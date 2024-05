Poslanci novelu namierenú proti transrodovým ľuďom z dielne Záborskej odmietli, poplatky za objednanie sa k lekárovi nezakázali

Materiál na rokovanie Remišová predložila z dôvodu, že premiér svojím výrokom na adresu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a jeho kolegov prekročil všetky červené čiary normálneho správania. „Zbabelo zvaľuje vinu na štátnych úradníkov len preto, že je sám neschopný naplniť svoje predvolebné sľuby o nižších cenách energií. Označením úradníkov za teroristov, ktorých by ,uškrtil‘, Robert Fico úplne dehonestoval funkciu predsedu vlády. Nenávistnou a lživou rétorikou vytvára z vybraných ľudí verejných nepriateľov, čo je v štandardnej demokratickej krajine absolútne neprípustné," odôvodnila predloženie uznesenia Remišová.

Parlament v dopoludňajšom hlasovaní rozhodol o viacerých návrhoch zákonov. Popoludní mali pôvodne poslanci na programe tri návrhy z dielne ministerstva zdravotníctva. Išlo o novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a novelu zákona o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí.

Neskôr ale pribudli do programu 12. schôdze nové body. Ide o vládne novely zákonov, ktoré by mali poslanci prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci zaradili aj návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa novely by sa mali postupy pri výrube drevín zjednodušiť. Envirorezort to považuje za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom ako aj na zníženie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch.

Zároveň poslanci zaradili do programu aj ďalšie dva návrhy na skrátené legislatívne konanie (SLK), a to k novele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a k novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach. O návrhu na SLK k novele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy majú poslanci začať rokovať v utorok od 14.00 h.