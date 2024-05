Hlasovací trojboj: Ministerky odvolávanie ustoja, osud FPU je spečatený. Hlas ustúpil, SNS si musí dávať pozor

Podľa politológ síce leží zodpovednosť v prípade FPU na pleciach SNS, no ak si pri riadení fondu nedá pozor, môžu tu vzniknúť podobné podozrenia z klientelizmu a netransparentnosti ako v minulosti.

Šimkovičová: Demokraciu nik neohrozuje, vláda a MK napĺňajú svoje sľuby Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Dolinková aj Šimkovičová tŕňom v oku opozície

Návrh na vyslovenie nedôvery Dolinkovej podali poslanci Progresívneho Slovenska (PS), KDH a hnutia Slovensko. SaS sa pod návrh nepodpísalo, poslankyňa Jana Bittó Cigániková to odôvodnila tým, že ministerku chcú odvolať tí, ktorí boli autormi plánu obnovy a ľudia, ktorí pracovali na reforme siete nemocníc. Za jej odvolanie však hlasovať budú. Medzi podpísanými sú bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko), bývalý štátny tajomník Peter Stachura (KDH) a Oskar Dvořák, bývalý sekčný riaditeľ, ktorý bol zodpovedný za optimalizáciu siete nemocníci.

Čítajte viac Ochranná ruka či ultimátum? Smer podržal Dolinkovú, čas má však už len do konca mesiaca

„Toto nie je zloženie hokejového útoku, ale toto je zloženie protiútoku proti slovenskému zdravotníctvu v predchádzajúcom volebnom období,“ bránil stranícku kolegyňu cez víkend v diskusii RTVS O 5 minút 12 minister práce Erik Tomáš. Zvyšok opozície chce pripraviť šéfku rezortu o kreslo kvôli zlyhaniam ohľadne Plánu obnovy a odolnosti, optimalizácii siete nemocníc či rozhodnutiu stavať namiesto Rázsoch univerzitnú nemocnicu v Ružinove.

O Rázsochách sa v súčasnosti ešte rokuje a ministerka chce predstaviť materiál k výstavbe novej univerzitnej nemocnice v Bratislave na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej túto stredu. Väčším tŕňom v oku je pre časť verejnosti a pre opozičných politikov ministerka kultúry Šimkovičová. Tú chceli odvolávať už vo februári, no poslanci PS nedodali dostatok podpisov. O týždeň ju napokon neodvolávali, keďže parlament nebol uznášaniaschopný. Vtedajší predseda parlamentu a novozvolený prezident Peter Pellegrini odložil mimoriadnu schôdzu na ďalšiu riadnu.

Holečková z KDH: SNS ide o zoštátnenie kultúry Video Zdroj: TV NR SR

Šimkovičová sa tak pred poslancov postavila v piatok ráno. „Pani ministerka Šimkovičová ničí slovenskú kultúru, ľudí, ktorí v nej pracujú aj inštitúcie, ktoré sú jej súčasťou,“ povedal líder PS Michal Šimečka. Podľa opozície riadi rezort veľmi chaoticky, kritizujú rýchle odvolávanie riaditeľov inštitúcií a že sa výrazne zaslúžila o etablovanie dezinformačnej scény vo verejnom priestore.

Vláda a rezort kultúry tu je na to, aby napĺňal vládne sľuby a záväzky, hovorila Šimkovičová v pléne čítajúc svoj príhovor. Posťažovala sa aj na výroky opozičných politikov či hercov a aj na to, že sa do nej „kope hlava nehlava“. Progresívcom ďalej odkázala, že nie sú schopní rešpektovať ani tie najobyčajnejšie princípy ľudskej slušnosti. Spomenula, že je za podporu LGBTI+ umelcov, a to tak, ako si to zaslúži ich talent a umenie, nie ideológia.

Opozícia kritizuje návrh o FPU: Je to vrcholný prejav arogancie vládnej moci Video Zdroj: TV NR SR

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity Radoslava Štefančíka sú výhrady opozície v prípade oboch ministeriek odôvodnené. „Obe nezvládajú svoje funkcie, hoci odpor verejnosti je pri každej iný. Obe pôsobenia nekompetentne, ale dôvody na odvolanie sa u pani Šimkovičovej násobia aj tým, že sa obklopila ešte najkompetentnejšími ľuďmi, než je ona sama. Vedľa takých ľudí, akými sú napríklad Šimkovičová či Machala, pôsobí ešte aj Andrej Danko ako Sókrates,“ myslí si.

Naopak politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Řádek si pri Dolinkovej nemyslí, že jej pôsobenie za posledného pol roka nadobudlo takú povahu, že by mala byť odvolaná. „Rozhodnutia, ktoré opozícia uvádza ako dôvody na jej odvolanie, môžu vzbudzovať otázky, ale zdravotníctvo je rezort, kde sa stretáva množstvo záujmov a nech by urobila čokoľvek, bolo by to „kontroverzné“,“ uviedol.

