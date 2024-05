Rómske občianske hliadky sa vracajú do ulíc, starostom sa uľaví

Viac pozornosti venovala tomuto problému aj štátna polícia. Ani to však nestačilo. Táto situácia mala vplyv aj na turistický ruch v neďalekej obci Poráč. Jediná prístupová cesta do nej viedla práve cez Rudňany. Podľa miestnych podnikateľov prichádzalo do Poráča menej turistov. Práve v dôsledku obáv, či je bezpečné použiť cestu okolo osád.

Školiteľ Michal Komara o občianskych hliadkach Video

Kým v Rudňanoch v minulosti pôsobili občianske hliadky, takéto problémy tam nemali. Starosta Rudnian Rastislav Neuvirth bol presvedčený o tom, že návrat občianskych hliadok do ulíc problém potlačí.

“Fyzická prítomnosť občianskych hliadok je najlepšie riešenie. Optimálne by bolo, ak by boli v službe 24 hodín denne,” tvrdil pred reštartom projektu občianskych hliadok starosta.

V susednej obci Markušovce v minulosti občianske hliadky nemali. Problémov však pribúda aj tam. Vari najväčším sú svorky psov, ktoré sa nekontrolovane vytvárajú v dvoch tamojších osadách. Ráno odprevádzajú deti do školy a potom ohrozujú ľudí uprostred obce. Ide pritom o turisticky atraktívne miesto so známymi kultúrnymi pamiatkami.

“Problémom je však aj odpad a jeho koncentrácia na nelegálnych skládkach,” upozorňuje starosta Markušoviec Peter Fulla.

Do zreštartovaného štátneho projektu miestnej občianskej a preventívnej služby v Markušovciach zapojili 12 miestnych obyvateľov vrátane jednej ženy, Dany Horváthovej. “Vôbec nemám strach. Dokážem byť aj prísna. Mám autoritu,” tvrdí o sebe.

Na obecnom úrade zaregistrovali 80 žiadostí o tieto pracovné miesta. “Na výberové konanie prišlo 45 vážnych záujemcov. Kritériá však nepustili. Vybrali sme bezúhonných, komunikatívnych, fyzicky zdatných a rešpektovaných v komunite,” zdôraznil starosta.

V Markušovciach vypracovali aj zoznam náhradníkov, ktorí sú pripravení nastúpiť do služby vtedy, ak sa niekto s príslušníkov občianskych hliadok neosvedčí. “Budú mať aj dôstojnú základňu. Odkúpili sme na tento účel budovu starej pošty a práve ju rekonštruujeme,” informoval starosta.

Štátny projekt bude trvať 30 mesiacov. Príslušníci miestnej občianskej a preventívnej služby v Markušovciach majú zmluvy platné od 1. mája 2024. Zatiaľ absolvovali školenie o bezpečnosti práce a v týchto dňoch im skúsený školiteľ Michal Komara vysvetľuje, kde sú ich právne mantinely a ako majú svoju prácu vykonávať. “Dôležité je, aby pochopili, že jediný donucovací prostriedok, ktorý majú k dispozícii, sú slová.”

Za svoju prácu dostane 12 príslušníkov miestnej občianskej a preventívnej služby minimálnu mzdu. V pomeroch markušovských osád to však pre rodiny znamená nezanedbateľný príjem.