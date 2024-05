Deň po atentáte na Fica: Strelca obvinili z úkladnej vraždy. On tvrdí, že nechcel premiéra zabiť, iba mu ublížiť

Stav premiéra Roberta Fica (Smer) je po operácii stabilizovaný, ale naďalej je vážny. Informoval o tom vicepremiér Robert Kaliňák (Smer) spolu so zástupcami Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Robert Kaliňák po bezpečnostnej rade uviedol, že nedisponuje informáciami, že by Fica mala čakať ďalšia operácia. Strelca polícia obvinila z úkladnej vraždy, Hrozí mu 25 rokov až doživotie. Na svoj čin je hrdý. Tvrdí, že chcel premiérovi ublížiť, nie ho však zabiť. Po atentáte zasadla bezpečnostná rada. Fica zastúpi Robert Kaliňák.

21:38 Ponaučením zo stredajšieho atentátu na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica je, že aj v Maďarsku by bolo potrebné regulovať diskusie na internete. Vyplýva to z rozhovoru predsedu parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Mátého Kocsisa pre komerčnú rozhlasovú stanicu Inforádió. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Bolo by potrebné premyslieť, ako by bolo možné právne viac sankcionovať nevraživé komentáre, a aj médiá by sa mali zamyslieť nad tým, či nechajú zaplavovať svoje platformy komentármi anonymných šíriteľov nenávisti, povedal Kocsis.

Podľa jeho vyjadrenia mnohé maďarské ľavicové médiá, z ktorých viaceré konkrétne menoval, majstrovsky podnecujú nenávisť, hnev a informujú neobjektívne.

„Noviny by mali niesť zodpovednosť za to, že sa na ich stránkach objavujú štvavé komentáre, ktoré nie sú moderované. Táto zodpovednosť dnes neexistuje a myslím si, že by mala byť zriadená,“ konštatoval Kocsis.

Ďalej dodal, že tón diskusných príspevkov na internete s tým, ako sa k sebe ľudia stavajú, dospel do kritického bodu, keď musí zasiahnuť štát.

20:51 Premiérovi Robertovi Ficovi vyjadrilo solidaritu viac ako 200 lídrov krajín z celého sveta a zároveň významných medzinárodných organizácií. Ďalšie reakcie neustále pribúdajú. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Rezort slovenskej diplomacie prijal doposiaľ množstvo osobných, telefonických aj písomných prejavov úprimnej solidarity slovenskému premiérovi zo 77 krajín sveta. Išlo o prezidentov, predsedov vlád, ministrov, poslancov a politických predstaviteľov, členov diplomatického zboru, zastupiteľských úradov, vysokých predstaviteľov, generálnych tajomníkov, komisárov či prezidentov medzinárodných organizácií.

„Ďakujem za prejavenú ľudskosť a predovšetkým podporu predsedovi vlády Robertovi Ficovi a zároveň celému Slovensku. Mimoriadne si vážim, že zástupcovia naprieč všetkými kontinentmi sveta odsúdili tento zákerný čin. Takýto útok na slovenskú demokraciu je potenciálnym ohrozením pre všetky demokracie sveta,“ zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Doplnil tiež, že viaceré štáty vyjadrili šok i zhrozenie z atentátu. „V tejto ťažkej chvíli pre slovenského premiéra a pre našu vlasť si o to viac ceníme toto silné spojenie v spolupatrič­nosti,“ dodal.

Minister vyzdvihol aj vyjadrenia najvyšších zástupcov Organizácie Spojených národov a Rady Európy, Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj spolu s viacerými ďalšími inštitúciami. „Naša vďaka patrí všetkým tým, ktorí ešte naďalej posielajú tieto prejavy súdržnosti,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.

19:00 Páchateľa atentátu na predsedu vlády Roberta Fica poznáme od prvého momentu. No zároveň vieme, že je nielen vinný, ale je zároveň obeťou vypätej, nenávistnej atmosféry v spoločnosti. Kto za ňu môže? Ešte ani neodzneli výstrely a už sa začalo ukazovať prstom. Aspoň poniektorí. A to je najmenej, čo momentálne potrebujeme. Spytovať svedomie si musí začať každý z nás, píše v komentári Igor Daniš.

