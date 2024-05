Nepozornosť vodiča kamióna spôsobila na D1 nehodu troch vozidiel, výška škody je obrovská

Škody na vozidlách po nedeľňajšej zrážke dvoch nákladiakov a auta na diaľnici D1 v smere z Trnavy do Bratislavy predbežne vyčíslili na 150 000 eur. Jednu osobu previezli do nemocnice. Dychové skúšky u vodičov boli s negatívnym výsledkom. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Nehoda dvoch nákladných súprav a auta sa stala krátko po 23.00 h. Podľa doposiaľ zistených informácií 65-ročný vodič nákladnej súpravy sa plne nevenoval vedeniu vozidla a narazil do nákladného vozidla Národnej diaľničnej spoločnosti so signalizačným prívesom. Po náraze vozidlo spolu s ťahačom pokračovalo do ľavého jazdného pruhu, kde došlo k bočnému nárazu do auta.

Auto bolo podľa slov polície pritlačené k betónovým zvodidlám. „Tie boli následne posunuté do protismernej časti diaľnice,“ doplnila.