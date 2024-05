V Česku je na sankčnom zozname, ušiel na Slovensko. PS žiada vnútro konať v prípade proruského špióna

Opozičné parlamentné hnutie PS vyzýva ministerstvo vnútra a migračný úrad, aby konali v prípade Arťoma Marčevského z platformy Voice of Europe. Ministerstvo vnútra argumentuje, že Marčevskij sa nedopustil trestného činu, pre ktorý by bol zaradený na zoznam sankcionovaných osôb.

PS upozornilo, že Marčevskyj je súčasťou ruskej siete v Európe, ktorá sa pokúšala ovplyvniť politiku v EÚ vrátane eurovolieb.

„Kompetentní by dávno mali pracovať na jeho vyhostení, no vláda odmieta konať. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) tvrdí, že žiadne ohrozenie nevidí a konať nebude,“ uviedla poslankyňa Národnej rady Zuzana Števulová (PS), ktorá poukázala na to, že na platforme Voice of Europe vystúpili aj koaliční politici.

Čítajte viac Kremeľská propaganda? Čarnogurský a Uhrík napojenie na Rusko odmietajú. Kaliňákove „žarty“ sa nepáčili ani jeho vlastným

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v mene ministra vnútra počas pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok v NR SR deklarovala, že MV bude konanie o vykonávaní medzinárodných sankcií voči Marčevskému iniciovať, ak sa naplnia jeho zákonné dôvody.

Marčevskij sa podľa českej vlády a spravodajských služieb spolu s ďalším ukrajinským proruským politikom Viktorom Medvedčukom prostredníctvom Voice of Europe snažili ovplyvňovať európskych politikov a niektorým z nich odovzdávať peniaze. Na český sankčný zoznam bol zaradený koncom marca, odvtedy sa zdržiava na Slovensku. Podnikateľ využíval dočasnú ochranu, ktorú získal ako „utečenec“ z Ukrajiny v prvej polovici roku 2022 od českého ministerstva vnútra.