18:30 Český expert na krízové situácie Zdeněk Charvát kritizuje analytikov, ktorí spochybňujú profesionalitu ochranky Roberta Fica. „Ja si myslím, že by som to neurobil lepšie. Analytici a experti, ktorí hovoria, že áno, si to pravdepodobne nikdy neskúsili. Ani so slepou muníciou, alebo s airsoftovou zbraňou,“ povedal inštruktor zo spoločnosti Hard Task.

18:05 Atentátnik Juraj Cintula, ktorý v stredu postrelil predsedu vlády Roberta Fica, už má svoju obhajkyňu. Ako informuje portál Startitup, je ňou advokátka Martina Čierna z Nitry, ktorá bola vygenerovaná ex offo, čiže z úradnej moci. „Áno, prevzala som zastupovanie Juraja C., bola som vygenerovaná ex offo. Poviem vám len to, že som to prevzala,“ povedala pre portál.

Na otázku, či sa už s obvineným stretla a či už si naštudovala jeho prípad, odpovedať odmietla so slovami, „už sa nebudem k ničomu vyjadrovať“. Na to, kedy bude doručený návrh na väzobné stíhanie obvineného, odpovedať nevedela.

17:57 Policajný prezident Ľubomír Solák v úvode tlačovej konferencie upozornil, že po dohode s Generálnou prokuratúrou SR nebude poskytovať bližšie informácie o atentátnikovi Jurajovi Cintulovi a ani o prípade. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) informoval, že GP SR uvalila na prípad informačné embargo. Potvrdil však, že strelca obvinili. Polícia ďalej informovala o tom, že registruje viacero vyhrážok na adresu politikov naprieč celým spektrom a posilnila ochranu nielen predstaviteľom vlády, ale aj televíziám a denníkom.

17:43 Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok informoval, že po stredajšom atentáte na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica dostal vyhrážky smrťou aj on.

17:31 Útok na premiéra Roberta Fica (Smer) dozoruje oddelenie závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR. Viac informácií nateraz nemôžu poskytnúť. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.

„Prípad je vzhľadom na kvalifikáciu skutku dozorovaný na oddelení závažnej kriminality GP SR, viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť vzhľadom na aktuálne prebiehajúce procesné úkony. Keď to situácia dovolí, budem vás, samozrejme, informovať,“ uviedla hovorkyňa.

17:22 V súčasnej situácii treba hľadať odstup a upokojenie, nie ventilovať hnev. Pre TASR to skonštatoval riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro v súvislosti s útokom na premiéra Roberta Fica. Vyzval na zastavenie násilia a násilných prejavov.

„Vďaka tejto krízovej situácii môžeme spoločnosť opraviť alebo môžeme celé zlo ešte rozšíriť a znásobiť. Násilie ako vždy plodí len násilie a vytvára začarovaný kruh, z ktorého sa nedá vyjsť, ktorý nikde nebude mať víťazov, on bude mať vždy len porazených,“ poznamenal.

Treba preto podľa Madra prerušiť násilné prejavy a nereagovať na ne. Apeluje na upokojenie. „To, čo dnes spoločnosť potrebuje, je zamyslieť sa a zastaviť sa. Na základe toho, na čo prídeme, nás čaká v budúcnosti diskusia, hľadanie spoločného a návrat k hodnotám, na ktorých stojí naša spoločnosť i naša demokracia a návrat k tomu, čo znamená ľudskosť,“ doplnil.

Za škodlivé považuje premýšľanie nad motívmi páchateľa útoku na premiéra. „Tým, že sa budeme tým a páchateľom zaoberať, tak vlastne dávame priestor tomu, že je prípustné špekulovať nad tým, že toto je nejaká možnosť, ako riešiť svoju vlastnú frustráciu a možno aj objektívne hnev na to, ako sa spoločnosť vyvíja,“ dodal. Zdôraznil, že takýmto spôsobom sa situácie neriešia a ľudia by im preto nemali dávať priestor vo verejnom živote.

