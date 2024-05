Mazákovo miesto je obsadené, novou šéfkou Súdnej rady sa stala sudkyňa Kosová

Archívny rozhovor s expredsedom Súdnej rady Jánom Mazákom Video Zdroj: TV Pravda

Za predsedníčku Súdnej rady ju pôvodne navrhovali členovia Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Peter Šamko, Marián Fečík, Peter Farkaš, Ľuboš Kunay. Navrhovatelia o Kosovej uviedli, že ide o dlhoročnú skúsenú sudkyňu s organizačnými schopnosťami, prirodzenou autoritou a vysokým morálnym a odborným kreditom.

Sudkyňa Pružinec Eren na zasadnutí povedala, že kým Mazáka navrhovali traja politickí nominanti, Kosovej nominácia vzišla z radov šiestich sudcov. Navrhovateľka si o novej predsedníčke tiež myslí, že bude garantom toho, že rada naplní podstatu slov spravodlivosť a nestrannosť. Je presvedčená, že po jej zvolení zavládne v rade dobrá atmosféra a bude zárukou toho, že svoje kompetencie bude vykonávať na základe zákona.

Podpredseda Súdnej rady Ján Gandžala na margo kandidátky Kosovej povedal, že jeho výhrady počas posledných rokov sa týkali skôr formálnej stránky Kosovej prejavu, no vždy oceňoval jej argumentáciu a schopnosť jasne veci pomenovať. Vníma ju ako osobu, ktorá nemá problém vecne komunikovať s ďalšími zložkami moci bez ohľadu na to, aké je ich nastavenie. Je to podľa neho faktor, ktorý u neho pri voľbe zrejme zaváži, povedal ešte pred samotným hlasovaním. „Je nesporné, že Súdna rada potrebuje mať predsedu,“ podotkol.

Sudkyňa má podľa Gandžalu odborné pozadie. Má naštudované a ovláda zákony, ktoré sa týkajú Súdnej rady, má tiež podľa neho dostatočný nadhľad, a preto, keďže nie je ďalší potenciálny kandidát, si myslí, že "bude dobrá voľba.

Ďalší z členov rady sudca Jaroslav Klátik o nej povedal, že nemá problém kritizovať, nehovorí v inotajoch a páči sa mu na nej, že skritizovala aj súčasné pomery. „Nie je súd, na ktorom by nemala svoj nepísaný fanklub.“

Návrh kandidáta na voľbu predsedu Súdnej rady môžu podať najmenej traja jej členovia. Stačí, ak tak vykonajú priamo v deň hlasovania, teda na zasadnutí Súdnej rady. Kandidát môže vzísť len z členov rady. Na zvolenie nového predsedu je nutná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Súdnej rady.

Kto je Marcela Kosová? Marcela Kosová je sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, od 1. februára 2017 je na súde predsedníčkou senátu. V rokoch 2013–2014 bola poverená zastupovaním podpredsedu Okresného súdu Bratislava V. Pôsobila aj na Okresnom súde v Leviciach (1998 – 2004), kde sa takisto zaoberala trestnou agendou. Členkou Súdnej rady zvolenou sudcami sa prvýkrát stala v júni 2017, mandát obhájila v roku 2022. Kosová bola členkou Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska vo funkcii predsedníčky nitrianskej sekcie (2002–2004). Pôsobila aj ako členka Pracovnej skupiny pre tvorbu legislatívy a implementáciu projektu elektronického systému monitorovania osôb (2013–2014). Okrem toho zastávala funkciu šéfky Sudcovskej rady pri Krajskom súde v Bratislave (2016 – 2021). V roku 2021 začala pôsobiť ako členka Legislatívneho výboru Združenia sudcov Slovenska, kde pôsobí podľa životopisu doposiaľ. Kosová je držiteľkou Ocenenia Združenia sudcov Slovenska z roku 2022 za dôsledné presadzovanie cieľov združenia pri výkone funkcie členky Súdnej rady. Kosová vyštudovala Gymnázium v Leviciach a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Odbornú justičnú skúšku absolvovala v roku 1997.

Mazák už členom rady nie je

Členovia Súdnej rady odvolali Jána Mazáka z funkcie jej predsedu na aprílovom zasadnutí. Za návrh na jeho odvolanie hlasovalo desať členov rady, dvaja sa zdržali hlasovania, nikto nebol proti, štyria nehlasovali. Na odvolanie bolo potrebných minimálne desať hlasov. Mazák prišiel aj o post člena rady, začiatkom mája ho spolu s Andrejom Majerníkom odvolali poslanci parlamentu. Osemnásťčlenná Súdna rada tak nateraz nie je kompletná.

Za odvolanie Majerníka hlasovalo 78 zo 141 prítomných poslancov, proti bolo 63. Odvolanie Mazáka podporilo rovnako 78 zo 141 poslancov a proti bolo 63. Návrh na odvolanie členov rady volených parlamentom podalo 79 poslancov koalície. Odôvodnili ho stratou dôvery a pochybnosťami o svedomitom výkone právomocí členov. Opozícia i odvolávaní členovia to namietali.

