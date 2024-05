Začala sa mimoriadna schôdza k zmenám v RTVS

Machala v Ide o pravdu: Zem nie je plochá, bola to odo mňa provokácia. V RTVS už protestujú, aj keď ešte nevedia, čo by sa malo zmeniť Video

Do diskusie sa prihlásilo písomne 40 rečníkov

Do diskusie k vládnemu návrhu zákona o Slovenskom rozhlase a televízii (STVR) sa prihlásilo 40 rečníkov. V úvode diskusie predstavila návrh ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Podľa rokovacieho poriadku môžu hocikedy požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Po vystúpeniach písomne prihlásených poslancov by mali mať možnosť prihlásiť sa zákonodarcovia aj ústne.

Poslanci v úvode rokovania odsúhlasili, že diskusia k vládnemu návrhu zákona v prvom čítaní bude trvať 24 hodín. Zároveň si zákonodarcovia o hodinu predĺžili rokovací deň, miesto do 19.00 h budú rokovať do 20.00 h. Skrátili si aj obedovú prestávku. Hlasovať o návrhu by mali vo štvrtok o 17.00 h.

Návrh nového zákona o STVR koncom apríla schválila vláda. Formálne nerozdeľuje súčasnú RTVS, mení však pravidlá kreovania orgánov telerozhlasu. Dňom jeho účinnosti má zaniknúť mandát súčasného riaditeľa Ľuboša Machaja i členov Rady RTVS.

Predstavitelia koalície argumentovali potrebou zmien neobjektívnosťou verejnoprávnej televízie a rozhlasu či neudržateľnosťou súčasného modelu fungovania. Opozícia, viacero mimovládnych organizácií i vedenie RTVS návrh kritizovali. Hovoria o účelových zmenách.