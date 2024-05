Hlasovanie sa blíži, koalícia dohodu o FPU stále nemá. Laššáková: Nepáči sa mi prístup niektorých kolegov, že „uvidíme“

Farkašovský Video Zdroj: TV Pravda

Poslanec za SNS Karol Farkašovský uviedol, že sa v koalícii stále diskutuje. Podľa exministerky kultúry a poslankyne za Hlas Ľubice Laššákovej, čo malo byť kreované, sa už dokreovalo. No nie tak, ako si predstavovali. Schválenie zákona však viazne primárne na ministerke Šimkovičovej.

A kým líder SNS Andrej Danko mal byť ochotný pristúpiť na nejaké zmeny, ktoré požadovali poslanci Hlasu, šéfka kultúry trvá na svojom. V kuloároch sa už totiž dlho hovorí o tom, že rezort patrí jej a podľa toho sa má aj rozhodovať.

Opozícia kritizuje návrh zákona o FPU Video TV Pravda

Dohody brzdí Šimkovičová

Poslanci koalície krátko pred dvanástou podporili obe ministerky. Obe dostali hlasy 78 poslancov koalície. Zákon o FPU však takúto podporu zatiaľ nemá. „Uvidíme, ministerky sme podržali tak, ako sa má na koaličnú partiu. Pokiaľ ide o zákon o FPU, ten sa ešte kreuje,“ uviedol Farkašovský. „Ešte sa diskutuje,“ povedal na margo dohody v koalícii.

Zatiaľ teda nie je jasné, aký osud čaká zákon, ktorý sa nečakane natiahol na takmer tri týždne. Hlasovanie sa niekoľkokrát odkladalo a rozprava sa otvorila ešte len minulý týždeň vo štvrtok. Z radov Hlasu sa ozýva, že ak chcela ministerka Šimkovičová presadiť svoje, mala ísť cestou vládneho a nie poslaneckého zákona. V Hlase podľa informácií Pravdy očakávali, že keď sa rozhodlo SNS ísť cestou poslaneckého návrhu, budú pripomienky prijaté a nebude sa takýmto spôsobom naťahovať.

„Čo malo byť kreované, sa dokreovalo. Síce možno nie tak, ako sme s pánom kolegom Malatincom chceli, ale v poriadku, rešpektujem,“ uviedla pre Pravdu Laššáková. Hlasovanie je zatiaľ plánované na 17-tu. V pléne však aktuálne prebieha debata k návrhu na skrátené legislatívne konanie k zákonu o ochrane prírody. Nie je tak jasné, či poslanci dnes o FPU stihnú hlasovať.

Laššáková mala spolu s jej straníckym kolegom a členom kultúrneho výboru Romanom Malatincom pripravený pozmeňujúci návrh. „Určite by upokojil aj odborníkov, profesionálov v tejto oblasti a čo je dôležité, bolo by nápomocný celej kultúrnej obci.

Naše návrhy v pozmeňujúcom návrhu smerovali k tomu, aby aj regióny mali svojich zástupcov v rade,“ povedala poslankyňa s tým, že požadovali dvoch zástupcov.

Matúš Šutaj Eštok Video Zdroj: TV Pravda

Hlavnou požiadavkou bolo, aby sa úplne neobmedzovala rozhodovacia povinnosť odborných komisií. „No treba povedať, že v podstate sa nám sa nám dostalo akurát teda toho zadosťučinenia, že v tej rade budeme mať jedného zástupcu regiónov,“ povedala.

Minister práce Erik Tomáš (Hlas) cez víkend uviedol, že poslanec SNS Roman Michelko, ktorý je predkladateľom návrhu o zmenách v FPU, Hlasu garantoval, že sa bude rada vo väčšine prípadov riadiť rozhodnutiami odborných komisií. „Sľuby sa sľubujú, ale realita ukáže, do akej miery tieto sľuby boli naplnené. Mne sa napríklad nepáčia veľmi ani ubezpečenia niektorých kolegov, že veď sa uvidí, ako to bude a keď to teda nepôjde dobrým smerom, že sa o tom bude opätovne rokovať o pol roka, kedy to umožňuje rokovací poriadok,“ skonštatovala Laššáková pre Pravdu. O tom, že „uvidíme, ako to pôjde“ hovoril ešte minulý týždeň napríklad poslanec Smeru Dušan Jarjabek.

Ak nebudeme spokojní, predložíme nový návrh

„Veľmi sa mi to nepáči, pretože ak máme niečo prijať, a máme tých zákonov a návrhov veľmi veľa, tak proste prijímame také zákony, o ktorých sme už teraz presvedčen9, že keď ho prijímame, tak bude v poriadku a bude fungovať na veky vekov,“ myslí si poslankyňa Hlasu.

Ak sa teda zákon schváli v podobe, v akej sa o ňom aktuálne v parlamente diskutuje, a fungovanie FPU sa nebude poslancom v Hlase pozdávať, prídu s novým návrhom. „Určite áno. Ja som aj niekoľkokrát hovorila, že to budem veľmi podrobne sledovať, pretože ako bývalá ministerka kultúry, otvorene sa priznám, že som mala trochu problém s tým, ako niektoré zdroje odchádzajú z FPU, ale keď boli nejaké pochybnosti, tak som sa stretla s ľuďmi z FPU a vydiskutovali sme si veľmi veľa vecí,“ reagovala.

