Dolinková ukáže návrh novej univerzitnej nemocnice o týždeň v Handlovej

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) chce predstaviť materiál k výstavbe novej univerzitnej nemocnice v Bratislave na výjazdovom rokovaní vlády na budúci týždeň. Uviedla to na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„Urobím všetko preto, aby som na budúcotýždňové výjazdové rokovanie vlády SR, ktoré bude v Handlovej, prišla s týmto materiálom na vládu,“ povedala.

Opozičné PS, KDH a hnutie Slovensko koncom apríla upozornili na možnú zmenu lokality novej univerzitnej nemocnice z Rázsoch do Ružinova. Zámer ministerky skritizovali, rovnako tak urobilo aj Lekárske odborové združenie a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Dolinková vtedy reagovala, že odmieta prekrúcanie faktov v súvislosti s projektom.

66 žiadostí, 47 úspešných

Ministerka dnes tiež informovala, že o finančný príspevok z plánu obnovy na vznik novej ambulancie zatiaľ prejavilo záujem 66 žiadateľov, pričom podmienky úspešne splnilo 47 z nich. „Z toho 34 je všeobecných lekárov pre dospelých a 13 je žiadostí pediatrov,“ uviedla Dolinková.

Priblížila, že u 22 žiadostí už bola podpísaná zmluva a ďalšie sú v procese. „Dve z podaných žiadostí boli stiahnuté pred podpisom zmluvy,“ dodala. Ministerka zároveň vyzvala poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby sa do výzvy o príspevok na ambulanciu zapojili. Pripomenula, že žiadosti je potrebné poslať do konca júla.

Spolu s podpredsedom vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Petrom Kmecom (Hlas) ubezpečili, že robia všetko pre to, aby Slovensko neprišlo o peniaze z plánu obnovy. „Chcem jednoznačne upokojiť verejnosť, že nehrozí žiadne zníženie alokácie z plánu obnovy,“ vyhlásil Kmec. V tejto súvislosti vyzval opozíciu, aby nestrašila verejnosť, že Slovensko o financie alebo ich časť príde. „Slovensko si plní podmienky, pokračuje v napĺňaní plánu obnovy a prechádzame do investičnej fázy, kde toto strašenie je dôsledkom toho, že potom nám odskakujú jednotliví žiadatelia,“ dodal.

Výzva na podporu vzniku ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov je otvorená do 31. júla alebo do vyčerpania alokovaných zdrojov. Žiadatelia sa môžu uchádzať o príspevok až do výšky 80 000 eur. Celkovo je na výzvu vyčlenených vyše deväť miliónov eur. Komplexné informácie sú zverejnené na tejto stránke.