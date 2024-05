Hlas a SNS zhodu nenašli. Hlasovanie o FPU sa znova posunulo, otvorí sa rozprava

Ani o jedenástej sa poslanci nedostali k hlasovaniu o návrhu Romana Michelka (SNS), ktorým sa mení zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Hlas a SNS nenašli zhodu a hlasovať by sa tak malo o pôvodných požiadavkách SNS. Nie je však jasné, kedy. Michelko avizoval, že by to mohli stihnúť aj vo štvrtok po piatej. Keďže sa kompromis nenašiel, poslanec Roman Malatinec (Hlas) uviedol, že keďže ich návrhom rezort kultúry nevyhovel a zhoda sa nenašla, otvorí sa rozprava.

Michelko naznačil, že by sa hlasovanie mohlo uskutočniť až budúci týždeň v utorok. Poslanec SNS v pléne čítal nový pozmeňujúci návrh, ktorý však obsahuje pôvodné podmienky SNS. Vo štvrtok popoludní tak pokračuje rozprava v druhom čítaní. Ústne prihlásených je niekoľko poslancov z opozície.

Výsledok hlasovania je neistý

Pôvodne mali poslanci o navrhovaných zmenách v zákone o FPU hlasovať vo štvrtok krátko po jedenástej hodine. Už pol hodinu predtým však poslanec Hlasu Roman Malatinec novinárom povedal, že sa v koalícii nepodarilo nájsť zhodu na kompromisnom riešení, preto sa rozprava k návrhu poslanca Romana Michelka, ktorý tému za SNS komunikuje, otvorí.

Dohoda medzi Hlasom a SNS sa tak nakoniec neuskutočnila, ešte pred hlasovaním to naznačil aj Michelko. Okrem Malatinca mala výhrady k návrhu aj bývalá ministerka kultúry a dnes poslankyňa za Hlas Ľubica Laššáková. „Vkladal som veľkú nádej do riešenia, na ktorom sme sa pred dvoma týždňami dohodli, ale ministerstvo to zastavilo,“ povedal s tým, že upozornil aj na všetky riziká, ktoré môžu nastať.

„Robíme z fondu pokusného králika, je to nešťastné,“ uviedol poslanec. Poslanec SNS následne čítal doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorý ostal v pôvodnom navrhovanom znení. Pod návrhom sú podpísaní aj poslanci Smeru Dušan Jarjabek a Ján Podmanický. Michelko na margo zhody v koalícii na zákone o FPU uviedol, že prebehli stretnutia medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a „poslancami, ktorí s tým mali problém“.

Z jeho úst v pléne zaznelo, že sám nevie, ako hlasovanie dopadne. „Uvidíme, ako skončí hlasovanie o 17-ej, nechajte sa prekvapiť, všetci sa necháme prekvapiť,“ uviedol. Neskôr dodal, že hlasovať sa bude pravdepodobne až v utorok. „Teoreticky sa to dá stiahnuť aj pred hlasovaním, keby sa vyhrážali, že to nepodporia. Uvidíme,“ dodal.

Ak ho nakoniec koalícia schváli, prinesie zásadné zmeny do fungovania fondu. O dotáciách bude po novom namiesto odborných komisií rozhodovať Rada FPU, v ktorej väčšinu získajú nominanti ministerstva kultúry. Z 13 členov rady bude sedem volených priamo ministerka Šimkovičová bez návrhu, jeden člen sa bude voliť na návrh starostov, primátorov a županov a zvyšných piatich budú navrhovať občianske združenia.

Vyše 170 členov a členiek odborných komisií, čo je viac ako polovica, už avizovalo, že ak novela v tejto podobe prejde a budú tak mať iba poradný hlas, odídu a systém skolabuje. „Nech odídu tí, ktorí sa vyhrážajú a nech prídu ďalší,“ reagovala pred časnom v ta3 Šimkovičová. Okrem rady sa navýši aj rozpočet, a to z 20,2 milióna eur na 30,2 eur vyšší rozpočet.

SNS chce ovládnuť FPU, hovorí opozícia

Poslanec hnutia Slovensko Gábor Grendel označil pozmeňujúci návrh za fušersky pripravený. Michelko predložil nový, no obsah zodpovedá pôvodným požiadavkám SNS. „Ani tento pozmeňujúci návrh nemení, že FPU politicky ovládne SNS, resp. nominanti ministerky kultúry, ktorí budú mať väčšinu v rade,“ uviedol. „Po desiatich chybách som prestal počítať. Netýkalo sa to len nesprávne prečítaných slov,“ povedal v pléne Grendel. Na chyby v rozpore s rokovacím poriadkom upozornil aj poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál a Michelko musel návrh prečítať ešte raz.

