Hojsík: Podľa Fica nemáme v europarlamente hovoriť o tom, čo sa deje na Slovensku, to robili komunisti

V Európskom parlamente nemáme podľa premiéra Roberta Fica hovoriť o tom, čo sa deje na Slovensku a presne to kedysi robili komunisti. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA europoslanec Martin Hojsík, ktorý opätovne kandiduje do Európskeho parlamentu (EP) za stranu Progresívne Slovensko.

Reagoval tak na vyhlásenie premiéra Fica, ktorý opakovane obvinil poslancov a europoslancov za Progresívne Slovensko z toho, že v EP očierňujú Slovensko a žiadajú pozastavenie európskych peňazí. Hojsík vyhlásil, že Fico klame a lži sú jeho dlhodobý pracovný nástroj.

„Tvrdiť, že nemáme hovoriť o tom, čo sa deja na Slovensku – viete, kto toto hovoril? Za socializmu komunisti, keď sa veriaci stavali na obranu viery, a hovorili o tom doma aj vo svete, tak boli zradcovia. Keď ochranári hovorili o zlom stave životného prostredia doma aj vo svete, tak boli rovnako zradcovia. Neviem, či ďalším krokom Roberta Fica a jeho vlády bude blokovanie štvavých imperialistických vysielačov,“ vyhlásil kandidát do europarlamentu Martin Hojsík. Dodal, že Slovensko patrí na západ a do demokratickej Európy. Europoslanec zároveň pripomenul, že on a jeho strana urobí všetko pre to, aby Slovensko takéto aj ostalo.

Podľa Hojsíka Slovensko potrebuje dodržiavať pravidlá EÚ, s ktorými sme súhlasili a s ktorými súhlasili aj vlády Roberta Fica. Tieto pravidlá sú podľa europoslanca o tom, že európske peniaze musia byť demokratické. V súčasnosti ich podľa Hojsíka ohrozuje Robert Fico s jeho vládou, pretože porušujú pravidlá, odstraňujú prekážky, ktoré bránia rozkrádaniu týchto peňazí. „Politici a političky, alebo občania krajín, ktoré sú čistými platiteľmi, čo sú Holanďania a Dáni, oni vedia čítať. Oni vedia, čo sa deje, a tie peniaze, ktoré by oni vedeli doma využiť, ktoré dávajú nám cez európsky rozpočet, oni nechcú, aby boli rozkradnuté. Oni nechcú, aby sa takto podkopávala Európa,“ doplnil Hojsík.

To, že on hovorí v Európskom parlamente o problémoch na Slovensku, nie je podľa neho niečo, čo škodí, ale naopak, pomáha Slovensku, pretože tak ukazujeme, že sme demokratická krajina, kde stále funguje sloboda slova. Martin Hojsík zároveň dodal, že prvý, kto musí riešiť tieto problémy, je Európska komisia. Podľa jeho slov už teraz vidíme komunikáciu a obavy vyjadrované Európskou komisiou. „Nominantom Slovenska v Európskej komisii je jej viceprezident Maroš Ševčovič, ktorého nominovala vláda Smeru Roberta Fica. Tým pádom by sa dalo povedať, že keď ja som zradcom vlasti, tak je zradcom aj jeho nominant. Ja nehodnotím prácu pána Ševčoviča, pre mňa je dôležité zabezpečiť, aby sme mali tieto peniaze, a aby sme súčasne mali demokraciu, pretože jedno bez druhého nejde,“ uzavrel kandidát do Rurópskeho parlamentu za PS Martin Hojsík.