Keketiho ministerstvo má po mesiacoch sídlo. Na 10 rokov si ho prenajme od J&T

Sídlom Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) majú byť priestory Skladu číslo 7 pri bratislavskom obchodno-administratívnom centre pri Dunaji. Vláda na svojom stredajšom rokovaní vyjadrila súhlas s návrhom komerčných priestorov pre účely MCRŠ a zaviazala ho podpísať do 14. mája nájomnú zmluvu.

„Po schválení predloženého materiálu vládou Slovenskej republiky bude uzatvorená zmluva so spoločnosťou Office Center Services, s.r.o., čím dôjde k vyriešeniu aktuálne nevyhovujúcej situácie MCRŠ SR a jeho organizácií,“ uviedol rezort cestovného ruchu v predkladacej správe.

Podľa obchodného registra patrí spoločnosť Office Center Services finančnej skupine J&T.

MCRŠ pri hodnotení ponuky posudzovalo podľa pravidiel hodnoty za peniaze, a to cenu za meter štvorcový nájmu, dispozíciu, pripravenosť a vybavenie priestoru, jeho kvalitu, adekvátnu reprezentatívnosť a vhodnosť lokality, v ktorej sa priestor nachádza. „Ponuka k budove Sklad číslo 7 predložená zastupujúcou spoločnosťou J&T Real Estate, a. s., predstavuje v zmysle vyššie uvedeného tú najvýhodnejšiu ponuku,“ uviedlo MCRŠ vo vládnom materiáli.

Keketi: Cena bola najvýhodnejšia

Cena za nájom priestorov pre rezort bola najvýhodnejšia, uviedol minister Dušan Keketi (nominant SNS) po stredajšom rokovaní vlády. Cenu nájmu minister nekonkretizoval, pretože nájomná zmluva podľa jeho slov ešte nie je podpísaná a „dolaďujú sa na nej posledné detaily“. Najvýhodnejší variant nájmu podľa neho vyšiel na 10-ročnú zmluvu.

„Proces nie je stále uzavretý. Urobili sme dvojkolový výber, kde sme v prvom kole oslovovali všetky štátne inštitúcie, či majú vhodnú budovu, nie na interné požiadavky, ale skôr na metráž a na počet zamestnancov, ktoré ministerstvo má mať. Nikto nemal k dispozícii takúto budovu, tak sme v druhom kole oslovili trh s verejnou výzvou na predkladanie ponúk. Prišlo asi 15 ponúk, ktoré boli následne zredukované podľa nejakých minimálnych technických požiadaviek (dvojité podlahy, vzduchotechnika). To číslo sa následne zúžilo na tri ponuky. Všetky budovy boli navštívené zriadenou komisiou, v ktorej bol aj Útvar hodnoty za peniaze a interní zamestnanci. U týchto troch ponúk sa už porovnávala len cena,“ priblížil.

„Považoval som za potrebné predniesť materiál na vládu, aby bola upovedomená o situácii. Aktuálne zmluva ešte nie je podpísaná, dolaďujú sa posledné detaily, preto ani o cene nemôžem finálne hovoriť. Cena bola z tých troch ponúk najvýhodnejšia, vybrala sa najnižšia ponuka a nebrali sa do úvahy nejaké iné parametre. Snažili sme výber urobiť veľmi transparentne, lebo vieme, že to bude delikátna téma a nepotrebujeme hneď na začiatku niečím zaujať,“ spresnil.

Doplnil, že materiál o nájme bol predložený na ministerstvo financií na posledné spracovanie a následne predložený na rokovanie vlády. Priestory budúceho sídla MCRŠ sú podľa jeho slov samostatnou budovou. „Zmluva (o nájme) bude následne zverejnená aj v Centrálnom registri zmlúv,“ dodal Keketi.

Keketi už v utorok avizoval, že otázka sídla by sa mala vyriešiť do dvoch týždňov. Naznačil, že výrazne by sa mala téma posunúť práve na stredajšom rokovaní kabinetu.

Vedenie MCRŠ najskôr hľadalo priestory v objektoch, ktoré patria štátnym inštitúciám. Žiadna budova, ktorá by spĺňala požiadavky, však nebola k dispozícii. Hľadanie sa preto rozšírilo aj do súkromného sektora, kde ponuky predložilo až 11 uchádzačov.