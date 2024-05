Čaputová a Pellegrini: Situáciu musíme upokojiť. Do paláca zvolajú lídrov strán, tí pozastavujú kampane

Čaputová a Pellegrini: Situáciu musíme upokojiť. Do paláca zvolajú lídrov strán Video Zdroj: FB/Zuzana Čaputová

Stojíme tu spolu na znak porozumenia

„Stojíme tu spolu, lebo chceme vyslať signál porozumenia v tejto napätej situácii. Rôznosť názorov je prirodzená, aj my ich máme rôzne. Ale sme obaja ľudia, politici, ktorí máme zhodu v tom, čo je pre spoločnosť teraz najdôležitejšie. A to je potreba upokojenia situácie,“ uviedla v úvode Čaputová a požiadala, aby sa konflikty neprenášali do roviny nenávisti.

Obaja predstavitelia sa zhodli na odsúdení násilia a ohavného činu. „Útok na premiéra Roberta Fica je ľudskou tragédiou, ale zároveň útokom na demokratické zriadenie,“ povedala prezidentka. „Vystúpme z bludného kruhu verbálnych útokov a skončime s obviňovaním. To, čo sa včera stalo, bol individuálny čin, ale nazhromaždená nenávisť bola spoločným dielom,“ skonštatovala v prejave.

Pellegrini ostal po útoku zhrozený. „Nielen ako zvolený budúci prezident, ale aj ako človek. Ako budúci prezident som zhrozený z toho, kam môže vyústiť nenávisť k inému politickému názoru. A ako človek som zhrozený z toho, že na konci tejto nenávisti je predseda demokraticky zvolenej vlády, bojujúci o svoj život po atentáte,“ uviedol.

Atentát na predsedu vlády označil ako atentát na demokraciu. „Slovenskú republiku až do včera zdobila schopnosť vyriešiť všetky politické krízy ústavnou a demokratickou cestou. O osude našej vlasti rozhodovali občania vo volebných námestiach, nie ozbrojení násilníci na uliciach,“ uviedol. Všetci podľa neho musia prejaviť veľkú zodpovednosť, aby sa niečo podobné neopakovalo vrátane politikov, mienkotvorných osobností, spoločenských skupín i médií.

„Tento atentát si zaslúži spoločné a jednoznačné odsúdenie. Na takýto krok potom môže nadviazať zmierovanie národa a upokojenie vášní. Je to naša jediná nádej do budúcnosti – Slovensko sa dnes musí vybrať cestou pokoja a utlmenie vášní. Nesmieme na nenávisť odpovedať ďalšou nenávisťou, inak sa zlo nezastaví,“ dodal.

Výzva a pozvanie pre lídrov politických strán

Spolu s Pellegrinim sa dohodli, že sa budú rozprávať so všetkými stranami. „Dnes sme sa s novozvoleným prezidentom dohodli, že spoločne pozveme všetkých lídrov parlamentných politických strán na stretnutie s cieľom upokojiť napätú atmosféru v spoločnosti a jednoznačne odmietnuť akékoľvek násilie,“ informovala prezidentka.

„My politici, musíme mať predovšetkým moc nad sebou, nad svojimi emóciami, keď chceme vykonávať verejnú moc v štáte. Majme preto prosím všetci pod kontrolou svoje myslenie, hovorenie a konanie. Lebo na čo myslíme, tým sa stávame. A teraz sa všetci potrebujeme stať o niečo lepšími ľuďmi,“ dodala na záver.

Pellegrini vyzval všetky politické strany na Slovensku, aby prerušili predvolebnú kampaň do Európskeho parlamentu. „Kampaň úplne prirodzene so sebou prináša konfrontáciu, vyhraňovanie a vzájomné obviňovanie sa politikov. Ale ďalšia konfrontácia je to posledné, čo dnes Slovensko potrebuje,“ uviedol. „Preto vás prosím, prerušte predvolebnú kampaň aspoň do okamihu, kedy sa situácia upokojí a kedy budeme vedieť viac o vyšetrovaní tohto ohavného činu,“ povedal.