Pripomenula, že v čase, kedy rezort viedla, fungoval aj inštitút, podľa ktorého minister mal možnosť istú čiastku – 20 percent prostriedkov, ktoré išli do fondu a o ktoré musel požiadať listom – dať inštitúciám alebo podujatiam, o ktorých je presvedčený, že zužitkujú tieto peniaze dobre. „Ja som tak napríklad urobila v prípade ochotníckych divadiel alebo v prípade podpory regionálnej kultúry, takže isteže to budem veľmi sledovať, pretože ma zaujíma, akým smerom sa tieto verejnoprávne peniaze budú do širokého prostredia slovenskej kultúry rozdeľovať,“ uviedla.

Danko chce koaličnú radu

Zatiaľ teda nie je jasné, či stihnú poslanci o FPU hlasovať už dnes, no možností je niekoľko. Zákon by mohol prejsť tak, že sa Laššáková a Malatinec pri hlasovaní zdržia, čo jeho schválenie neovplyvní. Alebo by sa mohlo hlasovanie opäť odložiť, prípadne by

rozprava mohla pokračovať až na ďalšej riadnej schôdzi so začiatkom 11. júna. Opätovnému odkladaniu hlasovania však v koalícii nie sú naklonení ani napriek nesúhlasu Hlasu.

Laššáková však popiera, že by Hlas ustúpil SNS kvôli tomu, aby líder SNS Andrej Danko nevystrkoval rožky pri stále neobsadením poste šéfa Národnej rady SR (NR SR). „Nie. Vec tak vôbec nestojí a priznám sa, že to počujem od vás prvýkrát, že by to mal byť nejaký ústupok preto, aby sa, ak som dobre pochopila, neotvárala koaličná zmluva,“ zhodnotila pre Pravdu. „Myslím si, že toto ani netreba vôbec spájať. Jednoducho koaličná dohoda je podpísaná, koaličná zmluva platí a je v nej jasne napísané, že post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky patrí strane Hlas – sociálna demokracia,“ zdôraznila postoj, v ktorom je Hlas už od zvolenia Petra Pellegriniho za prezidenta jednotný.

„To, že by sa malo, po slovensky povedané, handlovať, že vy nám toto a my vám to toto… to nie. Nebola by som rada, keby sa to prezentovalo takýmto smerom, pretože to nie je pravda. Nakoniec, o FPU ešte budeme hlasovať. Uvidíme ako to všetko dopadne, ale je pravda , že to naťahujeme veľmi dlho,“ povedala Laššáková s tým, že ešte nevie, ako bude hlasovať.

„Sme v politike. Možné je všetko, fakt všetko,“ povedala na margo toho, ako môže hlasovanie dopadnúť. Dôvodom nejasného rozhodnutia je aj to, že Hlas mal tri požiadavky. „Z tých troch požiadaviek, ktoré som tlmočila v pozmeňujúcom návrhu, sme mali len jeden taký malilinký ústupok v podobe toho jedného regionálneho odborníka v rade,“ dodala.

Okrem toho by sa mala v blízkej dobe konať koaličná rada, ktorú chce iniciovať Danko. Líder SNS je totiž nespokojný aj s tým, že stále nevie meno nového šéfa Hlasu. Na koaličné rady zatiaľ stále chodí Pellegrini. „Sme otvorení tomu, aby bola zvolaná koaličná rada, nemáme s tým problém. Samozrejme, že sa jej zúčastníme, nie je ešte určený termín,“ uviedol šéf poslaneckého klubu Hlasu Róbert Puci. „Žiadne otváranie koaličnej zmluvy nie je na stole,“ dodal.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) na margo Dankovej nespokojnosti uviedol, že chápe, že jeden z koaličných partnerov chce kvôli stabilite vedieť personálne zloženie partnera. „Veď sa to dozvie,“ reagoval. „Vnímam to tak, že mu záleží na stabilite koalície a že chce vedieť, s kým bude sedieť za spoločným koaličným stolom. My si to vnútri Hlasu vysporiadame a 1. júna zvolíme nového predsedu,“ pokračoval.

„V rámci nejakých debát, aby pán Danko mal istotu toho, že koalícia bude naďalej stabilne fungovať, možno už v pondelok dostane predbežnú informáciu,“ dodal s tým, že na meno si bude musieť verejnosť ešte počkať. Nepotvrdil ani to, či by mohol byť šéfom práve on. Okrem Šutaja Eštoka sa skloňuje aj meno ministerky hospodárstva Denisy Sakovej.

Na margo stability v koalícii uviedol, že je úplne prirodzené, ak sa rozprávajú aj o iných témach. „Ja to nevnímam ako porážku,“ uviedol na margo hlasovania o FPU. „Ste v koalícii a v koalícii musíte vždy prijímať aj určité kompromisy,“ povedal s tým, že Hlas bude tichá, ale pomerne výrazná sila v koalícii. Pri šéfovi NR SR však kompromis nepripúšťa. Hlas si bude nové vedenie voliť 1. júna v Košiciach.