VIDEO z atentátu na Fica: „Robo, poď sem,“ kričal útočník. Premiéra operovali hodiny, podľa Tarabu operácia dopadla dobre

„Robo, poď sem,“ mal kričať útočník a krátko na to vystrelil na premiéra Roberta Fica, ktorý po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vyšiel medzi ľudí. Neznámeho páchateľa spacifikovala ochranka a aktuálne je v rukách polície, prípad rieši NAKA. „Potvrdzujem atentát na premiéra,“ potvrdil pre Pravdu hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Fico je v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Operácia podľa informácií vicepremiéra Tarabu dopadla dobre a premiér nie je v ohrození života. Strelcom by mal byť podľa medializovaných informácií levický básnik Juraj Cintula.

Padnúť malo päť výstrelov, z toho jeden ho mal podľa očitej svedkyne zasiahnuť do hrude. Incident sa stal potom, čo premiér vyšiel medzi ľudí a podával si s nimi ruky. Očitý svedok uviedol, že páchateľ stál v tesnej blízkosti, ochrankári ho ihneď spacifikovali. Fica naložili do auta a odviezli do nemocnice.

23:03 Slovenský vicepremiér Tomáš Taraba verí, že premiér Robert Fico „prežije“ a že jeho život už nie je ohrozený. Povedal to pre britskú BBC, ktorá situáciu po atentáte na slovenského premiéra sleduje online. Taraba kritizoval aj opozičné strany, obvinil ich, že používajú „falošné naratívy“ a vykresľujú Fica „takmer ako monštrum“, komentármi, ktoré podľa neho do demokracie nepatria, uviedla BBC.

„Bol som veľmi šokovaný… našťastie, pokiaľ viem, operácia dopadla dobre – a hádam to nakoniec prežije… momentálne nie je v ohrození života,“ povedal. Pokračoval, že streľbu vykonal „z veľkej blízkosti“ starší muž. „Bol ťažko zranený – jedna guľka prešla do žalúdka a druhá zasiahla kĺb – okamžite ho previezli do nemocnice a potom na operáciu,“ povedal pre BBC Taraba.

Robert Kaliňák predtým na tlačovej konferencii povedal, že premiér bol na operácii viac ako tri hodiny a „bojuje o život“, pripomenula BBC.

21:04 Na premiéra Roberta Fica bol spáchaný atentát, potvrdil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Bude apelovať na zvolanie Bezpečnostnej rady SR.

Šutaj Eštok zároveň vyzval na zastavenie šírenia politicky motivovanej nenávisti v spoločnosti a agresie voči politickým oponentom. „Nech nie je odpoveďou nenávisť, nech sa tu nejdeme pozabíjať len preto, že máme odlišný názor,“ zdôraznil minister. Vyhlásil, že streda je najsmutnejším dňom pre demokraciu na Slovensku v jeho novodobej histórii.

Atentát na predsedu vlády je podľa neho útokom na demokraciu a demokratické zriadenie republiky. Upozornil, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) budú konať a ani jeden zo skutkov, ktoré navádzajú a schvaľujú tento nenávistný čin, neostane nepotrestaný. Minister informoval, že OČTK a Policajný zbor urobili všetko preto, aby zabezpečili ochranu ústavných činiteľov, ako aj poslancov Národnej rady SR. V najbližších dňoch bude zabezpečená ochrana všetkých ústavných činiteľov. Takisto bude posilnená aj policajná ochrana viacerých médií, ale aj viacerých predstaviteľov opozície, „pretože z toho, čo sa rozpútalo, sa stala dnes búrka“. Šutaj Eštok doplnil, že urobia všetko preto, aby bezpečnosť ľudí na Slovensku bola garantovaná a chránená.

20:47 Premiér Fico bol zverený do rúk špičkového personálu, ktorý sa stará o jeho zdravotný stav. Na tlačovom brífingu to vyhlásila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa doteraz na záchrane predsedu vlády podieľali.

„Zdravotný stav pána premiéra je stále kritický, stále je na operačnej sále a verím, že všetko dobre dopadne. Držím palce a želám veľa síl nielen jemu, ale aj zdravotnému personálu, ktorý v týchto chvíľach naozaj bojuje o jeho život,“ uviedla ministerka. Dodala, že so záchrannými zložkami bola v kontakte od prvého momentu nešťastia.