„Rovnako pevne verím, že nikto z politikov nebude zneužívať túto tragickú situáciu na vytĺkanie politických bodov. Atentát na predsedu vlády a atentát na demokraciu by nemali byť nemali byť nástrojom politického boja. Naopak, ak dnes ľudia na Slovensku niečo urgentne potrebujú, je aspoň základná zhoda a jednota slovenskej politickej reprezentácie. A keď už nie zhoda, tak aspoň civilizované spôsoby diskusie,“ dodal.

SaS, PS aj KDH prijali pozvanie, strany pozastavujú kampaň

Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka ocenil výzvu na zmierenie a vystúpenie prezidentky Čaputovej a jej nástupcu Pellegriniho označil za silné politické gesto. „Atentát na premiéra je útokom na demokraciu. Zo všetkého najviac teraz potrebujeme ukončiť špirálu útokov a obviňovania sa. Musíme k tomu prispieť každý svojim dielom, ako politici aj ako občania. V PS sme boli vždy zástancami odbornej a slušnej politiky. Aj po včerajšom hroznom čine to hovorím jasne – okamžite sme pozastavili kampaň do Európskeho parlamentu, a poskytujeme plnú súčinnosť a spoluprácu politickým partnerom pre upokojenie situácie na Slovensku,“ uviedol.

SaS takisto odsúdila atentát na Fica a pozastavila kampaň k eurovoľbám. Predseda strany Branislav Gröhling zároveň kritizoval nenávistné správanie sa niektorých politikov po útoku na premiéra. Podľa predsedu liberálov sa zúčastnia na stretnutí zástupcov politických strán, ktoré organizuje prezidentka Zuzana Čaputová. SaS tiež pozastavila možnosť komentovať svoje príspevky na sociálnych sieťach, aby neumožnila ďalšie šírenie nenávistných komentárov.

„Príde k prehodnoteniu intenzity kampane v týchto chvíľach. Nemyslím si však, že by sme zmenili politiku, ktorú sme vždy presadzovali – teda diskusiu s ľuďmi,“ povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer) na margo eurovolieb. O ďalšom postupe strany budú informovať. O utlmení kampaňových aktivít informoval za Hlas aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. „Chcem takto vyzvať ostatné politické strany, aby sme na určité obdobie s kmapaňou prestali. Za hlas to môžem povedať jasne,“ uviedol s tým, že vyhrážky smrťou dostal aj Branislav Becík, poslanec Hlasu a súčasný nitriansky župan.

„Vítame snahu prezidentky Čaputovej a novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho o zmierenie v spoločnosti. Je to veľmi dôležité a potrebné gesto. KDH odsudzuje akékoľvek násilie a stretnutia všetkých parlamentných strán sa zúčastníme. Zároveň tiež do odvolania pozastavujeme všetky veľké kampaňové podujatia pred eurovoľbami,“ uviedol líder KDH Milan Majerský.

Atentát na Fica

Stav premiéra Fica je po operácii stabilizovaný, ale naďalej je vážny. Informoval o tom vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer) spolu so zástupcami Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková doplnila, že premiéra operovali päť hodín dva operačné tímy. Hospitalizovaný je na oddelení ARO.

„Pacient mal mnohopočetné strelné poranenia,“ potvrdila. Požiadala o rešpektovanie Ficovho súkromia. Kaliňák poďakoval všetkým zdravotníkom v nemocnici. „Stav je naďalej veľmi vážny práve pre komplikovanosť zranení, ale všetci chceme veriť, že sa nám podarí tú situáciu zvládnuť,“ dodal. Predsedu vlády postrelili v stredu (15. 5.) po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Na mieste padlo niekoľko výstrelov, útočníka zadržali a obvinili. Hrozí mu doživotie. Fico bol v život ohrozujúcom stave. Do nemocnice do Banskej Bystrice ho priviezol vrtuľník.