16:51 Hoci mal šéf Smeru okolo seba päť bodyguardov, ochrana tretieho najvyššieho ústavného činiteľa zostala deravá a dostal viacero rán z pištole. Ako vnímajú postup príslušníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov odborníci na bezpečnosť?

16:40 Slovenská informačná služba (SIS) ostro odsúdila útok na predsedu vlády Roberta Fica. Zároveň sa pridala k výzvam určeným verejnosti, aby nešírila konšpirácie a nenávistné prejavy v mediálnom prostredí a dopriala priestor a čas na prácu všetkým bezpečnostným zložkám štátu. SIS o tom informovala na sociálnej sieti.

„Slovenská informačná služba ubezpečuje, že je od prvej chvíle v kontakte s políciou aj s najvyššími predstaviteľmi štátu, poskytuje maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a pracuje rovnako ako všetky ostatné bezpečnostné zložky na prijatí zvýšených bezpečnostných opatrení v súvislosti s uvedenými udalosťami,“ deklarovala tajná služba. Ako dodala, len čo to situácia dovolí, bude verejnosť podrobnejšie informovať.

16:14 SaS pozastavila kampaň pred eurovoľbami a prijala pozvanie do paláca

16:02 Podpredseda parlamentu a líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka ocenil výzvu prezidentky Zuzany Čaputovej a jej nástupcu Petra Pellegriniho na zmierenie spoločnosti. Ich spoločné vyhlásenie v reakcii na útok na premiéra Roberta Fica považuje za silné politické gesto. Šimečka zároveň ozrejmil, že PS prijíma pozvanie od Čaputovej a Pellegriniho na stretnutie.

„Atentát na premiéra je útokom na demokraciu. Zo všetkého najviac teraz potrebujeme ukončiť špirálu útokov a obviňovania sa. Musíme k tomu prispieť každý svojím dielom, ako politici aj ako občania,“ poznamenal.

Šimečka na tlačovej konferencii odmietol hádzanie viny na opozíciu alebo médiá. Útok podľa neho nijakým spôsobom nesúvisí s nenásilnými protestami, na ktorých sa zúčastnili mierumilovní ľudia. Politici by podľa neho mali vyslať signál a dohodnúť sa na 100 dňoch pokoja, počas ktorého sa zdržia politických útokov a nebudú predkladať citlivé návrhy, ktoré polarizujú spoločnosť.

Vyzval tiež na odsúdenie každého nenávistného prejavu. „Poďme sa dohodnúť, že ich nebudeme tolerovať ani šíriť,“ dodal. Ocenil slová ministra obrany Roberta Kaliňáka a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o tom, že sa treba dohodnúť na základných pravidlách, na vecnom dialógu a na tom, že treba spájať našu rozdelenú krajinu.

15:59 Zdravotný stav premiéra Roberta Fica po stredajšom útoku je naďalej veľmi vážny. Uviedol to zvolený prezident Peter Pellegrini po návšteve predsedu vlády v banskobystrickej nemocnici. Nakrátko spolu podľa jeho slov komunikovali.

14:56 Strany Smer i Hlas v najbližšom období utlmia svoje aktivity v rámci kampane k voľbám do Európskeho parlamentu (EP). V súvislosti s atentátom na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) a deklarovanou snahou o upokojenie spoločnosti to uviedli zástupcovia oboch strán, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer) a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

„Určite príde k prehodnoteniu intenzity kampane, ale nemyslím si, že by sme zmenili politiku, ktorú sme presadzovali a ktorá je založená na priamej diskusii s občanmi,“ informoval na tlačovej konferencii Kaliňák.

Šutaj Eštok rovnako potvrdil utlmenie kampaňových aktivít v Hlase. „Je to aj výzva za Hlas-SD, aby sme na určité obdobie s tou kampaňou prestali, aby sme sa prestali konfrontovať,“ povedal. Priznal, že jedným z dôvodov utlmenia kampane je aj to, že líder kandidátky Hlasu-SD v eurovoľbách, poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Becík, bol obeťou vyhrážok.