Ministerka zopakovala, že útok na premiéra odsudzuje. „Dovoľte mi odsúdiť tento ohavný čin, ktorý je výsledkom a prejavom absolútnej ľudskej zloby a nenávisti a predovšetkým ho odsudzujem aj ako absolútny útok na demokraciu Slovenskej republiky,“ povedala.

19:59 Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka premiéra Fica stále operujú, je na sále už tri hodiny a jeho zdravotný stav je stále veľmi vážny. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vyzval ľudí, aby nešírili nenávisť na sociálnych sieťach a v prípade schvaľovanie tohto činu sa ich vyjadreniami bude zaoberať polícia. Minister uviedol, že bude posilnená ochrana ústavných činiteľov a politických predstaviteľov koalície aj opozície, ako aj niektorých médií. Motív atentátu bol politický a zrodil sa po prezidentských voľbách, uviedol Šutaj Eštok s tým, že polícia sa k tomu bližšie vyjadrí vo štvrtok.

19:47 Na sociálnych sieťach sa šíri video, na ktorom podozrivý zo streľby na premiéra Roberta Fica hovorí o dôvodoch, pre ktoré sa rozhodol spáchať atentát.

19:38 Predseda vlády Fico je v stabilizovanom stave a komunikuje, uviedla televízia ta3. Podľa televízie to dáva nádej, že premiér atentát prežije. Televízia neskôr upresnila, že toto vyjadrenie mala z obdobia, keď ho ešte len privážali do nemocnice. Vtedy podľa lekárskej správy bol pri vedomí, mal kyslíkovú masku a prekrytú ranu na bruchu, aj na zápästí a palci na nohe. Podľa sonografického vyšetrenia mal voľnú tekutinu v bruchu.

19:32 Progresívne Slovensko jednoznačne odmieta, že by bol Juraj C., ktorý strieľal na predsedu vlády Roberta Fica, členom hnutia. Na sociálnej sieti to zdôraznil predseda PS Michal Šimečka.

„Neexistuje ani vôbec žiadne iné jeho prepojenie na našu stranu alebo našich členov. Ostro odsudzujeme jeho ohavný čin," vyhlásil Šimečka. Doplnil, že hnutie má obavy z ďalšej eskalácie napätia v spoločnosti a varuje pred šírením nepravdivých informácií.

19:15 Polícia žiada pre stredajší útok na premiéra Roberta Fica o vypnutie komentárov pod statusmi na sociálnych sieťach alebo priamo v článkoch súvisiacich so stredajšou udalosťou. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

„Vážime si demokraciu a slobodu slova, avšak nenávistné prejavy a komentáre prispievajú k ďalšej eskalácii nálad v spoločnosti,“ uviedla polícia.

18:43 Podľa informácií od anonymného zdroja bol premiér postrelený do brucha, pričom mu jedna z guliek prestrelila črevo. Tvrdí, že Fico krváca v brušnej dutine a lekári nevedia zdroj krvácania nájsť.

18:04 Národná rada (NR) SR v reakcii na útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) posilňuje bezpečnostné opatrenia v parlamente, prijíma tiež opatrenia na bezpečnosť poslancov NR SR. Do odvolania zároveň pozastavuje návštevy budovy parlamentu v Bratislave. Rokovanie NR SR je prerušené predbežne do 21. mája. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie NR SR.

17:55 Na informácie o zdravotnom stave Roberta Fica platí embargo. Personálu nemocnice podľa TV Markíza zobrali mobilné telefóny. Podľa informácií televízie absolvoval predseda vlády CT vyšetrenie. Akým ďalším sa podrobil, nie je známe.

17:12 Podľa informácií Pravdy mala jedna strela zasiahnuť Fica do brušnej dutiny, ostatné zranenia nie sú život ohrozujúce.

17:03 Podľa predbežných zistení Pravdy, z atentátu na premiéra Roberta Fica podozrievajú 71-ročného obyvateľa Levíc Juraja Cintula. Ministerstvo vnútra ani polícia zatiaľ tieto informácie nepotvrdili ani vyvrátili.

16:55 Podľa informácií z Rooseveltovej nemocnice pre ta3 Robert Fico bojuje o život.