Mazák sa následne so sťažnosťou proti jeho odvolaniu z funkcie obrátil na Ústavný súd. Kosová v utorok na zasadnutí uviedla, že ÚS túto sťažnosť odmietol ako zjavne neopodstatnenú. „Odôvodnenie tohto uznesenia je povrchné, nepresvedčivé a zásadne sa vôbec nevyrovnalo s vážnymi skutkovými, ale aj právnymi námietkami, ktoré som uviedol v ústavnej sťažnosti,“ povedal Mazák pre TASR. Rozhodnutie považuje za rozporné nielen s princípmi právneho štátu, ale aj s dohovorom o ľudských právach. Avizuje preto podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).

Mazák v ústavnej sťažnosti žiadal zrušiť uznesenie, ktorým ho Súdna rada odvolala z funkcie jej predsedu, vrátenie veci Súdnej rade na ďalšie konanie i priznanie finančného zadosťučinenia 50 000 eur. Domáhal sa vyslovenia porušenia základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok. Okrem iného argumentoval nedostatkom času na prípravu, zaujatosťou člena Súdnej rady i nedostatočným odôvodnením a nepreukázaním opakovaného porušenia povinností.

Otázky a odpovede o Súdnej rade

Koľko členov má Súdna rada?

Súdna rada sa skladá z osemnástich členov; deviati členovia sú volení sudcami Slovenskej republiky, traja členovia sú vymenovaní prezidentom republiky, traja členovia sú vymenovaní vládou a traja členovia sú volení národnou radou.

Ako sa volí člen rady?

Zostava Súdnej rady je rozdelená v pomere deväť sudcov a deväť „nesudcov“. Z celkovo osemnástich členov sú deviati členovia volení sudcami Slovenskej republiky, z toho si jedného volí Najvyšší súd a Najvyšší správny súd a ôsmich sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch. Troch „nesudcov“ menuje hlava štátu, troch vláda a traja sú volení parlamentom.

Kto sa môže stať členom rady?

Členom rady môžu byť sudcovia aj „nesudcovia“. Musí ísť o bezúhonné osoby, teda také, ktoré neboli právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin, s minimálne 15-ročnou odbornou praxou. Prezident, parlament a vláda môžu vymenovať len osoby, ktoré nie sú sudcami.

Ako dlho trvá mandát člena Súdnej rady?

Súdna rada je ústavou zriadený orgán sudcovskej legitimity. Jej členovia sú volení alebo vymenúvaní na obdobie piatich rokov. Ich mandát môže trvať najviac dve funkčné obdobia po sebe.

Kedy zaniká funkcia predsedu súdnej rady?

Šéfovi rady zaniká funkcia uplynutím funkčného obdobia člena rady, vzdaním sa funkcie, odvolaním smrťou, neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkciu alebo ak predsedu rady už nemožno považovať za bezúhonného. Návrh na odvolanie predsedu môžu podať najmenej piati členovia rady. Odvolať ho môžu, ak jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo jej dobrá povesť, alebo ak mu zdravotný stav nedovoľuje riadne vykonávať povinnosť, a tiež ak opakovane porušuje svoje povinnosti.

Kedy zaniká funkcia člena?

Funkcia člena rady zaniká uplynutím funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia funkcia člena zaniká preložením člena, ktorý nie je sudcom na súd, vzdaním sa funkcie, dovolaním člena, smrťou, porušením výkonu funkcie.

Prečo Mazák skončil?

Ján Mazák je bývalým predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Predsedom Súdnej rady sa stal v júni 2020 po nástupe vlády Igora Matoviča a vo funkcii nahradil Lenku Praženkovú, ktorá sa postu vzdala. Súdna rada si ho zvolila vtedy za predsedu 13 hlasmi zo 16 prítomných. Mazák mal v roku 2020 podporu napríklad aj vtedajšej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorá o ňom povedala, že je odbornou aj morálnou autoritou. Do Súdnej rady sa dostal ako nominant parlamentu v apríli 2020.

Akú podporu má Harabin?

Nomináciu bývalého predsedu Najvyššieho súdu a neúspešného prezidentského kandidáta Štefana Harabina na post člena Súdnej rady navrhla Slovenská národná rada Andreja Danka. Možnosť nominácie podľa poslanca Rudolfa Huliaka vyplýva strane z koaličnej dohody. Tibor Gašpar zo Smeru označil zhodu na nominovaní Harabina za člena rady za problematickú, Smer nateraz podľa neho nemá svojho kandidáta. Ak by malo ísť o jednotnú nomináciu Harabina celej koalície, potreboval by podporu všetkých troch strán. Možnosť navrhnúť člena má aj Hlas, na kandidátovi sa musia najskôr zhodnúť v klube.

Na tom, že Harabin by sa nemal stať členom Súdnej rady sa v diskusii v ta3 zhodli aj poslanci parlamentu Richard Glück (Smer), Lucia Plaváková (PS) a Marián Čaučík (KDH). S prípadnou nomináciou Harabina nie sú podľa poslanca Samuela Migaľa úplne stotožnení ani v Hlase.