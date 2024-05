Sto dní ministra Keketiho: Rezort nemá ešte ani sídlo a stihol si už vyslúžiť chvály aj ostrú kritiku

Keketi v Ide o pravdu: Som manažér, potrebujem čísla a pravidlá. Najlepšia propagácia Slovenska je cez športovcov Video Zdroj: TV Pravda

Šéf nového rezortu Dušan Keketi (nominant SNS) zvolal v utorok tlačovú konferenciu, na ktorej informoval o výsledkoch ministerstva za prvých 100 dní jeho existencie. Za hlavné problémy v oblasti športu, ktoré chce riešiť, označil slabé financovanie a vysoký investičný dlh. Ministerstvo tento rok disponuje rozpočtom 236 miliónov eur a 95 percent tejto sumy je určené na konkrétne opatrenia, súvisiace s podporou športovcov a cestovného ruchu, ubezpečil Keketi.

Ambíciou rezortu je nielen zlepšenie športovej infraštruktúry a efektívnejšia podpora vrcholového športu, ale i zlepšenie podmienok pre amatérsky šport a celkové pozdvihnutie významu športu v spoločnosti.

„Rokujeme aj s Ministerstvom financií SR a so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou o zmene financovania športovej infraštruktúry tak, aby mohla mať aj dlhodobý charakter a nebola postavená len na nenávratných príspevkoch na konkrétny rok,“ zdôraznil.

Podľa Keketiho ministerstvo tri mesiace od svojho vzniku funguje výborne: „Dá sa povedať, že bez nejakých reklamácií zo strany športových zväzov,“ vyhlásil. Priznal zároveň, že stále sa pracuje na plnohodnotnom webe i sídle ministerstva. „Otázka sídla by mala byť vyriešená v najbližších dvoch týždňoch, je možné, že na vláde by sa mala táto téma výrazne posunúť dopredu,“ avizoval.

V oblasti cestovného ruchu sa chce ministerstvo zamerať na rozvoj turizmu v regiónoch a prilákanie zahraničných turistov. Rezort preto plánuje rozbehnúť projekt eVisitor, ktorý má sledovať dáta o pohybe turistov na Slovensku. „Zamerali sme sa na zmapovanie atrakcií cestovného ruchu, takzvanú pasportizáciu, aby sme vedeli cielene propagovať všetky zaujímavé regionálne atrakcie. Rozbehli sme aj iniciatívu zvýšenia počtu zahraničných turistov,“ doplnil Keketi s tým, že rezort chce tiež hľadať možnosti dodatočného financovania cestovného ruchu prostredníctvom eurofondov a plánu obnovy.

Zväzy sú na strane Keketiho

Členovia opozičného Progresívneho Slovenska (PS) vyhlásili, že pre šport a cestovný ruch na Slovensku nepredstavuje rezort žiadnu pridanú hodnotu. „Od ministra Keketiho nedostávame odpovede na zásadné otázky, kde bude ministerstvo sídliť, aké zákony budú predkladať, prečo ešte nič nepredložili, akí ľudia tam budú pracovať,“ povedal poslanec za PS Dávid Dej, ktorý označil rezort za trafiku nominantov SNS. Podľa neho by vládni predstavitelia mali navyšovať investície do športu a cestovného ruchu, nie však zriaďovaním zbytočnej inštitúcie.

Ku kritike sa pripojila aj opozičná SaS. „Ministerstvo športu je tri mesiace neviditeľné, a teda aj úplne zbytočné. Doteraz neprinieslo na vládu žiadnu legislatívu a ani opatrenia. Po troch mesiacoch nečinnosti sa ministerstvo športu nedokázalo postaviť proti vyšším daniam na proteíny, ktoré zasiahnu športovcov,“ upozornil predseda SaS Branislav Gröhling, pre ktorého predstavuje rezort „najhoršie minutých 236 miliónov eur v histórii Slovenska.“

Športové zväzy a združenia oslovené Pravdou sú však opačného názoru. Napríklad Slovenská volejbalová federácia (SVF) ocenila podporu ženskej reprezentácie počas Zlatej Európskej ligy žien vo volejbale. „V minulosti sme nemali prakticky žiadne možnosti uchádzať sa o podporu podujatí reprezentácie prostredníctvom ministerstva,“ uviedla SVF. Predstavitelia federácie rezortu zároveň odkazujú, že by mal vkladať viac energie do komunikácie smerom von zo sekcie športu. „A to vzhľadom to, že na sekcii už pracuje viacero nových pracovníkov a nevieme presne o štruktúre a zodpovednosti,“ zdôvodnili.

Podľa Slovenského futbalového zväzu (SFZ), zriedenie ministerstva prinieslo najmä zásadné zlepšenie komunikácie medzi vládou a športovými organizáciami. „Šport má v štruktúre najvyššej exekutívy zásadne iné (lepšie) postavenie ako v minulosti. Zásadne sa zmenila komunikácia z úrovne štátu a to tým najpozitívnejším spôsobom, kedy SFZ aj ostatné národné športové zväzy sa stali jeho ozajstnými a rešpektovanými a nie “trpenými” partnermi, ako to neraz bolo v minulosti. V súčasnosti je rozpracovaných viacero projektov napríklad na zlepšenie futbalovej infraštruktúry, na ktorých so zástupcami ministerstva a aj Fondu na podporu športu intenzívne pracujeme. Keďže sme v stálom kontakte, dokážeme im naše predstavy a prípadné pripomienky komunikovať priamo,“ uviedol pre Pravdu hovorca SFZ Juraj Čurný.

S ministerstvom v pravidelnom kontakte je aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SKĽH). „Pán minister Keketi bol účastný aj na zasadnutí Kongresu SZĽH a pán štátny tajomník Krišanda bol pri otváraní malej multifunkčnej ľadovej plochy. Oceňujeme hlavne, že športu má dnes priame zastúpenie na rokovaní Vlády SR a veríme, že šport na Slovensku bude vďaka tomu napredovať,“ uviedol pre Pravdu PR manager zväzu Peter Janosik.