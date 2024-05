Machala v Ide o pravdu: Zem nie je plochá, bola to odo mňa provokácia. V RTVS už protestujú, aj keď ešte nevedia, čo by sa malo zmeniť

Pozrite si debatu Petra Bielika a Lukáša Machalu v relácii Ide o pravdu Video

Machala sa vrátil aj k svojim slovám v rozhovore pre RTVS: „Je podložené, že Zem je guľatá? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, neviem,“ odpovedal Machala redaktorovi RTVS na otázku, či by mali dostať vo verejnoprávnom médiu priestor aj ľudia, ktorí tvrdia, že Zem je plochá. V Ide o pravdu uviedol, že chcel vyprovokovať redaktora k tomu, aby začal uvažovať aj trochu iným smerom než „klasickým formalizovaným“, ktorý poznáme. Nemali by sme otvárať témy od základu, „od Adama“, ale otvárať aj kontroverzné témy, o mnohých sa nehovorí, uviedol Machala. A tým, že sa o nich nehovorí, vznikajú rôzne dezinformácioe a dezinterpretácie, ktoré sa potom šíria ako pravda – a to je ten boj s dezinformáciami, povedal.

Čo prinesú zmeny v RTVS, kde koalícia chystá zmenu zákona?

„Ambíciou zákona o RTVS nie je vstupovať do dramaturgického plánu a už vôbec nie do tvorby a obsahu vysielania, ambíciou zákona má byť nastaviť rámce tak aby verejnoprávny vysielateľ mal zo zákona stanovené svoje práva a povinnosti voči verejnosti,“ uviedol Machala. A to už akým spôsobom sa uchopia jednotlivé témy a bude sa napĺňať verejnoprávnosť je na ľuďoch, ktorý tam pracujú, dodal.

Podľa neho musí budúce vedenie rozhlasu a televízie predstaviť víziu, ako sa majú tieto rámce napĺňať a je potom na zamestnancoch, či ju prijmú.

„Pre mňa je to také trošku úsmevné, že ľudia ešte nevedia, čo by sa malo zmeniť a čo sa chystá a apriori voči tomu protestujú, to mi príde len ako taká davová psychóza, že niekto spustil nejakú ako keby antikampaň – a samozrejme sú ľudia, ktorý s tým zrejme bytostne nesúhlasia. Ja viem, že väčšina z tých ľudí, ktorí sú zapojení do tohto protestu sú externí spolupracovníci, nie interní zamestnanci,“ tvrdí.