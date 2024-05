Hanzlovičová: Problém s odbornosťou vyučovania máme, odkedy ruštinu začala nahrádzať angličtina

Hanzlovičová: Nestačí, aby bol dobrý učiteľ len expertom na obsah predmetu, musí to vedieť aj podať ďalej Video Zdroj: TV Pravda

Slabá kvalita vyučovania sa do veľkej miery odzrkadľuje aj na samotných žiakoch. Výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA pod taktovkou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ukázali Slovensko ako krajinu, kde mnohí z nich bežne nerozumejú tomu, čo čítajú, oproti minulým meraniam majú výrazne horšie výsledky v matematike, nedarí sa im ani v prírodných vedách a celkové výsledky Slovenska aj v rámci OECD sú hlboko podpriemerné. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) to nazval dokonca „národnou tragédiou“.

„Tento problém evidujeme už dlhé roky. Nie je to len fyzika, matematika, chémia, či biológia, ale samozrejme aj jazyky. Prvýkrát to bolo vidieť, keď na školách nahrádzala angličtina ako cudzí jazyk ruštinu,“ vysvetľuje v rozhovore Hanzlovičová. Pripomína, ako prvostupniari-jazykári museli začať chodiť na doškoľovania cudzieho jazyka, narýchlo sa učiť po anglicky, lebo vyštudovaných angličtinárov bol akútny nedostatok. Teraz sa podľa nej deje niečo podobné.

Rýchle preškolenie však podľa nej nestačí. „Jedna stránka veci je problém nedostatku učiteľov, druhá to, že deti majú veľmi komplikovaný vzťah k prírodovedným predmetom, často tieto hodiny nemajú radi. Učivo býva komplikovanejšie, vyžaduje logické myslenie, učiteľ musí mať skutočný vzťah k predmetu, k tomu učivu a poznať svoju triedu, hovorí ďalej.

Za pozitívnymi príkladmi, ako sa to dá, však ani netreba cestovať ďaleko. „Je pritom viacero škôl, ktoré to zvládajú. Vedia veľmi pekne nakombinovať chémiu s fyzikou, prepojiť tie vedomosti a predmety. A na to existujú aj aprobácie, kedy učitelia, ktorí skončia pedagogickú fakultu s aprobáciami, pripravujú sa na tieto medzipredmetné prierezy cielene. To je niečo úplne iné, ako keď príde učiteľ dejepisu a zrazu mu dajú odučiť fyziku,“ upozorňuje.

V rozhovore sa tiež pýtame:

Aké sú kľúčové vlastnosti dobrého učiteľa, ktorý vie zaujať aj pri neobľúbených predmetoch

Prečo sa nedostatočný záujem o niektoré pedagogické odbory začína už na prvom stupni

Ako by sa mohol systém upraviť, aby fungoval efektívnejšie

Čo by pomohlo samotným učiteľom, aby lepšie učili

Či je päťka z písomky vizitkou zlého žiaka, alebo pedagóga