„Dnes na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej bol na predsedu vlády SR Roberta Fica spáchaný atentát, aktuálne je v život ohrozujúcom stave prevážaný vrtuľníkom do Banskej Bystrice, pretože do Bratislavy by to trvalo príliš dlho vzhľadom na nevyhnutnosť akútneho zákroku,“ uviedol Úrad vlády. Podľa informácií Pravdy ho mali zasiahnuť tri rany.

15:53 Na Roberta Fica podľa televízie Joj strieľal 71-ročný muž z Levíc. Markíza informuje o mužovi v strednom veku. Podľa Denníka N je po atentáte mimo ohrozenia života. Má zranenie brucha a zrejme aj ruky a nohy.

15:44 Fica podľa posledných informácií prevážajú do nemocnice v Banskej Bystrici, kde už mal pristáť vrtuľník.

15:15 Podľa informácií Plusky je stav Roberta Fica veľmi vážny. Portál tvrdí, že bol Fico zasiahnutý dvomi až tromi projektilmi. Údajne padlo až päť výstrelov.

15:13 Premiér bol zasiahnutý do brucha a hrudníka. Útočník údajne na neho pred svojim skutkom zakričal „Robo, poď sem“ a v tom sa začalo strieľať.

Fico mal po streľbe padnúť na zem. Vláda dnes absolvovala výjazdové rokovanie v Handlovej. „Naložili ho do jeho auta a odviezli ho do nemocnice,“ povedal očitý svedok. Ako prvá o tom informovala agentúra TASR.

Fica mali zasiahnuť do hrude

Aktuálne majú premiéra previezť do niektorej z blízkych nemocníc. „Videla som, ako ho zasiahli do hrude,“ povedala ďalšia svedkyňa. Prvotné informácie hovoril o strele do brušnej dutiny. Z videa, ktoré má Pravda k dispozícii vidno, ako niekoľko ochrankárov nevládneho nesie do auta. Dav mal zhruba 50 ľudí. Niekto mal na neho údajne krátko pred výstrelom kričať „Robo, poď sem,“ povedal.

Podľa informácií Pravdy sa páchateľ pred koncom rokovania vlády prechádzal v okolí domu kultúry. „Zrazu vystrelil,“ povedala očitá svedkyňa na mieste činu. Podľa miestnych to nemal byť Handlovčan. Polícia už páchateľa má, prípad mala podľa Denník N prevziať NAKA.

„Potvrdzujem atentát na premiéra,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Bližšie sa k tomu, čo bude s útočníkom, nevyjadril.

Prezidentka je šokovaná

K incidentu sa vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová a útok ostro odsúdila. „Som šokovaná. Robertovi Ficovi želám v tejto kritickej chvíli veľa síl, aby sa z útoku zotavil,“ napísala. Rokovanie parlamentu sa prerušilo na neurčito. „Dnešné zhromaždenie na podporu RTVS s ohľadom na útok na premiéra rušíme. Absolútne a ostro odsudzujeme násilie a dnešnú streľbu na premiéra Roberta Fica. Veríme, že bude v poriadku. Zároveň vyzývame všetkých politikov, aby sme sa zdržali akýchkoľvek vyjadrení a krokov, ktoré môžu prispieť k stupňovaniu napätia,“ uviedol líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

„Sme zhrození z útoku na premiéra Slovenskej republiky. Takéto konanie v civilizovanej spoločnosti nemôžeme tolerovať voči nikomu. Musíme sa všetci zjednotiť proti akýmkoľvek prejavom násilia. Útok na premiéra je útokom na slovenskú štátnosť a suverenitu. V tento moment je nevyhnutné urobiť všetko preto, aby sme spoločnosť upokojili. Agresivitu, násilie a útoky na politikov, ako i iných verejných činiteľov, jasne odsudzujeme. Premiérovi prajeme skoré uzdravenie a myslíme na neho v modlitbách,“ uviedlo hnutie KDH.

Podľa svedkov Fico prišiel k ľuďom a padlo niekoľko výstrelov. Po nich Fico padol na zem. Útočníka policajti okamžite zadržali. Premiéra vezú vrtuľníkom do bratislavskej nemocnice.