14:22 „Môžem potvrdiť, že podozrivý nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny, ani pravicovej, ani ľavicovej,“ podotkol Šutaj Eštok s tým, že ide o tzv. osamelého vlka.

Polícia podľa ministra preveruje 32 podozrivých, ktorí na sociálnych sieťach schvaľovali stredajší útok. „Vo všetkých prípadoch bude konať Národná kriminálna agentúra, všetci títo ľudia budú zaistení, predvolaní a budú postavení na konfrontáciu so spravodlivosťou a zákonom,“ zdôraznil.

14:13 Všetky rizikové skupiny ľudí budú mať posilnenú ochranu. Na tlačovej konferencii to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Tvrdí, že bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia na výjazdovom rokovaní v Handlovej boli na maximálnej možnej úrovni. Prísnejšie opatrenia prijali len na rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach.

Minister ubezpečil, že Policajný zbor spolu so spravodajskými službami robia všetko pre to, aby bola zabezpečená ochrana a bezpečnosť ústavných činiteľov, poslancov aj médií. „Spolu s úradom na ochranu ústavných činiteľov, krajskými riaditeľstvami Policajného zboru sme posilnili ochranu všetkých rizikových skupín v tomto prípade, kde môže smerovať akákoľvek hrozba. Urobíme všetko pre to, aby nedošlo k niečomu podobnému, čoho svedkami sme boli v stredu,“ deklaroval Šutaj Eštok.

14:04 Minister obrany Robert Kaliňák po bezpečnostnej rade uviedol, že nedisponuje informáciami, že by Fica mala čakať ďalšia operácia.

13:50 Radi počujeme správy, že stav slovenského premiéra Roberta Fica je stabilizovaný, a všetci mu prajeme, aby sa naďalej zlepšoval. Vo štvrtok to povedal český premiér Petr Fiala. Dodal, že on spôsob svojej práce neplánuje meniť a naďalej sa chce stretávať s ľuďmi. Aktuálna situácia je podľa neho príležitosťou, aby sa politici zamysleli nad svojimi výrokmi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Radi počujeme správy zo Slovenska, že stav pána premiéra je stabilizovaný a už sa podarilo zvládnuť všetky operačné zákroky. Veríme, že sa jeho zdravotný stav bude naďalej zlepšovať, všetci mu to prajeme, a to si myslím, že je v tejto chvíli to najdôležitejšie,“ povedal Fiala.

Fiala je presvedčený, že politik má chodiť medzi ľudí a hovoriť s nimi. Dodal, že on svojej ochranke dôveruje a neplánuje meniť spôsob práce.

Politici by sa teraz podľa neho mali zamyslieť nad svojimi výrokmi aj krokmi, ktoré robia. Každý, kto oslovuje verejnosť, má zodpovednosť za to, aká je spoločenská atmosféra, myslí si český premiér. Je podľa neho nutné pracovať na tom, aby sa upokojovala. Dodal, že demokracia má byť konfrontáciou len ideí a nemá otvárať priestor násiliu. Emócie je podľa neho potrebné krotiť.

13:30 Minister Šutaj Eštok informoval, že polícia pri atentáte na premiéra Fica pracuje len s jednou verziou a to že išlo o politicky motivovaný čin. Uviedol, že útočník z Handlovej nie je členom žiadnej radikalizovanej skupiny a išlo o osamelého vlka. Šutaj Eštok tiež potvrdil, že Juraj C., ktorý útočil na premiéra, sa zúčastňoval protivládnych protestov a aj demonštrácie na výjazdovom rokovaní vlády.

13:10 Peter Žiga po zasadnutí Bezpečnostnej rady uviedol, že o pokračovaní zasadnutia parlamentu rozhodnú v pondelok budúci týždeň. Minister Robert Kaliňák uviedol, že premiér Fico je naďalej vo vážnom stave: Zasiahli ho štyri rany, naďalej je v ohrození života.

