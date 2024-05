Europoslankyňa skritizovala návštevu Fica v Azerbajdžane: Hľadá dohody s diktatúrami

Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EĽS) skritizovala návštevu predsedu vlády Roberta Fica (Smer) v Azerbajdžane. Tvrdí, že slovenský premiér podkopáva národné bezpečnostné záujmy našej krajiny a je podľa nej veľavravné, ak jeho prvá zahraničná návšteva mimo Európskej únie (EÚ) smeruje do autoritárskeho Azerbajdžanu.

„Premiér poškodzuje vzťahy s najbližšími demokratickými partnermi, ako je Česká republika, hľadá dohody s diktatúrami, či už sú to Azerbajdžan, Čína alebo Kuba. Tieto kroky idú proti záujmom našej národnej bezpečnosti. Je absurdné, že v čase, keď režim prezidenta Alijeva bráni regionálnemu mieru, pácha etnické čistky kresťanských Arménov a utláča vlastný ľud, chce slovenská vláda podpísať deklaráciu o strategickom partnerstve s Azerbajdžanom,“ myslí si Lexmann. Líderka kandidátky Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH) v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu skritizovala Fica za to, že na jednej strane hovorí o mieri a na strane druhej predáva zbrane, ktoré vyháňajú arménskych kresťanov zo svojej vlasti. „Už predchádzajúce vlády Smeru-SD napriek embargu predávali zbrane, ktoré azerbajdžanská armáda použila na útoky a etnické čistky proti arménskym kresťanom v Náhornom Karabachu," dodala europoslankyňa.

Lexmann taktiež nesúhlasí s tým, aby vládny kabinet kúpil od Azerbajdžanu plyn. Dodala, že Fico bol premiérom v tom čase, keď sa lídri EÚ dohodli na znížení našej závislosti od ruského plynu. Priblížila, že existujú závažné obavy, že plyn, ktorý Azerbajdžan predáva do Európy, pochádza z Ruska. „Namiesto toho, aby vláda našla spoľahlivých demokratických dodávateľov, opakuje tie isté chyby ako v minulosti a hazarduje tak s našou energetickou bezpečnosťou,“ podotkla europoslankyňa.

Fico sa počas návštevy hlavného mesta Baku stretol s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom, s ktorým rokoval o prehĺbení bilaterálnych vzťahov s dôrazom na ekonomickú spoluprácu. Témou stretnutia boli aj možnosti dovozu azerbajdžanského plynu do Slovenskej republiky. Predseda vlády spolu s prezidentom Azerbajdžanu podpísal deklaráciu o strategickom partnerstve medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanom.