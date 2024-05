Riaditeľ o bombových hrozbách: budovu sme vypratali do 10 minút. Podľa bezpečnostného experta je útok “anomália ako hrom”

Pokojný predsviatočný utorok na školách, no i v bankách či obchodoch paralyzovali obavami prakticky celé Slovensko. Hrozieb bolo takmer 1500. Anonymný mail z ruskej adresy sa vyhrážal, že v areáloch adresátov je bomba a postihne ich “bolestivý koniec”. Ráno o 6:13 hod. dostal na školskú adresu podobne ako stovky iných škôl mail s bombovou hrozbou aj riaditeľ Základnej školy s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove Jozef Pekarovič. "Podľa všetkého to vyzeralo, že sa niekto nabúral na zoznam škôl," priblížil Pravde s tým, že nešlo o ucelené vety, no vyplývala z nich hrozba radikálov. Informácie a rovnako aj obsah výhražného mailu poskytol redakcii tesne po tom, ako dospisoval s prideleným policajtom zápisnicu.

List je nábožensky orientovaný a jeho autor sa odvoláva na „bratov“, ktorí utekali a uzavreli im hranice, školám sa vyhrážal bolestivým koncom. Predseda Asociace bezpečná škola z Česka Libor Sladký pre Pravdu zhodnotil, že celkový počet 1323 hrozieb bombových útokov určených školám je „anomália ako hrom“. Rozposlať také množstvo výhražných mailov je podľa neho nadľudský výkon, za možné preto pokladá, že správy školám rozposlal „robot“.

„Rozsah bombových hrozieb je extrémny. Polícia pracuje na plné obrátky, preveruje bezpečnosť na školách a pracuje na identifikácii páchateľa,“ skonštatovali v utorok popoludní na sociálnej sieti policajti.

Priblížili, že ide o 110 škôl v Bratislavskom kraji, 148 škôl v Trenčianskom kraji a 232 škôl v Nitrianskom kraji. V Trnavskom kraji eviduje hrozbu bobového útoku na 119 školách, v Prešovskom kraji na 176. V Košickom kraji to je 216 škôl, v Banskobystrickom 94 a 228 hrozieb je v Žilinskom kraji. Okrem toho zaznamenala aj 110 bombových hrozieb na budovy bánk a 40 hrozieb bombových útokov na predajne elektrotechniky.

„Túto koordinovanú operáciu vyšetruje Národná kriminálne agentúra, ktorá začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, za ktorý páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov alebo na doživotie,“ uviedla polícia. Dodala, že na objasnení skutku a vypátraní pôvodcu e-mailov intenzívne pracuje. Spolupracuje aj s ďalšími bezpečnostnými službami a zahraničnými partnermi.

V škole usmernenia nedostali

Ako pre pravdu ďalej uviedol riaditeľ školy Pekarovič, výhražný mail mu „spadol“ medzi Spam, a keď ho našiel nebral jeho obsah vážne. Domnieval sa, že ide o ďalší z podvodných mailov, ktoré mu bežne skončia v schránke. „Najskôr sme sa dozvedeli, že bola evakuovaná škola v Novom Meste nad Váhom, o 8:50 nám volali z polície, či nám prišiel mail s vyhrážkou, a ak áno, že sa máme začať okamžite evakuovať,“ uviedol Pravde.

Všetci – žiaci, učitelia aj nepedagogický personál vrátane zamestnancov kuchyne, museli všetko nechať tak a premiestniť sa mimo priestorov školy. „Do desiatich minút bola vyprataná budova, do hodiny už boli žiaci preč a v bezpečí svojich domovov,“ pokračoval riaditeľ.

Učitelia si podľa neho zachovali chladnú hlavu a deti sa snažili nevystaviť stresu. „Akonáhle by ste povedali, že v škole je bomba alebo bola nahlásená bomba, nastala by panika. Urobili sme to "hravou formou“, že potrebujeme evakuovať, lebo prebieha cvičenie. Až keď boli všetci vonku na dvore, sa im to vysvetlilo o čo ide," vyjadril sa ďalej s tým, že zo skúseností vie, čo by sa udialo, ak by postupoval inak.

