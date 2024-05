Sondáž predikuje účasť v eurovoľbách na úrovni 40 %, ochotných prísť je 62 % Slovákov

Ochotu zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu vyjadrilo 62 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu organizácie Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO), ktorý sa uskutočnil v rámci celej Vyšehradskej skupiny (V4). Podľa neho by sa eurovolieb na Slovensku určite zúčastnilo 39 percent respondentov a skôr áno ďalších 23 percent.