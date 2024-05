Tomáš v Ide o pravdu: Kandidáta na šéfa Hlasu by mal vybrať "otec - zakladateľ" Pellegrini. Peniaze z II. piliera nikomu nevezmeme

Otázka voľby predsedu NR SR nie je témou dňa, čaká sa na výsledky eurovolieb, uviedol Erik Tomáš (Hlas) v relácii Ide o pravdu. Pripomenul, že šéf SNS Andrej Danko kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu - ak by uspel a rozhodol sa, že takýto mandát využije, bola by bezpredmetná debata o jeho ambícii stať sa šéfom slovenského parlamentu.

Pozrite si debatu Petra Bielika a Erika Tomáša Video

Erik Tomáš je jeden z kandidátov na uvoľnený post šéfa strany Hlas, keďže doterajší predseda Peter Pellegrini bol zvolený za prezidenta. Podľa Tomáša by mal mať ako „otec – zakladateľ“ kľúčové slovo pri určení toho, kto by mal byť na čele strany. Jasné slovo by mal povedať ešte pred svojou inauguráciou, ktorá bude v polovici júna. V prvý júnový deň bude snem strany Hlas, kde by už mal byť zvolený aj nový predseda strany.

Tomáš je rád, že sa debata o prípadnom použití peňazí z II. piliera na cesty a diaľnice vrátila do racionálnej roviny. Táto myšlienka podľa neho nie je nová a objavovala sa aj za predchádzajúcich vlád. Jeho rezort nič nepripravuje a zatiaľ ide len o staronovú úvahu premiéra Roberta Fica, či nevyužiť tieto peniaze pre investície na Slovensku. Má ísť o investíciu, čiže ľuďom by sa tie peniaze vrátili aj s primeraným výnosom. „Nikto im tie peniaze nemôže zobrať aj preto, že II. pilier je zakotvený v ústave,“ dodal.

Zdroje na trinásty dôchodok bude hľadať koalícia šetrením, uviedol Tomáš. V prípade zvyšovania príjmov štátu cez dane podľa neho to budú len „dane opäť na nejaké nezdravé tovary, nezdravé služby, alebo mimoriadne dane pre bohatých – banky a podobne. Ideme sa pozrieť aj na niektoré iné opatrenia…“.

„Pri konsolidácii nesmie dochádzať k znižovaniu sociálneho štandardu ľudí, toto je naše pravidlo,“ povedal Tomáš.