepresných informácií, alebo rozdúchať zbytočné vážne zo strany pedagógov a rodičov detí,“ myslí si. Namiesto televízneho seriálu rezort školstva musí prijať účinnú legislatívu, ktorá zastaví umiestňovanie škôl do vylúčených lokalít, tvrdí expert. Ďalším krokom by podľa neho malo byť posilnenie kompetencií inšpektorov, aby nápravu segregácie dokázali od škôl účinne vymáhať v každodennej praxi. „Rezort školstva musí vybudovať metodické kapacity s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré budú mať vedomosť, ako radiť školám pri odstraňovaní rôznych foriem segregácie. Takéto kapacity rezort školstva dodnes nemá vôbec vybudované,“ poukázal.

Slovensko už dlhšie účinne nerieši segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní. Európska komisia preto vlani podala žalobu na Súdny dvor Európskej únie. Poukazuje na to, že rómske deti sú často umiestňované do špeciálnych škôl pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. „Mnohé, ktoré navštevujú bežné vzdelávanie, sú tiež segregované v samostatných triedach alebo školách,“ uviedla komisia vo svojom vyjadrení.

Konanie o porušení povinnosti odštartovala proti Slovensku už v roku 2015 a o štyri roky na to zaslala odôvodnené stanovisko. Odvtedy došlo k sérii legislatívnych reforiem na podporu začleňovania Rómov do vzdelávania. Po dôkladnom posúdení opatrení a monitorovaní situácie na mieste však komisia dospela k záveru, že je to nedostatočné. Diskriminácia vraj naďalej pretrváva, čo potvrdil aj prieskum Agentúry Európskej únie pre základné práva Rómov.