Psychológ o bombovej hrozbe: je to nebezpečnejšie, ako jednorazové incidenty. Nikde sa zrazu necítite bezpečne

Psychológ Viktor Križo z Centra poradenstva a prevencie vysvetlil, že destabilizovať krajinu je možné práve tak, že sa hrozba namieri na to najzraniteľnejšie čo krajina má. „Ak sa útočí na deti alebo v školách, tak je to najcitlivejšia Achillova päta každej spoločnosti,“ uviedol pre Pravdu.

V prípade tragédií, ktoré sa stali či už na Zámockej ulici v Bratislave, alebo vlani v jednej z bratislavských škôl, kedy sa zborovni upálil žiak, išlo podľa neho o konkrétne príbehy detí a ich reakciu na nespokojnosť s nejakým javom. Myslí si, že v prípade utorkových hrozieb to vyzerá ako súčasť hybridnej vojny.

„Takéto typy útokov vyvolávajú strach a destabilizuje to situáciu v spoločnosti. Je to oveľa nebezpečnejšie ako jednorazové útoky na škole. Nikde sa zrazu necítite bezpečne,“ pokračoval.

Čo môže zanechať takáto situácia na duši dieťaťa? Križo hovorí, že deti sú pomerne rýchlo sa schopné vrátiť do normálu. Je za tým ich nervová plasticita. I keď sú najskôr v ohrození a neskôr sa situácia upokojí a zistia, že všetko je v poriadku, dokážu sa veľmi rýchlo stabilizovať.

Veľmi rýchlo sa dokážu upokojiť, ak vidia, že pokojní sú aj dospelí. Staršie ročníky zase situáciu vnímajú viac s nadhľadom, pretože vedia, že k podobným situáciám dochádza, časť z nich je napríklad aj spokojná, že sa neučí. Križo dodal, že na druhej strane môže mať hrozba negatívny dopad na tie deti, ktoré majú iné psychické ťažkosti.

Bratislavský psychológ si myslí, že typ hrozby, ku ktorej došlo v utorok, cieli skôr na dospelých. Mnohé bude teraz závisieť na ich správaní.

„Ak budú teraz učitelia prísnejší a rodiča úzkostnejší, v dlhodobom horizonte to bude deťom spôsobovať, že nebudú žiť vo vnútornej slobode a pohode. Ak budú dospelí žiť v strachu, na deti to bude vytvárať nátlak,“ pokračoval s tým, že strach je emócia, ktorá vedie k destabilizácii osobnosti aj spoločnosti. Dôležité bude aj to, aby zo strany ministerstva prišiel signál, že za učiteľmi stoja a sú im k dispozícii.

Do školských lavíc sa deti vrátia až vo štvrtok a k prípadu z utorka sa zrejme budú musieť vrátiť. Ako by mali podľa psychológa s deťmi spätne komunikovať? „Učitelia by mali v komunikovaní voči rodičom a deťom používať upokojujúcu rétoriku, nie vyvolávanie ďalšej paniky,“ myslí si.

Súčasnú situáciu je podľa neho dobré využiť na to, aby sa o možných hrozbách hovorilo a nezabudlo komunikovať, že štát má vypracovaný celý štandard krízovej intervencie. „Máme vypracované materiály, ktoré sú právne záväzné a možno toto je príležitosť na upokojenie rodičov, že ak sa čokoľvek udeje, školy majú na základe čoho postupovať,“ uviedol.