V škole po odchode žiakov zostal len zo zástupcami. Od polície dostali informácie, že im prídu prehľadať priestory. „Polícia sa dostavila zhruba o 12-tej hodine,“ priblížil. Ako sa neskôr dozvedel, na Trenčiansky kraj, kde dostalo hrozbu bombou až 148 škôl, pripadá len jeden pyrotechnik. Priestory školy teda nakoniec prezerela hliadka, neskôr už len spísal zápisnicu s policajtom z kriminálky.

Na otázku, či dostalo vedenie školy od polície bližšie pokyny alebo odporúčania, ako komunikovať incident pred deťmi vo štvrtok po dni voľna, uviedol, že usmernenia nedostali. Ponuky na prípadnú psychologickú pomoc však začali dostávať z krízového psychologického centra. „Osobne som bol pri evakuácii materskej školy, kde sa ma deti pýtali, čo sa stalo, musel som zachovať dobrú náladu, povtipkovať, aby sa ich to nedotklo,“ uviedol a ocenil svojich kolegov, vrátane školníka, ktorí zostali profesionálmi.

„Učitelia boli po tom, čo všetky deti odovzdali rodičom, poslaní domov,“ uviedol a pripustil, že po návrate do školy vo štvrtok bude nutné o udalosti s deťmi aj pedagógmi ešte diskutovať. Vzhľadom na rozsah hrozieb, očakáva, že podobný scenár zažijú znova.

Žiaci a učitelia zažili v utorok mimoriadne stresovú situáciu, no riaditeľ podotýka, že ak malo ísť o niekoho žart, škole vznikli aj finančné škody. „Napríklad mäso, ktoré sa pripravovalo na obed zostalo rozvarené. Zajtra je voľno, potraviny vyšli navnivoč,“ dodal.

Expert: Páchateľ chcel narušiť systém

Predseda Asociácie bezpečná škola Sladký hovorí, že páchateľovi išlo o destabilizáciu bezpečnostného systému. „Pokiaľ sú tie vyhrážky sústredené v rámci celkov, tak je podľa mňa vôbec nad možnosti polície a odborných zložiek na tie vyhrážky adekvátne reagovať, napríklad tým, že všetky objekty prejdú pyrotechnici a skontrolujú či sú tie vyhrážky oprávnené, či je v objekte nejaké nástražné zariadenie. To je mimo kapacít polície také množstvo skontrolovať. To sú vyhrážky, ktoré destabilizujú systém ako taký,“ zhodnotil.

Snaha o destabilizáciu spoločnosti mu vyplýva aj z obsahu mailu, ktorý páchateľ zaslal školám po celom Slovensku. Základnou otázkou podľa neho je, kto sa k hrozbám prihlási – či pôjde o chorého človeka, alebo sú maily výplodom nejakého hnutia. „V kontexte toho, že sa v maile hlási zástanca islamu, tak by som sa opäť priklonil k tomu, že cieľom bola destabilizácia systému a rozpoltenie spoločnosti. Nálady, ktoré sú tu teraz – súboj takzvanej západnej kresťanskej kultúry verzus islam, v rámci Európy naberajú na sile,“ priblížil.

Sladký podotkol, že vo chvíli, keď príde mail alebo správa, že v budove je bomba, a obzvlášť v škole, tak podobné vyhrážky by vždy bral seriózne a nepodcenil by ich, žiakov by evakuoval a školu prehliadol.

Rodičom by odporučil, aby sa s deťmi o tom, čo sa stalo, rozprávali s ohľadom na ich vek. „Prostredie, v ktorom sa deti nachádzajú, je obzvlášť od covidu aj vojny na Ukrajine veľmi komplikované. Deti by mali úmerne s ich vekom situácii naokolo rozumieť. Nesnažil by som sa ich chrániť od informácií, ktoré sa k nim tak či tak dostanú, no dostať sa k nim môžu skreslene, čo ich môže vydesiť ešte viac,“ dodal Sladký.