Zora Jaurová (Progresívne Slovensko) kritizovala, že sa prijatím zákona vytvorí niečo, čo sa nebude dať nazvať verejnoprávnym fondom. „ Dáva všetky právomoci do rúk rady, ktorá bude politicky zvolená a ktorá bude rozhodovať o všetkom,“ povedala. Vytvorenie rady a koncentráciu moci do jej rúk kritizovali aj predstavitelia FPU.

Poslanec KDH František Mikloško kritizoval, že SNS si nárokuje rozhodovať o kultúre v celej krajine. „Je to vrcholný prejav arogancie a nekompetentnosti vládnej moci,“ reagoval v pléne. „Politickú zodpovednosť za tento absurdný návrh zákona nesú všetci, ktorí za neho budú hlasovať,“ dodal. Podobne sa vyjadril aj jeho stranícky kolega Jozef Hajko, ktorý dodal, že budú hlasovať proti a v piatok za odvolanie ministerky kultúry. „Obávam sa, že FPU nie je posledný, ale na rad prídu aj ďalšie fondy, kde si bude SNS bačovať,“ hovoril.

Dostál adresoval otázku aj smerom ku koalícii. „Či to prednesenie politického pozmeňovacieho návrhu znamená, že strana Hlas si to rozmyslela a bude súhlasiť s politizáciou FPU a jeho ovládnutím ministerstva kultúry, alebo ste si povedali, že stačilo,“ uviedol.

Hlasovanie odložené štvrtýkrát, nejde o prvý spor

Koalícia odsunula hlasovanie o novele zákona o FPU celkovo štyrikrát, vrátane dneška. Medzi SNS a Hlasom totiž nebola dohoda. Hlavný spor bol v tom, či bude fond ovládať rezort kultúry, ktorý vedie nominantka SNS Šimkovičová alebo ostane rozdeľovanie peňazí v rukách odborníkov. Hlas odmietal podporiť zmeny, ktoré SNS pretláčalo.

Michelko niekoľkokrát zopakoval, že nevie, ako sa pri hlasovaní Hlas zachová. Práve Malatinec predložil v pléne po dohode klubov Smeru, Hlasu a SNS návrh na opätovné preloženie hlasovania. „Pokiaľ budú kolegovia zo SNS trvať na tomto zákone, tak jeho dôsledky bude mať na rukách ministerka,“ hovoril Malatinec začiatkom týždňa. „Dúfam, že si ešte dajú povedať,“ dodal s tým, že hlasovanie sa posunulo aj kvôli tomu, že ani SNS nevedela garantovať hlasy vlastných poslancov. Hlas ani SNS nechceli ustúpiť a v Michelkovom zákone došlo len ku kozmetickým úpravám.

Vlastný návrh mal pripravený za Hlas aj Malatinec. Posudzovanie pridelenia peňazí z fondu na konkrétne projekty by ponechal odborným komisiám. Podobne, ako v prípade RTVS aj tu vidia kritici snahu o mocenský zásah do nezávislej inštitúcie.

Nie je to prvý spor medzi SNS a Hlasom, len nedávno boli Peter Pellegrini s Andrejom Dankom na nože kvôli prezidentským voľbám a hneď po nich SNS požadovala post šéfa NR SR. Nominantom Hlasu je minister investícií Richard Raši, za SNS sa v tejto pozícii vidí líder strany Danko. Koalícia sa teda dohodla, že voľbu odsúvajú na čas po eurovoľbách, ktoré podľa SNS znova prekreslia politickú mapu. Hlas odmietal otváranie koaličnej zmluvy po prezidentských a odmieta to aj po eurovoľbách.

Odlišný názor majú strany aj na nomináciu SNS na člena Súdnej rady. Ich nominantom je Štefan Harabin, s ktorým majú takisto v Hlase problém a ani poslanci Smeru si nemyslia, že by sa na tomto mene našla v koalícii zhoda. Podľa Richarda Glücka nie je šťastné, že SNS avizovala Harabinovu nomináciu na kandidáta do Súdnej rady prostredníctvom médií. „Konkrétni nominanti by nemali mať podľa mňa politickú minulosť, čiže to je môj názor, že jednoducho Štefan Harabin by nemal byť len z tohto dôvodu nominovaný,“ uviedol. Migaľ podotkol, že ak by SNS trvala na tomto kandidátovi, v Hlase si k tomu budú musieť sadnúť. Doplnil, že v strane nie sú s prípadnou nomináciou Harabina úplne stotožnení.