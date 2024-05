Rezortu vnútra hrozí pokuta 100-tisíc eur za postup v prípade „čurillovcov"

Úrad na ochranu oznamovateľov vedie konanie o správnom delikte voči Ministerstvu vnútra SR za postup rezortu v prípade príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že rozhodnutie by malo padnúť v najbližšom období. Ak by úrad napokon konštatoval, že rezort porušil zákon, do úvahy podľa portálu prichádza pokuta vo výške 100-tisíc eur.