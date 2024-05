Ochranná ruka či ultimátum? Smer podržal Dolinkovú, čas má však už len do konca mesiaca

Ministerka Dolinková o pláne obnovy Video

Ministerka Dolinková je druhým predstaviteľom vlády v poradí, ktorý čelí odvolávaniu. Prvým bol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas), no dôveru poslancov si v decembri obhájil. Tretia v rade na odvolanie je ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).

Návrh na odvolanie Dolinkovej dali opozičné strany PS, KDH a bývalé hnutie OĽaNO a pri otvorení schôdze sa prezentovalo 117 poslancov. Otvoreniu schôdze pomohli koaliční poslanci zo Smeru, SNS aj Hlasu. O odvolaní ministerky sa bude hlasovať až v utorok o 11. hodine.

„Všetky dôvody sú absurdné,“ reagovala ministerka na záver štvrtkovej schôdze. Kým zvyšok opozície chce pripraviť ministerku o kreslo kvôli zlyhaniam ohľadne Plánu obnovy a odolnosti, optimalizácii siete nemocníc alebo pravdepodobnému rozhodnutiu stavať namiesto Rázsoch univerzitnú nemocnicu v Ružinove, tak poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková argumentuje tým, že Dolinkovú chcú odvolávať poslanci, ktorí boli autormi plánu obnovy a ľudia, ktorí pracovali na reforme siete nemocníc. SaS sa nepodpísalo pod zvolanie schôdze na odvolanie ministerky, ale vyslovenie nedôvery vraj podporia.

Dostala tridsať dní

Predseda zdravotníckeho výboru Vladimír Baláž (Smer) pre portál ozdravme.sk uviedol, že ako on, tak i jeho materská strana za ministerkou stoja a jej odvolanie nepodporia. „Pani ministerka dostala rezort na poslednú chvíľu. Voľby boli neskoro a musela riešiť otázku rozbitého rozpočtu. Kým začala poriadne pracovať, tak čas utekal a preto je ešte obhajovaná. Ešte má čas, aby ukázala čo dokáže,“ spresnil. Priblížil však, že na zdravotníckom výbore prijali uznesenie, podľa ktorého musí do 30. mája predložiť odpovede na tri otázky. „Ako je na tom plán obnovy, ako spĺňa míľniky. Chceme vidieť ako vyzerá optimalizácia siete nemocníc, pretože to veľmi úzko súvisí s plánom obnovy a zaujímajú nás aj projektové karty,“ podotkol. Projektové karty sa majú týkať riešení pre manažment pacienta a Smer bude až na základe jej odpovedí reagovať na jej budúcnosť.

Opoziční poslanci, okrem liberálov, sú však presvedčení, že zdravotníctvo je v kritickom stave a na čele rezortu preto podľa nich potrebujú krízového manažéra. Napriek tomu ju strana SaS kritizuje. Slovami poslanca Tomáša Szalaya (SaS) chýba komunikácia zo strany rezortu a podľa neho využíva ministerka len sociálnu sieť Instagram. Prekáža mu, že ani poslanci na výbore pre zdravotníctvo nemajú úplne jasno, čo sa na ministerstve zdravotníctva deje.

Naopak sa za ministerku postavili jej kolegovia z vlády a zo strany Hlas – minister investícií Richard Raši a podpredsedu vlády pre plán obnovy Peter Kmec.

Poslanec KDH Peter Stachura kritizoval ministerku Zuzanu Dolinkovú za to, že chaoticky presadzuje zákony, čo je aj dôvod, prečo chce opozícia ministerku odvolať. Ako príklad uviedol zmeny v detských pohotovostiach. Vyčítal jej, že kým začiatkom týždňa navrhovala povinnosť pre pediatrické ambulancie ordinovať raz do týždňa do 18. hodiny. Vo štvrtok pred hlasovaním tento pozmeňujúci návrh opäť zmenili; podľa nového návrhu budú musieť ordinovať raz do týždňa do 16. hodiny. Hlasovať sa o tomto návrhu bude na budúci týždeň.

Sporná je aj výstavba nemocnice v Martine. Dolinková na projekte novej nemocnice vymenila vedenie a následne odišla aj vedúca projektového tímu a tretina jej ľudí.

Záleží od politických ambícií

Zdravotnícky analytik inštitútu INESS Matej Bárta zdôraznil, že odvolávanie ministerky je politickou záležitosťou.

Upozornil však, že aj v politike však existujú trendy v praktikách, prístupoch a stratégiách, ktoré sú vo svete uznávané a vnímané ako napomáhajúce dobrému riadeniu.

Medzi tie najdôležitejšie Bárta radí transparentnosť. Spoločnosť má byť podľa neho informovaná, ako štát nakladá s ich prostriedkami. Druhým dôležitým prvkom je podľa Bárru participatívnosť. Ide o zapájanie čo najširšieho okruhu relevantných aktérov do tvorby politík a následné rozhodovanie a tvorba riešení založených na dôkazoch, dátach a vedeckých poznatkoch.

“Tieto princípy nám môžu pomôcť aspoň čiastočne vyhodnotiť konanie ministerky Dolinkovej, pričom bohužiaľ, viacero jej krokov je s nimi v rozpore,” ozrejmil.

Z kontroverzných krokov vyzdvihol vymenenie ľudí na početných riadiacich funkciách v zdravotníctve, ktoré bolo podľa neho netransparentné, keďže ministerka často nevysvetlila prečo istú osobu odvolala, a na základe čoho miesto dostal nový zamestnanec alebo zamestnankyňa.

“Netransparentné je aj rozhodovanie o Rázsochách. Ministerka sa síce zaštiťuje analýzou, tá ale nie je verejná. Od ministerky nikto neočakáva, že bude mať notoricky problematický projekt Rázsoch do konca roka postavený. Problematické je však to, akým spôsobom o ňom rozhoduje a neinformuje,” podotkol.

Robenie krokov bez konzultácie s poslancami porušuje podľa Bártu princíp participatívnosti. “Ako nedostatočnú by som participatívnosť v tvorbe politík vyhodnotil aj v prípade navýšenia počtu študentov na lekárskych fakultách, keď ministerka tento krok nekonzultovala s medikmi a medičkami,” spomenul populistické opatrenia na navýšenie medikov bez reálnych výsledkov.

“Zrušenie Štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom bolo v rozpore s princípom tvorby politík založenej na dôkazoch, čo napokon priznala aj sama ministerka. Tento princíp porušilo aj zrušenie zubných benefitov, ktoré v minulosti preukázateľne zvýšilo počet vykonaných preventívnych prehliadok. A chaotické bolo aj nedávne rozhodovanie o preplácaní inkontinenčných pomôcok,” spomenul.

Ministerke Dolinkovej sa to teda podľa Bártu za jej stále relatívne krátky čas vo funkcii celkom „nakopilo“. “Čo by jej mohlo zlomiť politický väz sa neodvážim odhadovať, záležať to však bude od jej ďalších krokov, od opozície – súdržnosť, konzistentnosť, miera vyvíjaného tlaku, a aj od situácie v koalícii – politické ambície jednotlivých strán, prípadne konkrétnych politikov,” uzavrel.