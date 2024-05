Poslanci okresali detské pohotovosti, zatvárať budú už o ôsmej večer

Detské pohotovosti budú od začiatku júla fungovať do dvadsiatej hodiny, v súčasnosti je to do dvadsiatej druhej. Parlament v rámci novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti schválil pozmeňovací návrh predložený poslancom Petrom Slyškom, ktorý upravuje poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast počas pracovných dní na dobu od šestnástej do dvadsiatej hodiny.

Počas sviatkov budú detské pohotovosti ordinovať od ôsmej do dvadsiatej hodiny. Poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých ostáva v čase od šestnástej do dvadsiatej druhej hodiny počas pracovných dní a v dňoch pracovného pokoja od siedmej do dvadsiatej druhej hodiny.

Nová legislatíva upravuje aj ordinačné hodiny pediatrov v bežných ambulanciách. Pacientom budú k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň do 16.00 h.

“Hlavným účelom predmetnej úpravy je odbremeniť súčasných primárnych pediatrov tak, aby mali väčší priestor na odpočinok a boli schopní nasledujúci deň zabezpečiť zdravotnú starostlivosť o detských pacientov vo svojich pediatrických ambulanciách,” uvádza sa v predkladanom dokumente. Pozmeňovací návrh zároveň upravuje počet odpracovaných hodín lekárov v ambulanciách na 35 hodín bez doplnkových ordinačných hodín týždenne. Táto zdravotná starostlivosť musí byť u pediatrov poskytovaná najmenej raz do týždňa do šestnástej hodiny a u lekárov pre dospelých minimálne dvakrát do týždňa do pätnástej hodiny. Rezort zdravotníctva tak chce zvýšiť a zároveň zabezpečiť rovnomernú dostupnosť ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast počas dňa.

Poslanci schválili aj zmenu v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a nemocníc, kde po novom bude možnosť vydávať vyhlášku o kategorizácii aj v priebehu roka. Taktiež sa predlžujú lehoty pri viacerých úkonoch o jeden rok aby boli odstránené implementačné nedostatky a boli dostupné kvalitnejšie dáta. „Odkladom účinnosti sa v prípade nedostatkov vo vyhláške umožňuje zdravotným poisťovniam prechodne do konca roka 2024 flexibilnejšie zazmluvňovať medicínske programy. Zároveň do konca roka 2025 nebude Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonávať kontrolu povinnosti vyplývajúcich zo zákona,” píše sa v spoločnej správe.