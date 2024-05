Slovensko kúpi protivzdušnú obranu od Izraela. Kaliňák odletí vyjednávať o zmluve na šesť batérií systému Barak

Kaliňák: Memorandum medzi Slovenskom a Azerbajdžanom je o tom, aby sme mali možnosť rozvíjať náš obranný priemysel Video Zdroj: TV Pravda

Chrániť slovenské nebo by mali izraelské systémy stredného dosahu Barak MX. Minister obrany Robert Kaliňák v utorok potvrdil zámer obstarať protivzdušnú obranu od vlády Benjamina Netanjahua. Nákup práve tohto systému sa skloňoval už dlhšie, šéf slovenskej obrany však priblížil, že investícia do ochrany vzdušného priestoru bude násobne väčšia, než sa predpokladalo.

„Momentálne je najcitlivejšia vec protivzdušná obrana. Teraz sme vo fáze uzatvárania zmluvy, prebiehajú posledné diskusie ešte s viacerými uchádzačmi. Mohli by sme mať zmluvu na plnohodnotný systém protivzdušnej obrany zo šiestich batérií, ktoré by mohli účinne pokryť nielen strategické ciele, ale aj civilné ciele v Slovenskej republike,“ uviedol Kaliňák počas panelovej diskusie k 20. výročiu vstupu Slovenska do NATO v rámci veľtrhu vojenskej techniky IDEB Defence & Security.

Minister obrany pre Pravdu ďalej uviedol, že budúci týždeň má odcestovať na rokovania do Izraela, aby prebral detaily dohody. „Rokujeme o tom dlhšie, proces značne ovplyvnilo aj to, že Irán začal bombardovať Izrael. Teraz ide o konečnú cenu, rozpätie je v stovkách miliónov eur,“ uviedol Kaliňák. Povedať konkrétnu výšku nákladov na nákup šiestich batérií systému protivzdušnej obrany nechcel, poznamenal len, že ide o sumu nad pol miliardy eur. Kúpnu zmluvu chce minister podpísať ešte do leta.

Investícia za takmer 800 miliónov

Jedna batéria systému Barak so strediskom riadenia streľby, radarom a tromi odpaľovacími zariadeniami schopnými niesť po osem rakiet, stojí 128,1 milióna eur. Kúpa šiestich batérií by teda pri jednoduchom prepočte stála slovenskú štátnu kasu necelých 770 miliónov eur. Ódorova vláda, ktorá schválila zámer zaobstarať izraelské systémy, vlani rátala s kúpou len jednej batérie a s nákladmi do 200 miliónov eur.

Cenu nákupu do značnej miery môže ovplyvniť typ rakiet, ktoré slovenská vláda bude chcieť nakúpiť. Systém Barak totiž môže odpaľovať tri rôzne druhy striel s rôznym dostrelom, pričom tá najvýkonnejšia má dosah až 150 km. V rámci hodnotenia ponúk, ktoré vlani vykonávali odborníci ministerstva obrany, Slovensko požadovalo rakety stredného dosahu a aj uvádzaná nízka cena napovedá, že ide o strely s dosahom 35 km. Ak by sa Kaliňákov rezort rozhodol pre nákup najvýkonnejších rakiet, cena zmluvy by sa vyšplhala ešte vyššie.

Izraelský protivzdušný systém Barak MX.

Bývalý minister obrany a bezpečnostný expert Martin Sklenár však upozorňuje, že odpočet ceny nie je taký jednoduchý. „V praxi sa cena skladá z viacerých časti, jedna je výroba toho produktu, ale dôležitý je aj tréning, vyškolenie obsluhy, servis, dodávky náhradných dielov. Nie je možné zjednodušene odhadnúť, koľko to bude stáť,“ povedal pre Pravdu. Podľa odborníka treba predpokladať, že pri nákupe väčšieho počtu batérií dôjde aj k určitým úsporám. „Lebo napríklad náhradné diely sa neprenásobia nejakým koeficientom. Veľká časť ceny závisí od množstva munície, ktoré si nakúpite hneď na začiatku. Ak sa oni rozhodnú kúpiť viac munície, tak cena môže byť násobne vyššia. Ak to bude bez munície, tak to bude výrazne menšia suma. Je tam viacero premenných, ktoré tú sumu relativizujú,“ zdôvodnil. Úradnícka vláda priestor na takýto drahý nákup nemala, Kaliňák si však môže podľa generála Pavla Macka dovoliť aj takéto drahé obchody. „Bude to on, kto zabezpečil nákup PVO. Aj keď splácať to budú ešte tri ďalšie vlády,“ poznamenal.

