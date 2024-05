Pellegrini vypočítal, že minul na kampaň menej ako Korčok, podľa TIS obaja minuli viac, ako priznali

Obaja sa tesne vmestili do zákonného limitu 500-tisíc eur. Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS), ktorá sleduje financovanie volebných kampaní, však spochybňuje záverečné vyúčtovania oboch kandidátov a poukazuje na ďalšie výdavky, ktoré v nich zjavne chýbajú. V prípade Pellegriniho odhaduje, že prekročil limit až o 250-tisíc eur. U Korčoka predpokladá, že minul o 80-tisíc eur viac, ako umožňuje zákon. TIS sa s podnetom obráti na ministerstvo vnútra aj štátnu volebnú komisiu, aby detailne preskúmali obe kampane. Ak sa prelomenie limitu u niektorého z kandidátov potvrdí, podľa zákona mu hrozí pokuta vo výške dvojnásobku tohto prekročenia.

Pozrite sa, ako v súčasnosti vyzerá prezidentská vila na Slavíne Video

V Korčokovom vyúčtovaní kampane môže podľa mimovládky chýbať 37-tisíc eur za roznášku 750-tisíc kusov volebných novín, 30-tisíc eur za bilbordovú kampaň v apríli, 10-tisíc eur za tlač a roznášku volebných novín v maďarskom jazyku a 3-tisíc eur za 75 obrazoviek s reklamou vo fitnesss, baroch a kluboch. Roznos trištvrte milióna schránkových novín Korčok zrealizoval prostredníctvom dobrovoľníkov. „Jeho súper Peter Pellegrini pritom podľa našich zistení zaplatil Slovenskej pošte iba za roznos druhého vydania volebných novín v miliónovom náklade 50-tisíc eur. Práca dobrovoľníkov predstavovala pre Korčoka v sumáre významný finančný dar v hodnote desiatok tisíc eur,“ uvádza TIS a poukazuje na to, že zákon nariaďuje kandidátom v správe uvádzať aj dary v podobe bezodplatného plnenia.

Kandidáti zverejnili správy o financovaní kampane Správy o výdavkoch vynaložených na volebnú kampaň predložili všetci tohtoroční kandidáti na prezidenta v zákonom ustanovenej lehote, informovalo ministerstvo vnútra. Andrej Danko minul na kampaň podľa zverejnenej správy takmer 27 859 eur, Patrik Dubovský 583 eur, Krisztián Forró vyše 100 575 eur, Štefan Harabin takmer 57 755 eur, Ivan Korčok vyše 499 922 eur, Marian Kotleba cez 8 036 eur, Ján Kubiš takmer 139 899 eur, Peter Pellegrini vyše 499 451 eur a Róbert Švec vykázal 4498 eur. Igor Matovič a Milan Náhlik podľa správy neminuli na kampaň žiadne prostriedky, uviedli v nej sumu nula eur.

Chýbajú drobnosti

Transparency má aj ďalšie podozrenia. Transparentný účet ukazuje, že počas viacdňovej tour okolo Slovenska v závere kampane spal Korčok v hoteli iba raz a do kampaňového vozu tankoval iba za 220 eur. Medzi položkami úplne chýbajú viaceré drobnosti, ako napríklad platba za prenájom kampaňového vozidla v marci a apríli či honoráre pre Ľubomíra Bagina za moderovanie zhromaždení v úplnom závere kampane.

Čítajte viac Hlas posilnil na úkor Smeru. Voliči však vládny valec oceňujú: PS získalo nových voličov, opozícia musí zabrať

Peter Pellegrini sa podľa TIS do prezidentského paláca dostane aj vďaka najmenej transparentnej kampani za posledné roky. „Tú zavŕšil bezprecedentným krokom, keď ani v úplnom závere kampane neukázal peniaze potrebné na jej splatenie,“ uviedla a poukázala na to, že pravidlá kandidátom dovoľujú vkladať finančné prostriedky na transparentný účet len do začiatku moratória. Prvotných 250-tisíc eur od strany Hlas by však stačilo maximálne na pokrytie Pellegriniho volebných bilbordov. „Fakt, že Pellegrini nedokázal v závere kampane naplniť transparentný účet potrebnými financiami, vnáša ďalšie pochybnosti o čistote jej financovania. Kampaň je neštandardne úverovaná, najmä zo strany veľkých bilbordových spoločností, ktoré budúcemu prezidentovi umožnili v kampani zakryť skutočné výdavky a oddialiť ich splatenie,“ doplnila Transparency.

Korčok pre Pravdu: Vládna moc získala všetko. Už teraz je pod tlakom očakávaní, čo vlastne dokáže spraviť Video

Priestor pre manipulácie a prelomenie limitu sa podľa TIS ešte viac zvyšuje tým, že Pellegrini kampaň ukryl v prostredí blízkej mediálnej agentúry, vďaka čomu nevidno jej dodávateľov a nákupné ceny. „Doteraz zároveň nepoznáme ani jediného darcu tejto kampane. Dokonca ani samotný Pellegrini nebol ochotný uviesť, či a koľko do kampane investoval z vlastných zdrojov,“ prízvukuje mimovládka, podľa ktorej musela len bilbordová kampaň Petra Pellegriniho stáť 417-tisíc eur a aj to je konzervatívny od­had.

Prinízky limit

TIS opakovane kritizuje, že polmiliónový limit na výdavky pre prezidentských kandidátov je prinízky a chýba aj dodatočný limit pre druhé kolo volieb, ktorý platil v minulosti. To postavilo do komplikovanej situácie oboch finálových kandidátov, pričom Korčok ťahal za kratší koniec. „Musel kampaňovať dlhšie a intenzívnejšie, ak sa chcel vyrovnať najpopulárnejšiemu politikovi Pellegrinimu a nechcel sa spoliehať na zákonne problematickú výpomoc spriaznených strán či podporovateľov, ako to robil jeho súper,“ tvrdí TIS. Do limitu sa obaja súperi podľa mimovlády zmestili len vďaka voľnejšiemu prístupu k pravidlám. Miera tejto „kreativity“ bola pritom jednoznačne výraznejšia na strane Pellegriniho, no ministerstvo vnútra a štátna volebná komisia by mali preskúmať obe kampane, myslí si Transparency International Slovensko.