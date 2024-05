Výbor o kontrole ministerstva na Najvyššom súde nerokoval, opozícia kritizuje a žiada odpovede

Členovia výboru po ukončení rokovania diskutovali o téme neformálne. Branislav Vančo (PS) sa pýtal koalície, prečo neumožnila riadne rokovanie. Tvrdí, že len chceli zistiť, či šlo zo strany MS o šikanóznu kontrolu. Opozícia hovorí, že zatiaľ sa ani raz nepodarilo otvoriť výbor k témam, ktoré iniciovala. Podpredseda výboru Tibor Gašpar (Smer) reagoval, že výbor by o téme zbytočne rokoval, pretože treba počkať na výsledky kontroly. Poukázal, že výbor nemá vstupovať do kontrolných mechanizmov štátnych orgánov predčasne. Nevylučuje, že by sa táto téma mala riešiť na výbore, no nevidí na to aktuálne reálny dôvod. Dodal, že o kontrole by malo viac informácií poskytnúť ministerstvo spravodlivosti na brífingu.

Vančo povedal, že premiér Robert Fico (Smer) obviňoval predsedu NS a sudcov NS, čím zasahoval do nezávislosti súdnej moci. Má podozrenie, že kontrola bola nezákonná, žiadaný rozsah označil za lovenie dôkazov. Hovorí tiež o podozrení, že kontrolou malo ísť o snahu o získanie prístupov k celej databáze informačného systému týkajúcej sa všetkých súdnych spisov súdu. Gašpar povedal, že vo veci sa rieši len náhodné prideľovanie spisov na Najvyššom súde a riešilo sa to aj v minulosti, nejde podľa neho o celý informačný systém. Ak by sa preukázalo, že NS prideľuje spisy účelovo, je to podľa neho fatálne.

Člen výboru Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zároveň vyzýva ministra spravodlivosti, aby zverejnil celé poverenie štvorčlennej delegácie, ktorá mala získať informácie o prideľovaní spisov na NS a tiež poverenie pre tím, ktorý mal kontrolovať súdny manažment na Špecializovanom trestnom súde. „Očakávam, že tam bude explicitne napísané, že poverenie nie je za účelom získavania informácií z konkrétnych spisov, v opačnom prípade podozrenie o tom, že sa osoby okolo ministra spravodlivosti snažia získať nenáležitú výhodu, pretrvá,“ uviedol Krátky v stanovisku hnutia Slovensko. Zároveň vyzval Suska, aby odsúdil výroky premiéra a aby ho požiadal o okamžité ukončenie rétoriky, ktorá dehonestuje súdnu moc.

Premiér ešte v apríli vyzval Šikutu, aby poskytol informácie, ako prerozdeľovali spisy prostredníctvom informačného systému v najcitlivejších politických kauzách v rokoch 2020 až 2023. Zamestnanci NS podľa premiéra odmietli rezortu spravodlivosti poskytnúť informácie. MS tvrdí, že nechcelo sprístupniť celú databázu ani konkrétne spisy. Šikuta reagoval, že spisy sú prideľované podľa pravidiel transparentnosti. Voči vyjadreniam premiéra sa ohradil, žiadať všetky spisy podľa neho nemá oporu v zákone.