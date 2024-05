Po Dolinkovej čelí odvolávaniu aj Šimkovičová. Taraba opozícii: Návrh stojí na vode. Máte nejakú obsesiu s PS, pýta sa Masterová

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) má jasnú podporu klubu národniarov. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko v úvode diskusie k návrhu na jej odvolanie. Kritizoval opozíciu a apeloval na vzájomný rešpekt.

„Vždy som sa snažil viesť SNS tak, aby sme rešpektovali slabších aj národnostné menšiny a keď niekto má inú orientáciu, snažiť sa pochopiť jeho problémy. Musím povedať, že nie vždy z druhej strany, vašich kamarátov, sme mali pochopenie. Práve vy, ktorí často hovoríte o demokracii, sa správate ako diktátori,“ vyhlásil Danko na adresu opozície a vyčítal jej polarizáciu spoločnosti.

Čo sa týka ministerky Šimkovičovej, Danko je hrdý na jej kroky. Dodal, že chce naďalej podporovať zmeny v rezorte kultúry. „Úprimne ďakujem ministerke, že so svojim tímom mení ministerstvo kultúry,“ povedal. Ocenil napríklad presmerovanie financií na obnovu strechy budovy Slovenskej filharmónie. Čo sa týka kritizovaných zmien v kultúrnych fondoch, otvorení sú podľa jeho slov námietkam opozície, ale vyžaduje slušnosť od PS. „Všetko národné je vám smiešne,“ vyčítal im s tým, že pre SNS je Slovensko prvoradé a očakáva rešpekt aj voči ich názoru.

Branislav Vančo (PS) odmieta, že by opozícia polarizovala spoločnosť. „Buďme fér. Ak vám prekáža, že my máme mandát na múdrosť, tak nehovorte o tom, že vy máte jediní lásku k národu,“ podotkol. Podľa Zuzany Mesterovej (PS) Danko potvrdil dôvody odvolávania ministerky. Skonštatovala, že miesto jej obhajoby menovaním pozitívnych krokov rezortu predviedol útok na médiá či hercov.

Taraba: Postavené na vode

V úvode rokovania predniesol stanovisko vlády šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS). Kabinet s návrhom opozície nesúhlasí. Ministerka podľa vlády postupuje vo všetkých krokoch v zmysle programového vyhlásenia vlády. Rozporuje aj ďalšie námietky opozície a odmieta, že by Šimkovičová porušila a naďalej porušuje ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to v súvislosti s účinkovaním v TV Slovan.

Taraba následne v rámci diskusie poznamenal, že PS kritizuje ministerku pre manažérske zlyhania a pritom jeho poslanci neboli schopní na prvý raz podať dostatočný počet podpisov pod jej odvolávanie. Odmieta aj argument opozície, že by rezort pod vedením Šimkovičovej nemal žiadnu víziu. Poukázal na vládny program, ktorý obsahuje aj kapitolu pre kultúru. Odôvodnenie opozície je podľa neho postavené na vode a sú ideologického charakteru.

Mesterová sa Tarabu pýtala, či má nejakú obsesiu hnutím PS. Vyčíta mu, že pri obhajobe ministerky útočí. „Tak asi ju nemáte čím obhájiť,“ dodala.

Poslanci ukončili diskusiu k návrhu na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) uplynulý štvrtok pred polnocou. V rozprave vystúpili okrem poslancov aj minister investícií Richard Raši a vicepremiér Peter Kmec (obaja Hlas-SD), ako aj Dolinková.

Dolinková vo štvrtok odmietla výčitky opozičných poslancov, že nerieši systémové zmeny, akým je napríklad akútny nedostatok sestier či pneumológov. Pýtala sa ich, kde ich mala za šesť mesiacov vo funkcii zohnať. Pripomenula, že jej rezort začal riešiť situáciu predložením legislatívy.

„Je to možno kvapka v mori, no chceme vypomôcť, aby študenti medicíny i žiaci stredných zdravotníckych škôl mohli pomáhať už počas tohto leta,“ uviedla. Ak chceme riešiť problémy sestier, musí sa podľa Dolinkovej pripraviť zmena sylabov študijných programov. Informovala tiež, že pripravuje reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Odmietla i kritiku v súvislosti s nemocnicami v Spišskej Novej Vsi či Martine. Verí, že hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude do konca júna 2026 postavená. Problém v zmene projektového tímu nevidí.

V diskusii z opozičných poslancov vystúpili okrem navrhovateľa Petra Stachuru (KDH) aj Tomáš Szalay (SaS), Oskar Dvořák (PS), František Majerský (KDH) a Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

O návrhu na odvolanie ministerky kultúry budú poslanci v piatok diskutovať až do jeho úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 16.00 h. Návrh podali PS a SaS ešte vo februári. Ministerka podľa nich neprimerane zasahuje do slobody kultúry svojimi výrokmi a krokmi. Problém vidia aj v zmene pri umeleckých fondoch, obávajú sa zničenia ich verejnoprávnej podstaty a nezávislosti. Na poslancov sa obrátila aj platforma Otvorená Kultúra!. Zaslala im list s desiatimi dôvodmi, pre ktoré považuje za nevyhnutné Šimkovičovú odvolať.

O oboch návrhoch na vyslovenie nedôvery by mali poslanci hlasovať v utorok 14. mája o 11.00 h.