12:40 Juhokórejský premiér Han Tok-su poslal slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi po útoku na jeho osobu odkaz, v ktorom mu želá rýchle uzdravenie. Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo zahraničných vecí v Soule, píše TASR podľa agentúry Jonhap.

12:34 Atentát na slovenského premiéra Roberta Fica vyvolal rozruch nielen v našich končinách, ale na celom svete. Svedčí o tom aj situácia pred banskobystrickou Rooseveltovou nemocnicou, kde sa zišli televízne štáby a novinári z rôznych krajín. Pozornosť všetkých tam pútal hlasno sa modliaci muž.

12:27 Fico aktuálne leží na ARO a nie je jasné, či ho budú prevážať. Nateraz ostáva v Banskej Bystrici a čaká na ďalší zákrok. Operovali ho dva tímy lekárov, chirurgovia a traumatológovia.

12:13 Podpredseda Národnej rady (NR) SR a šéf Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka vyzýva na zdržanlivosť pri hodnotení postupu bezpečnostných zložiek pri stredajšom atentáte na premiéra Roberta Fica. Namiesto vzájomného obviňovania treba podľa neho znížiť napätie a polarizáciu v spoločnosti a vytvoriť priestor na vyšetrovanie i riadny chod ústavných orgánov.

„Samozrejme, taký vážny útok na premiéra si bude vyžadovať dôkladné vyšetrenie ich postupu. V tomto momente je však na mieste najmä zdržanlivosť v súdoch vzhľadom na potrebu upokojenia situácie,“ skonštatoval Šimečka.

Vyjadruje dôveru, že bezpečnostné zložky zvládnu zabezpečiť riadny priebeh vyšetrovania a bezpečnosť v štáte. „Sme pripravení urobiť všetky potrebné kroky pre upokojenie nálad v spoločnosti,“ odkázal Šimečka s tým, že za najdôležitejší považuje zdravotný stav premiéra.

12:06 Syn strelca pre Aktuality.sk povedal, že vôbec netušil, čo jeho otec zamýšľal. Nikdy otvorene nehovoril o žiadnom útoku alebo likvidácii politika. Poprel, že by sa strelec liečil na psychiatrii. Konanie otca pripisuje skratu.

„Možno nastalo nejaké skratové jednanie, neviem. Je ráznejší, ale že by riešil psychiatra alebo takéto veci, to nie,“ povedal syn. Na otázku, či jeho otec prechovával k lídrovi Smeru nenávisť, neodpovedal. „Poviem vám to takto – nevolil ho. To je všetko, čo viem k tomu povedať,“ povedal.

11:57 Podľa informácií televízie Markíza strelec policajtom povedal, že útok chystal pár dní predtým. Premiérovi plánoval ublížiť, no zabiť ho vraj nechcel.

Bývalý riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko pre Denník N povedal, že tvrdenie páchateľa, že nechcel svoju obeť zabiť, je po útokoch bežné.

“On tvrdí, že ho nechcel zabiť, ale v konečnom dôsledku urobil všetko preto, aby sa tak stalo. Bol dlhoročným držiteľom zbrane a vedel, čo môže spôsobiť, keď vystrelí päťkrát na človeka, jeho životne dôležité orgány,” dodal bývalý policajt, ktorý v súčasnosti pracuje v Nadácii Zastavme korupciu.

11:44 Necelých dvadsať hodín po pokuse o vraždu premiéra Roberta Fica (Smer) sa na Úrade vlády zišli bezpečnostné špičky štátu.

11:39 Prezidentka Zuzana Čaputová a novozvolený prezident Peter Pellegrini sa vo štvrtok doobeda stretli v Prezidentskom paláci, aby prebrali situáciu po včerajšom atentáte na premiéra Roberta Fica. O výsledkoch informujú na spoločnom vyhlásení.

11:29 Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) začal v súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom, ex offo. Inšpekcia tiež spustila kontrolu v súvislosti so zásahom policajtov Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.

11:15 Prezidentka Zuzana Čaputová sa doobeda stretla so svojim nástupcom v úrade Petrom Pellegrinim a na 11:30 hod avizujú pre útok na premiéra spoločné vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii.