Odborníci zámer pochválili

Úradnícka vláda síce vlani rátala s nákupom iba jedného systému Barak, do budúcna však odporúčala obstarávanie ďalších batérií. Navrhovaný kontrakt totiž zahŕňal možnosť podpísania opcií s dodávateľom. Znamená to, že ak by izraelský systém ukázal svoju efektívnosť a vojaci by boli s jeho výkonom spokojní, Slovensko by mohlo nakúpiť aj ďalšie batérie za vopred stanovených podmienok. Ministerstvo obrany zatiaľ nechce prezradiť, či ide kupovať hneď šesť systémov, alebo do kontraktu uvedie možnosť opcie.

Generál Macko správu o nákupe väčšieho počtu protiraketových systémov hodnotí pozitívne. „Tých šesť, ktoré chce kúpiť minister Kaliňák, je to minimum, ktoré potrebujeme. Pokiaľ nemáme systémy ďalekého dosahu, tak ich vieme kompenzovať systémami stredného dosahu, ale potrebujeme ich viac,“ zdôraznil pre Pravdu. Poukázal však na to, že ak by sa kupovalo hneď šesť batérií, na ich dodanie budeme musieť počkať. Prichádzať budú postupne a tá prvá objednaná batéria nebude na Slovensku skôr ako o dva roky. „A to závisí od toho, ako sa bude vyvíjať situácia na Blízkom východe. Prebiehajúca vojna v Gaze a spory s Iránom majú dosah na schopnosť Izraelčanov to včas vyrobiť a dodať. Toto sú komplexné systémy. Teoreticky by mohli byť dodané skôr, keď by došlo k upokojeniu situácie a Izrael by už mal vo výrobe niečo rozpracované,“ rozmýšľa generál.

Úradnícky minister obrany Martin Sklenár, za ktorého rezort prišiel so zámerom kúpiť Baraky, tiež vníma Kaliňákov zámer ako dobrú správu. „Neviem, či by sa pomocou šiestich batérií dalo ochrániť všetky ciele na Slovensku, ako to hodnotí minister Kaliňák, tu ide o to, čo oni považujú za ciele. Ale určite šesť batérií dokáže ochrániť viac územia ako jedna,“ uviedol pre Pravdu. Macko k tomu dopĺňa, že obrovskou výhodou Baraku je to, že je modulárny. „Lebo potom do neho vieme dokúpiť aj podstatne drahšie rakety ďlhšieho dosahu, pričom radary zostávajú rovnaké,“ uviedol.

Nebo chránia susedia

Slovensko dnes nemá k dispozícii žiaden strategický protivzdušný systém. Začiatkom apríla na vojenskej základni v Malackách skončil posledný z nich – taliansky SAMP/T. Oficiálne nám ho Rím požičal na jeden rok ako náhradu za starý sovietsky systém S-300, ktorý sme darovali Ukrajine. Po vypuknutí vojny na území susednej krajiny vtedajšia vláda Eduarda Hegera (Demokrati) rozhodla časť protiraketových zbraní odovzdať brániacemu sa štátu. Spojenci zo Severoatlantickej aliancie sa zároveň zaviazali, že budú chrániť naše nebo, kým vláda nezaobstará náhradu za darované systémy.

Vzdušný priestor po odchode S-300 dočasne chránili štyri batérie systému Patriot – dve požičalo Nemecko, jednu Holandsko a jednu USA. Časom však americké systémy zo Slovenska odišli, dve posledné batérie opustili naše územie vlani v lete. Časť Patriotov pred rokom nahradila batéria systému SAMP, ktorú talianska vláda stiahla pred mesiacom.

Momentálne je ochrana slovenského vzdušného priestoru zabezpečená dvoma systémami Mantis s krátkym dosahom, ktoré nám natrvalo a bezodplatne poskytlo Nemecko. S ochranou neba tiež pomáhajú susedné krajiny. Stíhačky z flotíl ozbrojených síl Českej republiky, Poľska a Maďarska strážia naše územie v rámci takzvaného air policingu. Izraelský systém Barak by mal doplniť tento ochranný dáždnik. V lete by tiež na Slovensko mali prísť prvé stíhačky F-16 z USA, ktoré takisto budú zapojené do ochrany neba a postupne preberú túto úlohu od spojencov.