Čo sa týka Šimkovičovej, tá podľa neho nepatrí do verejných funkcií. „Okrem poznateľnosti na to nemá žiadnu dispozíciu. Na svojom mieste je len kvôli aktuálnemu rozdeleniu moci v rámci vládnej koalície. Z dnešného pohľadu neverím, že vo funkcii zostane počas celého vládneho obdobia. Postupom času vo vládne koalícii možno pochopia, že je pre nich politickou príťažou,“ dodal Řádek.

Fico v pléne nepodporil ani jednu

O odvolaní oboch ministeriek sa rokovalo až do úplného prerokovanie bodu – rokovací čas sa teda predĺžil. Debata o Dolinkovej trvala do štvrtka polnoci, o Šimkovičovej v piatok zhruba do piatej poobede. Zatiaľ jediným neúspešne odvolávaným ministrom štvrtej vlády premiéra Roberta Fica bol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Kým v jeho prípade Fico v pléne vystúpil, pri ministerkách to neplatí.

Foto: TASR, Pavel Neubauer SR ÚV MZ Fico Dolinková rokovanie kontrola TK BAX Na snímke vpravo predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a vľavo ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie po kontrolnom dni na ministerstve zdravotníctva.

Počas kontrolného dňa na rezorte kultúry však Šimkovičovú podporil, aby pokračovala v jej snahách urobiť kultúru čo najviac slovenskou a nie transsexuálnou. Ministerku Dolinkovú na druhej strane vyzval, aby kontrolovala pokračovanie prác na nemocniciach v Martine, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a Spišskej Novej Vsi, na ktoré sú naviazané peniaze z plánu obnovy. Podľa Fica to nemôže skončiť tak, že „šiestykrát nalejeme peniaze, oddlžíme nemocnice a o pár mesiacov, rok sme tam, kde teraz“.

Okrem toho sa už niekoľko týždňov v kuloároch povráva, že ju na rezorte zdravotníctva koaličníci zo Smeru nechcú a keby opozícia neprišla s návrhom na jej odvolanie, kroky by podnikol sám premiér. Erik Tomáš však akékoľvek špekulácie poprel s tým, že takéto „klebety“ roznáša len opozícia, lebo sa lídri vládnej koalície nehádajú pred kamerami. „Pani Dolinková aj pani Šimkovičová majú jasnú dôveru koalície vrátane predsedu vlády a nebudú odvolané. Žiadne ultimáta nie sú,“ povedal.

Čítajte viac Nebude to boj, ale permanentné napätie. Hlas a SNS sú znova na nože: Fico je ticho, aby koalícia prežila

Podľa Štefančíka tieto úvahy reálne byť môžu. „Ak Ficovi skutočne záleží na nejakom ministrovi, tak ho verejne podporí. U ministerky Dolinkovej však zatiaľ nevidno „kus dobrej roboty“. Ľudia ju kritizovali pre zrušené benefity u zubárov, málo sa hovorí o modernizácii starých alebo výstavbe nových nemocníc. Takže jej odvolanie je na mieste,“ uviedol. Politológ pripomína, že Šimkovičovú Fico podporil inak ako v pléne. „On ako skúsený politik si však sám musí uvedomovať, že s prácou súčasnej ministerky kultúry nemôže byť spokojný. Fico ju môže porovnávať napríklad s Marekom Maďaričom, niekdajším ministrom za Smer. No zatiaľ čo Maďarič vedel veľmi kompetentne a slušne komunikovať s kultúrnou obcou, u Šimkovičovej táto forma komunikácia ako aj odbornosť zatiaľ absentujú,“ myslí si.

Řádek predpokladá, že čiastočne ide mocenský kalkul Roberta Fica vo vzťahu k jeho partnerom vo vláde. „Ani jedna ministerka nepochádza z jeho strany. Nemá dôvod na osobitnú podporu. Šutaj Eštok formálne patrí k Hlasu, ale rétorikou a mentalitou patrí k Smeru. Bol mimoriadne iniciatívny hneď po nástupe do funkcie a premiér tak „vracia požičané“,“ myslí si politológ.

Hlas pri FPU upustil od hlavnej požiadavky

Do tretice sa v utorok bude hlasovať o FPU. Hlasovanie bolo kvôli sporu Hlasu a SNS niekoľkokrát preložené. Nakoniec však Hlas od svojej hlavnej požiadavky odstúpil. Súvisela s výčitkou opozície o tom, že ide o zoštátnenie fondu. SNS chce totiž preniesť rozhodovacie právomoci z odborných komisií na radu, v ktorej bude väčšinu tvorená nominantmi ministerky Šimkovičovej, teda SNS.