10:56 Podľa informácií Pravdy Ficovi zastavili krvácanie do brucha, ale čaká ho operácia bedrového kĺbu. Lieky na riedenie krvi, ktoré predseda vlády berie, môžu spôsobiť problémy.

10:48 Podľa Ladislava Kamenického prevezme riadenie vlády Robert Kaliňák, pretože je druhý v rade z najsilnejšej politickej strany.

10:30 Štefan Harabin reagoval na správu o atentáte na Fica slovami, že je potrebné podať návrh na rozpustenie politickej strany Progresívne Slovensko.

„Je načase dať do poriadku verejnoprávne médiá, zahraničných agentov v mimovládkach a podať návrh na rozpustenie strany Progresívne Slovensko, ktoré spolu so stranou OĽaNO nesie za tento stav politickú zodpovednosť,“ napísal niekdajší minister spravodlivosti na Telegrame.

Za atentát na Fica podľa neho nesú zodpovednosť „mainstreamoví presstitúti, politické mimovládky, progresívni komedianti a politici opozície, ktorí sústavne ohlupujú verejnosť vymyslenými kauzami a hecujú davy na námestiach“.

K odkazu Harabina sa pripojil aj Lukáš Machala, šéf služobného úradu na ministerstve kultúry, ktoré patrí pod SNS. „Osobne s týmto názorom 100% súhlasím,“ uviedol Machala na Facebooku.

10:22 Strelca policajti obvinili z úkladnej vraždy v štádiu pokusu. Hrozí mu 25 rokov až doživotie.

9:41 Atentátnik Juraj Cintula sa objavil aj na výjazdovom rokovaní vlády 24. apríla v Dolnej Krupej. Hŕstka protestujúcich, medzi ktorými bol aj Cintula, kričala slová ako „Nech žije Ukrajina“, „Zradcovia“ alebo „Dosť bolo Fica“. Mali aj transparenty na podporu RTVS, informovala Markíza. „Prebiehajú úkony, ktoré majú smerovať k zlepšeniu zdravotného stavu," uviedol Kaliňák. Zároveň sa poďakoval zdravotníckemu personálu za odvedenú prácu. „Všetci chceme pevne veriť, že sa nám tú situáciu podarí zvládnuť," dodal.

8:44 Kaliňák poďakoval všetkým zdravotníkom v nemocnici. „Stav je naďalej veľmi vážny práve pre komplikovanosť zranení, ale všetci chceme veriť, že sa nám podarí tú situáciu zvládnuť,“ dodal.

Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková povedala, že premiéra operovali päť hodín dva operačné tímy. Hospitalizovaný je na oddelení ARO. „Pacient mal mnohopočetné strelné poranenia,“ potvrdila. Požiadala o rešpektovanie Ficovho súkromia.

Bezpečnostná rada SR zasadne mimoriadne vo štvrtok v Bratislave o 11.00 h v reakcii na atentát na premiéra Roberta Fica (Smer). Uskutoční sa tiež rokovanie vlády SR, informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Fico sa stal obeťou útočníka po výjazdovom zasadnutí kabinetu v Handlovej. Po niekoľkých strelných poraneniach utrpel vážnu polytraumu. Operovali ho v nemocnici v Banskej Bystrici. Páchateľom bol 71-ročný muž z Levíc. Hneď po útoku ho zadržali.

Ešte v stredu neskoro večer minister životného prostredia Tomáš Taraba stanici BBC povedal, že Fico nie je v ohrození života. Opačnú informáciu s odvolaním sa na zdroj z nemocnice vo štvrtok ráno priniesla televízia Markíza. Štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kuffa zase ráno napísal, že podľa aktuálnych informácií je premiér v stabilizova­nom stave.

Podľa zákona predsedu vlády počas jeho neprítomnosti zastupuje vicepremiér v súlade s rozhodnutím premiéra. Ficov terajší kabinet má štyroch podpredsedov, jedným z nich je minister obrany a Ficov blízky spolupracovník zo strany Smer Robert Kaliňák.