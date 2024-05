Gašpar stopol na výbore diskusiu o zrušení NAKA. Podľa neho sa nemôže zaoberať každou zmenou v polícii

Gašpar argumentoval, že pokiaľ by sa mal výbor zaoberať každou organizačnou zmenou v polícii, zasadať by musel neustále. „Pretože tie zmeny prebiehajú, prebiehali v minulosti a budú zrejme aj aktuálne v budúcnosti sa vyvíjať," skonštatoval Gašpar. Pokiaľ by mala byť podľa neho v dôsledku zmien ohrozená bezpečnostná situácia na Slovensku, sám podľa vlastných slov výbor zvolá.

Grendel: Šutaj Eštok sa ako minister diskvalifikoval Video

Opozičná poslankyňa Irena Bihariová (PS) v tejto súvislosti argumentovala, že znefunkčnenie Národnej kriminálnej agentúry by mohlo napríklad ohroziť čerpanie financií z plánu obnovy a odolnosti. Gašpar na to však nevidí dôvod. „Zostanú naďalej celo republikové útvary, aj na ochranu finančných prostriedkov Európskej únie," dodal.

Osekať NAKA na tretinu

Podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) je dnešok príkladom marenia fungovania brannobezpečnos­tného výboru. „Kto iný sa ma pýtať a zaoberať otázkami takéhoto zásadného charakteru týkajúceho sa ministerstva vnútra alebo Policajného zboru, alebo nejakých zásadných zmien vo fungovaní ministerstva obrany alebo ozbrojených síl ako výbor pre obranu a bezpečnosť?," spýtal sa Krúpa. Zároveň zdôraznil, že podľa jeho informácií by sa stavy v NAKA mali znížiť približne na jednu tretinu oproti súčasnosti. Toto podľa neho môže znamenať ohrozenie bezpečnosti. „Ak idete osekať NAKA takým spôsobom, že znížite počty analytických útvarov, znížite počty ľudí ktorí budú spolupracovať s medzinárodnými partnermi, tak ohrozujete aj našu bezpečnosť," vyhlásil Krúpa.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) ešte začiatkom roka povedal, že Národná kriminálna agentúra nebude ďalej fungovať v súčasnej podobe. Nevylúčil pritom ani možné zrušenie útvaru, primárne by však podľa neho malo ísť o reorganizáciu. „Je to moloch, ktorý má zbytočne veľa špecializovaných útvarov a riadiacich pracovníkov a reálnu prácu nemá kto vykonávať," povedal podľa medializovaných informácií minister.