Opozícia chce odvolať Zuzanu Dolinkovú, vláda ju vo funkcii plne podporuje Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Podľa Tomáša Hlas nakoniec niektoré zmeny presadil. „Napríklad to, že sa systémovo uchopí folklór a ľudová tvorba. Som rád, že sa z tohto fondu bude môcť konečne financovať aj kultúrna infraštruktúra v regiónoch. Presadili sme si aj jedného zástupcu v rade fond z regiónov, zástupcu miest a obcí, chceli sme dvoch, bohužiaľ, je len jeden,“ uviedol.

„To, čo sa nám nepáči je, že prechádza rozhodovanie na radu fondu a nebudú mať právo finálne rozhodovať odborné komisie, ale rada fondu. Chceli sme zachovať taký postup, že rozhodnú odborné komisie a v odôvodnených prípadoch môže rada fondu zmeniť rozhodnutie odborných komisií. Toto nám neprešlo, ale kvôli tomu nebudeme búrať vládnu koalíciu. Pán Michelko nám sľúbil, že aj tak rada fondu bude vo väčšine prípadov rešpektovať závery odborných komisií,“ uviedol v nedeľnej diskusnej relácii.

Čítajte viac Hlas a SNS zhodu nenašli. Hlasovanie o osude FPU je neisté, opozícia hovorí o zoštátnení kultúry

Otázne je, ako budú hlasovať poslanci Hlasu Roman Malatinec a Ľubica Laššáková, bývalá ministerka kultúry. „Rozhodli sa, že to tak v rámci koalície bude, tak to budem rešpektovať,“ povedal Malatinec v piatok v parlamente. Návrh z dielne SNS tak zrejme získa potrebnú podporu. Minister práce dodal, že priamu politickú zodpovednosť za to preberá SNS. „Aj so všetkými procesmi, ktoré budú nasledovať. Za stranu Hlas sme urobili maximum v tejto situácii. Budeme to sledovať,“ povedal.

„Ak to fungovať nebude, ak sa to nejako ako systém rozpadne, politickú zodpovednosť bude musieť niesť SNS,“ dodal. Štefančík pripomína, že Hlas je pri komunikácii so SNS od začiatku v submisívnej polohe. „Zatiaľ čo SNS jasne a zreteľne komunikuje svoje požiadavky, v prípade Hlasu to chýba. Akoby jediným dôvodom na vznik Hlasu bol zvolenie straníckeho šéfa do najvyššej ústavnej funkcie. Od tohto momentu akoby sa vytratil dôvod na existenciu Hlasu,“ uviedol politológ.

V Hlase si podľa neho musia uvedomiť, že pre svoje návrhy majú z titulu lepšieho výsledku volieb vyššiu mieru legitimity. Řádek si však nemyslí, že Hlas ustupuje, ide skôr o sféry vplyvu. „Situáciu pri FPU vnímam prostredníctvom deliacich čiar vo vnútri vládnej koalície. Hlas môže mať prirodzene svoje predstavy o jeho fungovaní,“ uviedol s tým, že SNS vníma rezort kultúry ako celok a nemieni o ničom diskutovať. Aj podľa politológov je však zodpovednosť v prvom rade na pleciach SNS. „Jedna vládna strana sa však nemôže vyhovárať na druhú, pretože vysoká miera nedôvery jedného ministra môže k zemi ťahať celú vládnu koalíciu. Ale na to sú koaličné rady, aby tieto vnútrokoaličné problémy prebrali a našli spoločné riešenie,“ dodal Štefančík.

„Hlas v tomto prípade mohol žiadať, ale SNS tu chce vziať celú zodpovednosť za rezort. A ako vnímam minulé pôsobenie a súčasné schopnosti SNS, nie je vylúčené, že výsledky sa čoskoro dostavia,“ hovorí Řádek s tým, že pôsobenie SNS na niektorých rezortoch v minulosti bolo v lepšom prípade „rozpačité“. „Nebola to náhoda, keď Robert Fico bez informovania SNS odvolal bývalého ministerka Plavčana. Ak si SNS pri riadení FPU nedá pozor, môžu tu vzniknúť podobné podozrenia z klientelizmu a netransparentnos­ti,“ dodal politológ z trenčianskej univerzity.

Okrem toho nie je vylúčené, že sú benevolentnejší aj preto, aby sa nemuseli zaoberať snahami lídra SNS Andreja Danka uchmatnúť si post predsedu NR SR. „V pozícii troch najvyšších ústavných činiteľov Smer, Hlas a SNS v zastúpení Fico, Pellegrini, Danko by sme dokázali, aby tu Peter Pellegrini bol desať rokov prezident a Fico osem rokov premiérom,“ hovoril šéf Hlasu pred dvoma týždňami.